Feuerwehr Lechbruck braucht dringend einen Neubau

Das Feuerwehrhaus in Lechbruck ist bereits 110 Jahre alt und genügt den heutigen Ansprüchen kaum noch. Ein Neubau wird dringend benötigt.

Lechbruck – 110 Jahre ist ein stattliches Alter, vor allem für ein Feuerwehrgebäude. Das Lechbrucker Feuerwehrhaus hat dieses Alter nun erreicht, und bei einem Informationsabend des Feuerwehr-Vereins wurde jetzt deutlich, dass mit dem baulichen Zustand die Vorgaben des Bayerischen Feuerwehrgesetzes schon lange nicht mehr eingehalten werden können.

„Wir brauchen Lechbruck, und Lechbruck braucht uns“, sagte Lechbrucks Feuerwehr-Kommandant Christoph Balzarek bei der Info-Versammlung. Zu dem waren viele interessierte Bürger, Amtsträger und Amtsanwärter gekommen, und bei dem wollten sich die Feuerwehrleute Gehör verschaffen und auf sich aufmerksam machen.

Feuerwehr Lechbruck braucht neues Gebäude: Problem ist seit 30 Jahren bekannt

Die Dringlichkeit eines neuen Feuerwehrhauses sei sehr hoch. Das Problem sei zudem seit 30 Jahren bekannt, momentan scheitere es aber noch an einem geeigneten Grundstück. Dabei stellte Balzarek aber auch heraus, dass die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Feuerwehr sonst hervorragend sei.

Der Abend diente auch dazu, alle Bewerber für einen Gemeinderats- oder den Bürgermeisterposten auf den gleichen Wissensstand zu bringen. In einer anschaulichen Power-Point-Präsentation ging Dirk Schranz, Lechbrucker Feuerwehrmitglied und neuer Kreisbrandmeister, auf vier wichtige Punkte ein: „Was bedeutet Feuerwehr?, „Was sind die Pflichtaufgaben der Gemeinde?“, „Was ist der Unterschied zwischen Freiwilliger Feuerwehr und Feuerwehrverein?“ und „Wie ist der aktuelle Zustand des Feuerwehrgerätehauses?“.

Schranz erklärte dabei, dass der Bürgermeister für die Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgaben zuständig sei, dazu zähle beispielsweise die Feuerbeschau, das Sicherstellen der Hilfsfrist von maximal zehn Minuten und die Erstellung eines Bedarfsplans. Dabei erreiche die Lechbrucker Einwohnerzahl von rund 2700 mit den Zweitwohnsitzlern oft die 4000er Marke, mit den Urlaubsgästen sogar die 6000er Marke.

Zum Einsatzbereich der Lechbrucker Feuerwehr zählen auch zahlreiche große Gebäude, wie das Siebenbürgerheim, die Firma Plansee, das Eisstadion oder das Golfhotel auf der Gsteig. Auch die Badeseen und der Lech mit seinen Floßfahrten müsse von der Wehr mit abgedeckt werden von den derzeit 50 aktiven Feuerwehrlern, darunter 16 Atemschutzgeräteträger.

Feuerwehr Lechbruck braucht neues Gebäude: Ein- und Ausparken ist Millimeterarbeit

Beim anschließenden Rundgang durch das Feuerwehrhaus veranschaulichte Balzarek die gravierenden Mängel. In der hinteren Fahrzeughalle, die zusätzlich als Umkleideraum diene, werden von den vorgeschriebenen 22 Grad derzeit nur knapp zehn Grad erreicht. Auch zahlreiche Stolperstellen und zu enge Verkehrswege machen es den Feuerwehrleuten schwer, die Hilfsfrist von zehn Minuten einzuhalten.

Die Millimeterarbeit beim Ausparken der beiden großen Feuerwehrfahrzeuge wurde den Anwesenden anschaulich demonstriert. Dabei müssen die Feuerwehrler, die sich zu dieser Zeit noch neben dem Fahrzeug umziehen oder noch an den Fahrzeugen vorbeimüssen, aufgrund des mehr als geringen Abstands sehr in Acht nehmen. Ein Umziehen in der Fahrzeughalle sei aber eigentlich gar nicht zulässig.

Außerdem ist im ältesten öffentlichen Gebäude in Lechbruck auch keine vorgeschriebene Reinigung nach Einsätzen möglich. Weitere Gefahren bergen die oft klemmenden Tore und die fehlende Absauganlage. Der Aufzug im viel zu niedrigen Schlauchturm ist ebenfalls nicht sicherheitstauglich. „Im Jahr muss ich 20 Schläuche wegschmeißen, weil wir sie nicht ordnungsgemäß reinigen und aufhängen können“, so Balzarek.

Anhand vieler weiterer Mängel demonstrierte er die Dringlichkeit eines Neubaus: „Jeder kann mal in eine Situation kommen, in der er die Feuerwehr benötigt“, appellierte der Kommandant dafür.

