Auftragsvergabe und Raten

In der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause ging es für Bürgermeister Werner Moll und den Gemeinderat zunächst um zwei Straßenbaumaßnahmen.

Lechbruck – So erfolgt derzeit die Resterschließung des Baugebietes „Steinhäubl-Süd“. Die Gemeinde möchte dabei Vorauszahlungsraten von den Anliegern erheben. Derzeit liegen der Gemeinde ausschließlich voraussichtliche Baukosten der Baumaßnahme vor. In der Säulingstraße betragen die voraussichtlichen umlegbaren Kosten rund 450 000 Euro. In der Firstbergstraße schlagen sie mit 200 000 Euro zu Buche.

Einstimmig beschlossen die Räte zwei Raten von je der Hälfte der voraussichtlichen umlegbaren Kosten zu erheben, abzüglich des Anteils der Gemeinde. Fällig werden sollen die Raten zum 15. November dieses und zum 15. Mai nächsten Jahres. Die Schlussrechnung möchte Moll Mitte 2021 den Anrainer zukommen lassen.

Der zweite Punkt beinhaltete die Auftragsvergabe für die Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbauarbeiten an den Straßen Bergblick-Sonnbichl. Die Kosten für diese Baumaßnahme betragen 1,45 Millionen Euro. Aus den sieben abgegebenen Angeboten erhielt die Firma Heer aus Pfronten Zuschlag. Ihr Angebot lag 17 Prozent unter der Kostenberechnung.

Silke Zink