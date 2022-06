Kindergarten in Lechbruck wird günstiger als erwartet

Von: Jörg von Rohland

Der neue Kindergarten südlich der Lechhalle in Lechbruck soll im Frühjahr 2023 bezogen werden. Wegen des steigenden Bedarfs war der Neubau nötig geworden. © Gemeinde Lechbruck

Trotz der rasant steigenden Preise in der Baubranche bringt die Gemeinde Lechbruck das Kunststück fertig, ihren neuen Kindergarten günstiger zu bauen als geschätzt. Der Neubau des Feuerwehrhauses muss dagegen warten. Er käme derzeit viel zu teuer.

Lechbruck – In einer seiner jüngsten Sitzung musste der Gemeinderat des Flößerdorfes ein paar Kröten schlucken. Für den Kindergartenneubau waren ihm Nachträge auf den Tisch geflattert. „Beim Dachstuhl müssen wir Geld draufpacken“, erklärte Bürgermeister Werner Moll. Aus der Ruhe brachte das den Rathauschef und Ex-Kämmerer der Gemeinde aber nicht. Er hatte sich längst mit Handwerkern anderer Gewerke zusammengesetzt und nach Einsparungen gesucht. Mit beachtlichem Erfolg: Unterm Strich liege man bei dem Neubau derzeit sogar rund 240 000 Euro unter der Gesamtkostenschätzung von 3,2 Millionen Euro, erläuterte Moll. Und zwar „ohne Qualitätsverlust“, betont er.

Dank der Zuschüsse von Diözese und Freistaat bleibt das Projekt für die Gemeinde deshalb überschaubar. Summen nennt der Bürgermeister zwar nicht, er verrät aber immerhin, dass die Kirche einen „kleinen sechsstelligen“ und das Land sogar „einen kleinen siebenstelligen Betrag“ zur Verfügung stellen werden.

Bekanntlich kann der Betrieb im bestehenden Kindergarten nördlich der Lechhalle nur noch mit einer Sondergenehmigung aufrechterhalten werden. Das Gebäude ist für den gestiegenen Bedarf zu klein geworden, die Gemeinde steht in der Pflicht, etwas Neues zu schaffen. Seit Herbst wird deshalb auf dem gemeindeeigenen Grundstück südlich der Lechhalle gebaut. Im Frühjahr 2023 sollen die vier Gruppen umziehen.

Das dann leer stehende Haus nördlich der Lechhalle gehört noch der Kirche, möglicherweise wird es ihr die Gemeinde abkaufen. Laut Moll wünscht sich das Rathaus jedenfalls auch für die Zukunft eine „soziale Nutzung“.

Weniger gute Nachrichten hat der Bürgermeister dagegen für die örtliche Feuerwehr, die von der Schongauer an die Lechwiesenstraße umziehen soll. Nach Jahren des Streits um einen neuen Feuerwehr-Standort hatte der Rathauschef bekanntlich eine Zukunftslösung für die Brandschützer gefunden: Die Planung für den Neubau auf dem Bauhofgelände an der Lechwiesenstraße ist längst in trockenen Tüchern, doch das Projekt käme die Gemeinde derzeit viel zu teuer. Wann die Baupreise wieder sinken und der Bau in Angriff genommen werden kann, weiß niemand: „Wir müssen jetzt beobachten, wie es mit dem Krieg in der Ukraine weitergeht“, sagte Moll.

Noch mehr Spielraum bei den Finanzen hätte das Rathaus freilich gehabt, wenn sich die Hotelpläne am Lechsee hätten umsetzen lassen können. Wie mehrfach berichtet, wollte ein Investor der Gemeinde das Grundstück abkaufen und darauf ein 300-Betten-Wellness-Hotel errichten. Ein Bürgerbegehren samt -Entscheid vor gut einem Jahr brachte die Pläne allerdings zu Fall.

Deshalb schlummern und verfallen die gemeindlichen Immobilien auf dem Filet-Grundstück weiter vor sich hin. Das Hallenbad bleibe bis auf Weiteres ein „Lost Place“, bedauerte Moll. „Ich habe das Geld nicht, um es abzureißen“, machte er klar. Die alte Tennishalle kann laut Bürgermeister derweil immerhin noch dem Bauhof als Lager dienen.

Was aus dem für die Tourismus-Nutzung ausgewiesenen Grundstück wird, bleibt also weiter offen. Eine Wohnbebauung ist aufgrund der weiten Entfernung zum Dorf nicht zulässig, „und wir brauchen kein drittes Feriendorf“, erläutert Moll einmal mehr. Er konzentriert sich jetzt lieber auf die laufenden Projekte im Ort. „Die können wir ohne Verschuldung stemmen, wir sind gut auf der schwarzen Seite.

