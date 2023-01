Lechbrucker haben im Jahr 2023 viele Projekte vor der Brust

Von: Andreas Jäger

Werner Moll ist seit 2020 Bürgermeister von Lechbruck, davor war er für vier Jahre als Kämmerer der Flößergemeinde tätig. Kindergarten zieht heuer um Kurzzeitpflege in neuem Altenheim © Jäger

Lechbrucks Bürgermeister Werner Moll (Freie Wähler) blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2022 zurück. Und auch in diesem Jahr steht so einiges an, unter anderem die Neubauten von Feuerwehrhaus und „Siebenbürgerheim“.

Lechbruck – Kindergarten, Feuerwehrhaus, Abwasserverband: Hinter Werner Moll liegt ein arbeitsreiches Jahr 2022 mit vielen Projekten. Beruflich, aber auch persönlich. Seit dem Umzug in die Flößergemeinde Mitte Dezember ist der Bürgermeister nun ein „wirklicher Lechbrucker“.

Moll, der seit 2020 im Amt ist, lebte bisher in Bertoldshofen. Da er dort im Dorf- und Vereinsleben über viele Jahre sehr engagiert gewesen ist, war das Verlassen der alten Heimat durchaus kein einfacher Schritt. Doch mit einem waschechten Allgäuer wie Moll hatten es die Lechbrucker in Sachen Integration nicht sonderlich schwer.

Kinder könnten noch dieses Jahr umziehen

Von den Themen seines Wahlkampfes hat Moll vieles bereits auf den Weg gebracht. So wurde Anfang des vergangenen Jahres mit dem Neubau des Kindergartens an der Lechhalle begonnen. Das bisherige Gebäude im Pfarrer-Königsdorfer-Weg wurde für einen dreigruppigen Kindergarten schlichtweg zu klein. Wenn bei den Bauarbeiten weiterhin alles nach Plan läuft, dürfen sich die Kinder freuen, noch in diesem Jahr in den neuen Kindergarten zu ziehen. Das alte Gebäude soll zukünftig als Puffer genutzt werden.

Ein weiteres großes Projekt wurde im vergangenen Jahr ebenfalls angegangen: Das neue Feuerwehrhaus. Bei der Standortfrage waren sich alle Beteiligten bald einig, dass das Bauhof-Gelände ideal sei. Dafür soll der bisher dort angesiedelte Wertstoffhof verlegt werden. „Auch mit der benachbarten Firma haben wir das Bauvorhaben abgesprochen. Dort ist man ebenfalls einverstanden und begrüßt es sogar, die Feuerwehr in der direkten Nachbarschaft zu haben“, berichtet Moll.

Freude über „First Responder“

Laut dem Zeitplan, der auf einer Gemeinderatssitzung im November vorgestellt wurde, möchte man bis März dieses Jahres mit der Ausschreibung fertig sein. Im Spätsommer soll dann der Spatenstich gesetzt werden. Insgesamt 14 Monate sind für die Bauzeit eingeplant, im Idealfall könnten die Lechbrucker Feuerwehrleute ihr neues Gebäude dann Ende 2024 beziehen.

Große Freude herrschte im vergangenen Jahr über das neue „First Responder“-Fahrzeug, das von den Johannitern gestellt wird. Ziel des Ganzen ist, bei Unfällen oder medizinischen Notfällen möglichst schnell am Einsatzort zu sein und Erste Hilfe zu leisten, bis Rettungswagen oder Notarzt eintreffen. Der Dienst ist unter der Woche von 18 bis 5 Uhr einsatzbereit, am Wochenende sogar rund um die Uhr.

Abwasserverband jetzt noch größer

Das Einsatzauto steht immer bei dem jeweiligen Diensthabenden. 14 Freiwillige sind bereits für die „First Responder“ im Einsatz, jene wurden speziell dafür geschult. Nach einer zweiten Welle dieser Schulungen sollen sogar noch mehr Helfer dazukommen.

Eines der großen Projekte des vergangenen Jahres war auch der Beitritt Steingadens in den „Abwasserverband Lechbruck-Bernbeuren“. Werner Moll ist sicher, dass „davon alle profitieren werden“. Der größte Vorteil aus Lechbrucker Sicht besteht darin, dass sich die Gemeinde an Investitionen in Zukunft nur noch mit 45,5 statt bisher 70 Prozent beteiligen muss. Die Kapazität der Kläranlage soll künftig für 14 000 Einwohner reichen. Die Kosten für den entsprechenden Umbau werden von der Gemeinde Steingaden übernommen. Im Mai soll dann zum ersten Mal das Abwasser von Steingaden nach Lechbruck fließen.

„Siebenbürgerheim“ wird umgebaut

Eine neue Kühltechnik gab es im vergangenen Jahr für das Eisstadion. Ein externer Kühlcontainer sorgt nun für eine perfekte Eisfläche. „Da vor der Gefahr eines Ammoniakaustritts gewarnt wurde, mussten wir diese Maßnahme unbedingt ergreifen“, erklärt Moll. Die neue Kühlanlage verfügt über die doppelte Leistung der bisherigen Technik und ist darüber hinaus sogar noch deutlich geringer im Energieverbrauch. Letzteres ist in Zeiten einer Energiekrise gewiss nicht die schlechteste Eigenschaft.

Vor großen Veränderungen steht in diesem Jahr auch das „Siebenbürgerheim“ an der Schongauer Straße. In drei Bauabschnitten soll die Seniorenresidenz umgebaut und modernisiert werden. Zunächst ist der Bau eines Ersatzneubaus für die Bewohner geplant, dann soll die bisherige Anlage komplett abgerissen und neu gebaut werden. Im neuen Heim wird künftig auch eine Kurzzeitpflege untergebracht sein. Die Kosten für die Bauarbeiten werden von einem Investor übernommen.

Alles in allem sei das Jahr 2022 ein weiteres „Vollgas“-Jahr gewesen, sagt Moll. Und bei den anstehenden Projekten in diesem Jahr ist sicher: Langweilig wird es Werner Moll auch 2023 nicht werden.

