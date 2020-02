Lechbruck: Kleine DAV-Sektion mit riesigem Angebot

Das Zahlenwerk der Jahreshauptversammlung machte wieder deutlich, dass die mittlerweile 640 Mitglieder starke DAV-Sektion Lechbruck einiges zu bieten hat.

Lechbruck –Bereits 14 neue Anmeldungen im laufenden Jahr belegen den guten Zulauf, den die seit 2011 eigenständige DAV-Sektion in Lechbruck vorweisen kann. Vorsitzender Bernhard Lippert lobte bei der Jahreshauptversammlung das breite Tourenangebot für alle Alters- und Leistungsklassen und bedankte sich für die Bereitschaft, an Fortbildungen teilzunehmen oder die gute Außendarstellung des Vereins zu übernehmen mittels Homepage, Jahresheft und fleißiger Pressearbeit.

Dem Engagement von Vorstandschaft und Tourenführer sei das vielseitige Jahresprogramm zu verdanken. Kleines Manko derzeit: Lippert wünsche sich für eine optimale Kletterwandbetreuung jeden Dienstag von November bis Februar künftig weitere Unterstützer, um die Nachwuchsarbeit zu fördern. Die etwas unausgewogene Altersstruktur zeigte sich außerdem in der kurzen Präsentation von Monika Wörle.

Dass die Sektion finanziell solide aufgestellt ist, wurde im Kassenbericht von Gabi Kellner deutlich. Zweiter Vorsitzender Hans Schwab fasste das vergangene Jahr zusammen. Von 87 angebotenen Tourentagen konnten 63 durchgeführt werden, was wetter- und teilnehmerzahltechnisch ein sehr gutes Ergebnis sei. „Auch für 2020 sind bereits 70 Touren geplant, so dass sich jeder das Passende für sich heraussuchen kann.“ Über Bergtouren, Klettersteige, Ski- oder Schneeschuhtouren, Rad- und Mountainbike-Touren bis hin zu Angeboten für die Jugend, die Familiengruppen 1 und 2, sowie die Senioren ist einiges geboten.

Vorsitzender im Amt bestätigt

Alle zwei Jahre stehen zudem Neuwahlen auf dem Programm. Bürgermeister Helmut Angl bescheinigte den Anwesenden einen guten Zusammenhalt innerhalb des Vereines, aber auch mit den anderen Vereinen im Ort. Die gut vorbereitete Wahl führte Angl anschließend zügig durch, denn die Verantwortlichen und Posten blieben nahezu gleich. Als Vorsitzender bestätigt wurde Bernhard Lippert. Ihm zur Seite steht Hans Schwab. Schatzmeisterin Gabi Kellner und Schriftführerin Monika Wörle stellten sich ebenfalls wieder zur Verfügung. Als Jugendvertreter weiter aktiv bleibt Frank Schlitzer. Bei den Beisitzern kam zu Anja Burkhart, Stefan Lederhofer, Wilfried Götz, Harry Link, Hans Knott und Bernd Keck noch Michael Preil hinzu, womit die Anzahl von drei satzungsmäßig geforderten Beisitzern leicht erreicht wurde und die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden kann. Die Kassenprüfung übernehmen Michael Anders und Martina Lang.

Am Ende des offiziellen Teils regte Lippert die Mitglieder an, regelmäßig zu den Monatsversammlungen zu kommen, welche der Detailplanung der anstehenden Touren dienen, aber auch immer wieder interessante Vorträge bieten würden. Das nächste Treffen samt Bildvortrag von Stefan Mahrla findet am Freitag, 6. März, statt. Abschließend rundete ein halbstündiger Foto- und Videorückblick auf das Jahr 2019 die Hauptversammlung ab. Angesichts der beeindruckenden Bilder stieg sogleich die Vorfreude auf ein hoffentlich unfallfreies neues Tourenjahr.

VON KATHRIN ZILLENBIEHLER