„Sorglos-Paket“ für Investoren und Senioren - Pläne fürs Siebenbürgerheim in Lechbruck vorgestellt

Von: Andreas Jäger

Erste Eindrücke: So soll das Siebenbürgerheim nach Fertigstellung der Bauarbeiten aussehen. © BayernCare

Das in die Jahre gekommene Lechbrucker Siebenbürgerheim wird ab Sommer in eine moderne Pflegeeinrichtung umgebaut. Details wurden jetzt vorgestellt.

Lechbruck – „Die Lechbrucker sollen an erster Stelle stehen“: Das war Bürgermeister Werner Moll (FW) besonders wichtig, als er die interessierten Besucher bei der Infoveranstaltung zur Zukunft des Siebenbürgerheims begrüßte. Mit seiner Forderung meinte Moll, dass die Pflegeapartments im neuen Heim vornehmlich Lechbrucker Bürgern zur Verfügung stehen sollen. Denn es haben sowohl die Lechbrucker als auch andere Interessenten nun erstmals die Möglichkeit, in das neue Pflegezentrum zu investieren und Pflegeapartments für die spätere Eigennutzung oder als Kapitalanlage zu erwerben. Den Lechbruckern wird dabei ein exklusives vierwöchiges Vorkaufsrecht gewährt und auch auf der Warteliste sollen die Bürger vor Ort bevorzugt werden.

Anschließend erläuterte Moll den Besuchern, wie die im Sommer dieses Jahres beginnenden Bauarbeiten ablaufen sollen. „Im ersten Bauabschnitt wird ein Ersatzneubau zwischen dem aktuellen Bestand und der Kreisstraße errichtet“, so Moll. Anschließend erfolgt dann der Abriss des alten Gebäudes und in einem zweiten Bauabschnitt der Neubau.

Bürgermeister Werner Moll: „Lechbrucker an erster Stelle.“ © Andreas Jäger

Besitzer „BayernCare“ rechnet mit starkem Anstieg der Pflegebedürftigen

Für den weiteren Verlauf des Abends übergab Werner Moll das Wort an Andreas Lorenz, Vertriebsleiter des neuen Besitzers BayernCare. Bei BayernCare handelt es sich um einen der führenden Entwickler von Seniorenimmobilien in Süddeutschland. „Unsere Firma existiert mittlerweile seit mehr als 20 Jahren und wir haben in dieser Zeit über 40 Projekte realisiert“, erklärte Lorenz. Und auch in nächster Zeit wird BayernCare die Arbeit wohl nicht ausgehen: „In den kommenden 20 Jahren rechnen wir mit einem Anstieg der Pflegebedürftigen in Deutschland von 30 bis 35 Prozent“, rechnete Lorenz vor. Umso wichtiger sei es natürlich, dass die Pflegeeinrichtungen auf dem aktuellsten Stand seien. Das sei beim Siebenbürgerheim derzeit nicht der Fall, weshalb der Neubau notwendig sei. Eine Sanierung des bisherigen Gebäudes ist laut Lorenz baulich wie zeittechnisch nicht umsetzbar.

Andreas Lorenz (BayernCare) warb für ein Investment. © Andreas Jäger

Die neue Pflegeeinrichtung soll modern ausgestattet sein und den Erkenntnissen neuester Pflegekonzepte folgen. In dem neuen viergeschossigen Siebenbürgerheim wird es drei Pflegegeschosse für sechs Wohngruppen geben. Jedes Geschoss verfügt dabei über einen eigenen Gemeinschaftsraum mit angeschlossenen Balkonen beziehungsweise einer Terrasse im Erdgeschoss. Ein Innenhof mit Sitzgelegenheiten und Begrünung sowie ein Flanierweg entlang des Hauses sollen den Bewohnern Möglichkeiten zur Bewegung und dem Verweilen im Freien bieten. „Wir bieten den Senioren somit moderne Raumkonzepte und mehr Freiraum“, betonte Lorenz. Der Pflegedienstleister Arche Noris, der 2021 den Betrieb des Siebenbürgerheims übernommen hatte, wird als Pächter den Pflegebetrieb mit dem bestehenden Personal im neuen Haus fortführen. Das hat Arche Noris für eine Dauer von 25 Jahren vertraglich zugesagt.

Siebenbürgerheim in Lechbruck: Investoren gesucht

Wer nun mit dem Gedanken spielt, sich als Investor mit dem Kauf eines Pflegeapartments in die Zukunft des Siebenbürgerheims einzubringen, erwartet laut Andreas Lorenz nichts geringeres als ein „Rundum-Sorglos-Paket“: „Sie profitieren ganz direkt mit einer zukunftssicheren und attraktiven Rendite in einem Wachstumsmarkt. Zudem werden Pachterhöhungen automatisch am Verbraucherpreisindex angepasst“, so Lorenz: „Ihre Pacht bekommen Sie als Investor übrigens auch bei Leerstand.“ Außerdem brauche sich der Investor nach dem Erwerb um fast nichts mehr kümmern, die Auswahl der Bewohner und die Möblierung übernimmt der Pächter Arche Noris. Weitere Informationen zum Investment gibt es in den nächsten vier Wochen jeden Dienstag im Lechbrucker Rathaus.

