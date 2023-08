Bekannte Wintersportler golfen in Lechbruck für den guten Zweck

Beim Abschlag: Skirennläufer Linus Straßer versuchte sich unter den Augen anderer Wintersportler im Golfen. © Elisabeth Welz

Für den guten Zweck wurde in Lechbruck gegolft. Neben Topsportlern waren heuer auch Größen aus der Wirtschaft auf der Gsteig am Start.

Lechbruck – Wenn „The Who is Who“ des Wintersports auf dem Golfplatz „Auf der Gsteig“ zusammentreffen, ist es wieder soweit. Dann heißt es Abschlagen für den Guten Zweck, und zwar beim beim traditionellen BSV Golfturnier in Lechbruck. Und so kamen wieder viele Wintersportgrößen zusammen wie zum Beispiel Fritz Dopfer, Thomas Dreßen, Michael Greis, Linus Straßer oder Uli Hiemer.

Nicht nur Topsportler, auch Größen aus der Wirtschaft waren vertreten, etwa Michael Macht, ehemaliger Vorstand der Porsche AG. „Auf dem Platz selbst spielt das bei diesem Turnier aber keine große Rolle, da ist man einer unter vielen. Und das sorgt für eine super familiäre Stimmung“, so Uli Hiemer, deutsche Eishockeylegende und erster Deutscher Spieler in der NHL. Und er fügt hinzu: „Hier geht’s auch nicht ums gewinnen. Hier geht’s einfach darum, Spaß zu haben – und natürlich um den guten Zweck.“ Nämlich den Nachwuchs des Bayerischen Skiverbands (BSV) zu fördern.

Die Stimmung ist locker, das Wetter Nebensache und allen die Teilnahme eine Herzensangelegenheit. So auch Skirennläufer Thomas Dreßen, Gewinner der legendären „Streif“ in Kitzbühel 2018. Mit einem Handicap von 25 startet er heuer zum zweiten und bestimmt nicht letzten Mal beim BSV Golfturnier in Lechbruck.

Golf als „perfektes mentales Training“

Was den Golfsport für ihn so reizvoll macht? „Das perfekte mentale Training. Wenn ich hier einen Abschlag versemmle darf ich mich nicht lang drüber ärgern. Akzeptieren und weiter zum nächsten Schlag. Besser machen. Wie beim Skirennen. Und ganz klar macht mir der Sport einfach Spaß“, erzählt Thomas Dreßen lächelnd und macht sich sodann gemeinsam mit seinem Team auf den Weg zum Abschlag.

Bekannte Sportler beteiligten sich am Golfturnier in Lechbruck. Darunter (v.l.) Thomas Dreßen, Stefan Hütter, Linus Strasser, Daniel Bohnacker. © ELISABETH WELZ

Gewonnen haben sie übrigens nicht – es wurde der 8. Platz der Netto-Teamwertung. Auf dem Siegertreppchen der Netto-Teamwertung standen in diesem Jahr das Team der Firma Zink Anlagen u. Energie Technik, dicht gefolgt vom Team DSV Ski Cross und auf Platz drei das Team der Firma ept, gemeinsam mit dem Team Deutscher Skiverband in welchem Fritz Dopfer spielte.

In der Brutto-Teamwertung gewann das Team der Firma ZETKA Stanz und Biegetechnik, auf Platz zwei das Team des Bauunternehmens Haseitl und Platz drei das Team Pfronter Buba. Und so endete der Turniertag mit einer geselligen Siegerehrung einer inzwischen großen zusammengewachsenen BSV Golfturnierfamilie.

ELISABETH WELZ