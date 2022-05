Schon dreimal Menschenleben gerettet - Fulminanter Start der „First Responder“ in Lechbruck

Von: Jörg von Rohland

Teilen

Unterstützer, Verantwortliche und Ehrenamtliche: Der „First Responder“ ist im April in Lechbruck an den Start gegangen. © Iris Nowak

Nur einen Monat nach seinem Start ist der „First Responder“ Lechbruck bereits ein Erfolgsmodell. 16 Mal rückten die Ehrenamtlichen im April zu Notfällen aus.

Lechbruck – Genaue Angaben dürfen die Ehrenamtlichen zu ihren Einsätzen zwar nicht machen. Michael Struck verrät aber immerhin soviel, dass der in Lechbruck neu eingeführte „First Responder“ im April schon satte 16 Einsätze hatte. Die Ersthelfer eilten dabei zu Notfällen nach Steingaden, Bernbeuren, Lechbruck und Schwangau. Im Schnitt sei man drei bis vier Minuten vor dem Rettungsdienst vor Ort gewesen, so der Leiter der neuen Johanniter-Bereitschaft im Flößerdorf.

Genau darum geht es bei den „First Respondern“ bekanntlich: Aufgabe der Helfer sei es, bei Alarmierung zum Einsatzort zu fahren und vor Ort Erste-Hilfe zu leisten, bis Rettungswagen und Notarzt eintreffen, erläutert Struck. Der Bereitschaftschef ist hochzufrieden mit dem Start in Lechbruck. Bei den ersten 16 Einsätzen sei es dreimal sogar schon „um Leben“ gegangen, verrät er.

Am Wochenende rund um die Uhr einsatzbereit

Wie berichtet, hatten die Johanniter den neuen „First Responder“ Anfang April zusammen mit den Gemeinden Lechbruck, Steingaden, Bernbeuren, Prem und Roßhaupten ins Leben gerufen und damit eine Lücke in der Region geschlossen. Der Dienst ist unter der Woche von 18 bis 5 Uhr einsatzbereit, am Wochenende sogar rund um die Uhr. Die Johanniter haben dazu einen Wagen aus ihrem Bestand umgerüstet, die Mittel dazu stellten die beteiligten Gemeinden bereit. Das Einsatzauto steht jetzt bei dem jeweiligen Diensthabenden vor der Haustür bereit.

„Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit den Johannitern diesen Dienst ins Leben rufen konnten“, sagt der Lechbrucker Rathauschef Werner Moll, der stellvertretend für alle beteiligten Gemeinden den Ehrenamtlichen für ihr großes Engagement dankt.

Weitere Ehrenamtliche sollen dazukommen

14 Freiwillige sind bereits für den „First Responder“ in Lechbruck im Einsatz. Die meisten von ihnen wurden in 80 Ausbildungsstunden noch geschult, damit sie „bei einer Notlage sofort routinierte und kompetente Erste Hilfe leisten“, heißt es. Und die Frauen und Männer werden noch reichlich Verstärkung bekommen: Das Interesse an weiteren Kursen im Herbst sei groß, freut sich Michael Struck. Er rechnet damit, dass danach dem „First Responder“ in den Gemeinden 25 bis 35 Ehrenamtliche zur Verfügung stehen werden.

Unterstützung kommt auch von der Sparkasse Allgäu, die den Lechbruckern einen neuen Defibrillator spendierte. Er wird in den Sommermonaten am Bootshafen in Lechbruck angebracht, im Winter in der Turnhalle.

Einen großer Dank richten die Beteiligten zudem an die Feuerwehr Lechbruck, die das Projekt unterstützt und den Ehrenamtlichen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.