„Das ist Rufmord“: Ex-Kommandant der Feuerwehr wehrt sich gegen Gerüchte um seinen Rücktritt

Von: Andreas Jäger

Christoph Balzarek (r.), ehemaliger Kommandant der Feuerwehr Lechbruck, neben ihm Vize-Vorstand Florian Zaremski. © Andreas Jäger

Der ehemalige Lechbrucker Kommandant sieht sich mit falschen Gerüchten konfrontiert. Er stellt nun klar, dass ein Vertrauensbruch der Gemeinde zu seinem Rücktritt geführt hat.

Lechbruck – „Es werden Geschichten und Unwahrheiten in Umlauf gebracht, die ich so nicht stehen lassen werde“, sagt Christoph Balzarek, der vergangenen November von seinem Amt als langjähriger Lechbrucker Feuerwehrkommandant zurückgetreten ist und sich nun an die Öffentlichkeit wandte. Der entscheidende Grund für seinen Rücktritt sei ein Vertrauensbruch zwischen der Feuerwehr und der Gemeinde Lechbruck.

Jener sei allerdings nur die Spitze des Eisbergs gewesen, bereits zuvor habe sich das früher so enge Verhältnis zwischen Gemeinde und Feuerwehr verschlechtert. „Bei den Planungen zum neuen Feuerwehrhaus war die Feuerwehr nie mit im Boot“, beklagt Balzarek. Und Florian Zaremski, zweiter Vorstand der Feuerwehr, fügt hinzu: „Wir wussten eigentlich nur, dass ein neues Haus gebaut wird. Sonst überhaupt nichts.“

Neues Feuerwehrhaus in Lechbruck: Feuerwehr hatte sich Mitspracherecht gewünscht

Denn die Feuerwehr hätte sich gewünscht, bei den Planungen ein Mitspracherecht zu haben. „Nach Gesprächen mit dem Architekten, seines Zeichens ebenfalls Feuerwehrmann in einer anderen Kommune, ist mir immer mehr klar geworden, dass es bei den Planungen des Feuerwehrhauses massive Versäumnisse seitens des Rathauses gab“, erklärt Balzarek. So sei etwa die Zufahrt zum Grundstück derzeit nicht feuerwehrtauglich. „Leider hatte es das Rathaus, auch nach Ansprache des Architekten, nicht geschafft, mit mir als Kommandant über die Planungen und die weitere Vorgehensweise zu sprechen“, so Balzarek.

Bürgermeister Werner Moll spricht von einer neuen Basis. © Privat

Auch abseits der Feuerwehrhausplanungen sei Bürgermeister Werner Moll laut Balzarek eher distanziert gegenüber der Feuerwehr gewesen. „Das Verhältnis war unter seinem Vorgänger Helmut Angl anders“, sagt Balzarek. „Früher kam der Bürgermeister immer zu den Einsätzen dazu und hat sich um die Feuerwehrleute gekümmert“, so Zaremski. Moll habe von vielen Einsätzen nicht gewusst, da er die entsprechende Alarmierungsapp nicht auf seinem Handy hatte. Mittlerweile habe er diese und versuche, präsenter zu sein.

„Rücktritt unseres Kommandanten hatte keine feuerwehrinternen Gründe“

Der Vertrauensbruch, den Balzarek als entscheidenden Grund für seinen Rücktritt beschreibt, fand im November 2022 statt: Im nicht-öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung vom 8. November sollten die Feuerwehrhaus-Planungen besprochen werden, dazu wurden auch die Feuerwehrler eingeladen. Kurz vor besagter Sitzung teilte das Rathaus jedoch den Kameraden mit, das Thema werde nun doch nicht behandelt, da der Architekt nicht zur Sitzung kommen könne.

„Zwei Tage nach der Sitzung wurde mir dies dann nochmals durch den Bürgermeister in einem Gespräch bestätigt“, erklärt Balzarek: „Nur einen Tag später habe ich aber erfahren, dass der Architekt an diesem Tag sehr wohl Zeit hatte und anwesend war.“

Aus einem „gewissen Personenkreis“ werde Balzarek nun nachgesagt, er hätte das alles erfunden und werde somit der Lüge bezichtigt. So halte sich etwa hartnäckig das Gerücht, dass der wirkliche Grund für Balzareks Rücktritt ein Streit mit seinem Stellvertreter gewesen sei. „Das entspricht absolut nicht der Wahrheit, einen solchen Streit gab es nie“, stellt Balzarek klar: „Wenn diese Gerüchte nicht aufhören, werde ich rechtliche Schritte prüfen. Denn das ist Rufmord“, so Balzarek. „Der Rücktritt unseres Kommandanten hatte keine feuerwehrinternen Gründe“, stellte auch die Feuerwehr kürzlich in einem öffentlichen Brief klar.

Krisensitzungen, um Konflikt zwischen Feuerwehr und Gemeinde zu lösen

„Die Mehrheit der Feuerwehr Lechbruck steht nach wie vor hinter Christoph Balzarek“, betont Florian Zaremski im Gespräch mit der Heimatzeitung mehrmals. Das sei immer so gewesen und bleibe auch so. Mittlerweile wurde mit Florian Jungbauer ein neuer Kommandant gewählt.

Um den Konflikt zwischen Feuerwehr und Gemeinde zu lösen, gab es mittlerweile zwei Krisensitzungen. Zudem wurde ein sogenanntes Schlichtungsteam gebildet, bestehend aus Bürgermeister Moll und drei Gemeinderatsmitgliedern sowie drei Feuerwehrmännern. Von den Gesprächen und Ergebnissen jenes Teams würden die restlichen Feuerwehrleute jedoch kaum etwas erfahren. So ist etwa von einem „Geheimakt“ und „Informationsstillstand“ die Rede, hieß es aus Kreisen der Feuerwehr.

Man habe mittlerweile wieder eine neue Basis gefunden, ließ Bürgermeister Moll auf Anfrage der Schongauer Nachrichten mitteilen. Dass die Probleme nun aufgenommen wurden und Lösungen gesucht würden, begrüßen auch Balzarek und Zaremski. Denn eines ist klar für die beiden: „Am Ende leiden auch die Bürger unter einem solchen Streit.“

