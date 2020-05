Weniger Sitzungsgeld für Lechbrucker Räte

Werner Moll wurde nun als neuer Lechbrucker Bürgermeister vereidigt. In der konstituierenden Sitzung gab es einiges zu beschließen.

Lechbruck – Auf Helmut Angl folgt Werner Moll als Erster Bürgermeister des knapp 3000 Einwohner zählenden Flößerdorf Lechbruck. Am Dienstag wurde er bei der konstituieren Sitzung des Gemeinderates vereidigt. Diese Ehre wurde Erwin Maas zuteil. Er durfte als ältestes Ratsmitglied, 60 Jahre alt ist er, den neuen Rathauschef vereidigen.

„Ich hoffe, dass wir den Ansprüchen gerecht werden, darauf haben wir heute Abend den Eid geleistet“, so Moll. Die neuen Gemeinderatsmitglieder standen fest. Gewählt werden musste lediglich Werner Molls künftiger Stellvertreter. Bisher, zwölf Jahre lang, war das Erwin Maas von der FWL.

Zwar wurde darüber diskutiert, dass des Bürgermeisters Vize durchaus auch aus den Reihen der sechs CSU-Gemeinderäte kommen könnte. Kommt er aber nicht. Erwin Maas wurde mit zwölf der 14 stimmberechtigten Gemeinderäte erneut als Zweiter Bürgermeister bestätigt und sofort von Werner Moll vereidigt.

Die weiteren Stellvertreter des Ersten Bürgermeisters sind Rudolf Ungelert (CSU) und Claus Vogt (FWL).

Neue Gemeinderäte in Lechbruck vereidigt

Vereidigt wurden von Werner Moll auch die sechs neuen Ratsmitglieder Enno Bremermann, Robert Osterried, Viola Hotter und Stefan Leiterer sowie Florian Natzeder und Stefan Mahrla. Damit stellt sich die Sitzverteilung des 14-köpfigen Gremiums so dar: CSU sechs und die FWL acht Sitze.

Sehr ausführlich hat Lechbrucks neuer Bürgermeister zusammen mit Geschäftsstellenleiter Michael Köpf die „Geschäftsordnung für den Gemeinderat“ vorgetragen. Paragraphen um Paragraphen, 37 waren es.

Im Mittelpunkt stand dabei die Entschädigung für die Tätigkeit der ehrenamtlichen Ratsmitglieder. Bisher betrug das Sitzungsgeld 20 Euro. Claus Vogt (FWL) meinte, man sollte in diesen Zeiten ein Zeichen setzen und sich mit 15 Euro begnügen. Rudolf Ungelert fand das nicht so gut. Das CSU-Mitglied meinte, „Corona dauert schließlich keine sechs Jahre“. Dennoch, die 14 Ratsmitglieder bekommen die nächsten sechs Jahre 15 Euro pro Gemeinderatssitzung, 30 Euro, wenn an einem Tag sowohl eine Gemeinderatssitzung als auch noch eine Ausschusssitzung anberaumt ist.

Jugend- und Seniorenbeauftragte in Lechbruck gewählt

Festgelegt wurde übrigens auch die Dienstaufwandsentschädigung für den Ersten und die Entschädigung für den Zweiten Bürgermeister. Bisher bekam der erste Bürgermeister 716 Euro im Monat, neuerdings sind es 790 Euro. Sein Vize erhält wie bisher eine monatliche Entschädigung von 500 Euro.

Bestellt wurden in dieser Sitzung auch die Jugendbeauftragten, Viola Hotter und Robert Osterried, sowie die beiden Seniorenbeauftragten Herbert Thieme und Gabi Walters.

Dass es auch die nächsten sechs Jahre mit der CSU und der FWL zwei Lager im Gemeinderat gibt, sollte, so Lechbrucks neuer Bürgermeister, keine Rolle spielen. Größtmögliche Transparenz hat Werner Moll beiden Lagern versprochen. „Es soll keiner das Gefühl haben im zweiten Glied zu stehen“.

