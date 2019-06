Lechbrucker reisen mit Leberkäs in den Vatikan

Eine ganz besondere Ehre wird der Musikkapelle Lechbruck zuteil: Mit vier anderen Kapellen und einem Chor gestaltet sie die Fronleichnamsprozession in den Vatikanischen Gärten des Campo Santo Teutonic – der deutschsprachigen Enklave innerhalb des Vatikans in Rom.

Lechbruck – Das nennt man Glück: Durch den Ausfall einer anderen Gruppe sind die Lechbrucker Musiker im vergangenen Herbst kurzfristig für dieses Jahr in die musikalische Zusammensetzung der Festlichkeiten im Vatikan „gerutscht“. Wiespfarrer Monsignore Gottfried Fellner hat bereits 2015 mit der Stadtkapelle Günzburg an diesem Höhepunkt teilgenommen. Und auch heuer wird er mit dabei sein und die Lechbrucker unterstützen, denn mit den Musikern ist er gut befreundet, spielen sie doch gelegentlich zu den Festzeiten in der Wieskirche auf.

Die Vorbereitungen in Lechbruck laufen auf Hochtouren, und sogar ein eigenes Bier für die gemeinsame Agapefeier nach der Prozession wurde schon gebraut. Nach einer Bierprobe Ende März wurde festgelegt, dass es angesichts der sommerlichen Temperaturen im Juni ein nicht so starkes Helles werden soll.

Im Schwangauer Schlossbrauhaus dachte sich Chef und Braumeister Andreas Helmer ein spezielles Rezept aus, das von Brauer Tom Bonell unter Mithilfe von fünf Musikern im kupfernen Sudkessel hergestellt wurde. Lechbrucks Musiker-Chef Markus Häringer und der ehemalige Dirigent Georg Müller packten mit ihren Kollegen fleißig mit an als es darum ging, das Malz in die Schrotmühle zu befördern, die Maische mit dem Holzlöffel zu rühren, auf die genauen Temperaturen zu achten oder bei der Jodprobe zu schauen, ob die Stärke schon in Zucker umgewandelt worden ist. Gut acht Stunden waren sie bei allen Arbeitsschritten mit dabei und bekamen von Bonell auch erklärt, dass die Menge des Hopfens zum einen die Frische und Bitterkeit, zum anderen auch die Haltbarkeit beeinflussen. Die Stammwürze wiederum bestimme Alkoholgehalt und Versteuerung des Biers, wobei sich die Kochphasen und Temperaturpausen wiederum auf den Geschmack auswirkten.

Und das alles hat sich gelohnt: Die „Zwickelprobe“ war vielversprechend, Anfang Juni wird das Bier in Fässer und Flaschen abgefüllt, damit es mit nach Rom transportiert werden kann. Weitere Besonderheit wird das Etikett sein, für das sich Wiespfarrer Fellner einen humorigen lateinischen Spruch ausgedacht hat.

Am 19. Juni geht es los

Am Mittwoch, 19. Juni, starten die Lechbrucker Richtung Italien, weshalb die Musiker die Bevölkerung schon im Gemeindeblatt um Verständnis gebeten haben, dass sie heuer bei der Fronleichnamsprozession im Ort nicht musizieren können. Viele örtliche Firmen haben sich zudem bereit erklärt, die Fahrt finanziell zu unterstützen, was wiederum die Vorstandschaft dankbar entgegennahm.

Zur gemeinsamen Agape-Feier wird in Rom neben Bier auch eine typische Brotzeit von jeder Kapelle beigesteuert, was im Fall der Lechbrucker 30 Kilogramm Leberkäse, Käse und Brot bedeutet. Nach der Ankunft wird es zunächst die Möglichkeit geben, die kulturelle Seite Roms kennenzulernen. Koordination und Gesamtleitung der kirchenmusikalischen Seite wiederum unterliegen Karl Michael Waltl aus der Steiermark, der als Organisator der Fronleichnamsprozession die Abstimmung der Gruppen innehat. Ablauf und Noten wurden bereits an Georg Müller verschickt, der als Ansprechpartner für Lechbruck fungiert.

Auf die Mitgestaltung einer Messe im Petersdom sowie die Prozession mit Messe an der Lourdes- Grotte in den Vatikanischen Gärten freut sich die Blaskapelle schon sehr. Auch die Alphornbläser werden mit von der Partie sein. Alle hoffen, mit einmaligen Erinnerungen wieder die Heimreise anzutreten.

Kathrin Zillenbiehler

Lesen Sie auch:Beim Gockelwettkrähen werden auch die leisen Kräher prämiert