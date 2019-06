Lechbrucker spielen dem Papst ein Marienlied

Beeindruckend war für die Lechbrucker Musikkapelle ihre Reise nach Rom, die auch die Fronleichnamsfeierlichkeiten in den Vatikanischen Gärten beinhaltet hat.

Lechbruck/Rom – Lechbrucker Musiker in Rom: Den beiden musikalischen Höhepunkten der Reisegruppe ging jedes Mal eine zeitintensive Sicherheitskontrolle von Mensch und Instrument voraus, bevor sich alle Mitwirkenden im Campo Santo Teutonico zum gemeinsamen Einspiel trafen. Rund 240 Musikanten füllten die dortige Kirche Santa Maria della Pietà mit einem gewaltigen Klangbild aus. Neben den Lechbruckern waren auch die Stadtkapelle Donaueschingen, die Musikkapelle Grafenhausen sowie aus Österreich die Bürgermusikkapelle Absam und die Marktmusik Timelkam angereist. Der Kirchenchor Großhöhenrain wirkte gesanglich bei den Gottesdiensten mit.

Für die feierliche Messe im Petersdom zogen die vier Kapellen mit einem Prozessionsmarsch durch die Touristenmassen, bevor es dann vorne in den abgesperrten Teil des Doms ging und gemeinsam Gottesdienst gefeiert wurde. Der Rektor des Campo Santo, Hans-Peter Fischer, sprach in seiner Predigt vom Apostel Petrus, dessen Grab sich unter der 133 Meter hohen Kuppel des Doms befindet.

Lechbrucker Musikkapelle bei Feierlichkeiten im Campo Santo

Die anschließende Aufstellung für die Fronleichnamsprozession erfolgte im Hof des Campo Santo direkt an den Grundmauern auf der linken Seite des Petersdoms. An der Prozession hinein in die Vatikanischen Gärten nahmen mit dem Liturgischen Dienst, dem Chor sowie den fünf Kapellen auch zahlreiche deutschsprachige Katholiken teil.

Musizierend schlängelte sich der Zug den Hügel hinauf zur Lourdes-Grotte, wo die Heilige Messe großteils in deutsch, aber auch lateinisch und italienisch begangen wurde. Auf der Höhe des Klosters Mater Ecclesiae, dem Wohnort des Papstes Benedikt, stimmten die Kapellen ein Marienlied an.

Auch wenn es bereits 17 Uhr war, verlangten die sommerlichen Temperaturen von durchschnittlich 30 bis 35 Grad den Musikern in der prallen Sonne einiges ab. Unter dem Baldachin wurde die Monstranz von Erzbischof Edgar Pena Parra musikalisch von Märschen und kirchlichen Liedern wieder nach unten getragen.

Nach gut drei Stunden endeten die Feierlichkeiten im Campo Santo mit dem gemeinsamen Spiel der unterschiedlichen Hymnen. Außerdem durfte jede Kapelle sozusagen als „Rausschmeißer“ noch ihr Talent einzeln unter Beweis stellen. Als Dirigent schwang noch einmal Georg Müller den Taktstock bei den Lechbruckern. Unter den Mitzelebranten befand sich außerdem Wiespfarrer Monsignore Gottfried Fellner, der als Initiator der Reise die Blaskapelle begleitete. Auch Lechbrucks Bürgermeister Helmut Angl unterbrach für diese Tage seinen Urlaub und schloss sich dem Musikverein an.

Lechbrucker Musikkapelle besucht Schweizer Garde

Monsignore Fellner hatte zudem einen Bekannten aus seiner Schulzeit organisiert, der als Mitarbeiter des Vatikans die Gruppe durch Rom führte und viele Fakten zu Kirchen wie „Sankt Paul vor den Mauern“ oder „Santa Maria Maggiore“ zu erzählen wusste. Geschichtlich gab es unter anderem das Pantheon, den Vierströmebrunnen am Piazza Navona, das Italienische Parlament, den Trevibrunnen, die spanische Treppe oder die Engelsburg zu besichtigen.

+ Schweizergarde: Bei der Besichtigung der „Armeria“ mit dem Kommandant Christoph Graf (im Anzug) konnten die Lechbrucker Musiker Uniformen, Rüstungen und Waffen der Garde besichtigen © Zillenbiehler

Die Kaserne der Schweizergarde, die touristisch normalerweise nicht besucht werden kann, bot den Lechbruckern sogar durch den Kommandant Christoph Graf persönlich einen interessanten Einblick in die „Armeria“, also die Ausrüstungsstelle des einzigen päpstlichen Militärkorps. Waffen, Rüstungen und Kleidung konnten genauer inspiziert werden, wobei es zwei Arten von Uniformen gibt: die bunte Galauniform im Renaissance-Stil und die schlichten, graublauen Kleinen Uniformen.

Sichtlich geschafft ob der vielen Eindrücke, aber stolz auf das eindrucksvolle Wagnis, das mit viel Vorab-Organisation und kurzfristigen Planänderungen im Vatikan einherging, trat die Musikkapelle die 13-stündige Heimreise mit dem Bus an – nicht ohne zuvor ausgiebig gefeiert zu haben.

VON KATHRIN ZILLENBIEHLER

