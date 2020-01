Polizei sucht vermissten Jogger (37) - in seiner Wohnung macht sie ganz anderen brisanten Fund

Eigentlich suchte die Polizei nach einem Lechbrucker, der von einer Freundin vermisst gemeldet wurde. Gefunden haben die Polizisten allerdings etwas ganz anderes.

Eine Frau meldete einen Freund bei der Polizei als vermisst.

Die Polizei überprüfte bei der Vermisstensuche die Wohnung des Mannes in Lechbruck.

Statt des Vermissten machten die Beamten einen anderen heiklen Fund.

Lechbruck - Diese Vermisstensuche hat Folgen für den Verschwundenen. Eine 47-jährige Frau machte sich große Sorgen um einen Freund und meldete sich gegen Mitternacht von Sonntag auf Montag bei der Polizei: Der Mann sei nach außergewöhnlich langer Zeit noch nicht vom Joggen zurückgekommen.

Im Zuge der Vermisstensuche überprüften die Polizisten aus Füssen auch die Wohnung des 37-jährigen Mannes in Lechbruck. Der Mann war zwar nicht vor Ort – allerdings entdeckten die Beamten eine große Menge Rauschgift: Etwa fünf Ecstasy-Pillen, vier Gramm Amphetamin, zwei LSD-Trips, ein Gramm Crystal sowie etwa 250 Gramm Haschisch in größeren Platten wurden sichergestellt.

Polizei sucht vermissten Jogger (37) - Er kommt nicht in Wohnung zurück

Der Mann wurde auch bei der weiteren Suche nicht gefunden. Erst nach einiger Zeit erreichte ihn die Freundin telefonisch. Ihm ging es laut Polizeiangaben gut – zur Wohnung kam er aber nicht mehr, nachdem er erfahren hatte, dass seine Räume nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft Kempten durchsucht wurden.

+ Zufällig fand die Polizei in einer Wohnung eine große Menge Drogen. © dpa / Sven Hoppe (Symbolbild)

Nach Wohnung von Mann aus Lechbruck: Kripo ermittelt

Der Lechbrucker wird sich nun wegen des Besitzes von Rauschgift verantworten müssen. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Kempten.

Lesen Sie auch: Bürger vermutet Stadelbrand in Epfach: 100 Feuerwehrmänner rücken aus

Außerdem interessant: Am Dienstag rutschte bei Lechbruck ein Auto in einen Abhang, der Fahrer wurde schwer verletzt. Bereits tags zuvor krachte in Stöttwang ein Pkw gegen einen Baum.

Und hier gibt es weitere Nachrichten aus Schongau und Umgebung.