Im Lechbrucker Flößermuseum wurde ein Mörder gesucht - und gefunden

Das Schauspielduo Peter von Fontano und Elisabeth Rass präsentierte die „Mord(s)geschichten“ im Lechbrucker Flößermuseum. © Jäger

Giftspritzen und gefährliche Nusstorten erwarteten die Zuschauer der Lesung „Kulinarische Mord(s)geschichten“ im Lechbrucker Flößermuseum, präsentiert vom Schauspielduo Elisabeth Rass und Peter von Fontano. Dabei durften die Zuschauer auch selbst Ermittler spielen und mitraten, wer denn nun der Mörder war: Der Bäcker oder doch der Weinhändler?

Lechbruck – „Gemordet wird immer und überall“, kündigte Elisabeth Rass zu Beginn der Lesung an. So handelte jede der vorgetragenen Kurzgeschichten von einem Mord, vornehmlich durch Gift in Speis und Trank. Zu jeder Geschichte präsentierten Rass und von Fontano auch gleich noch das passende Rezept. „Allerdings in der harmlosen Variante“, wie Rass beteuerte.

In der ersten Geschichte des Abends nahm das Schauspielduo die Zuschauer mit in das Wien des 18. Jahrhunderts. Dort ging es am Spittelberg äußerst gefährlich zu, bereits vier Tote in nur neun Wochen waren zu beklagen. Jeder wurde mit Hilfe einer Giftspritze ermordet, darunter auch ein gut betuchter Brauereibesitzer.

Die Nadel steckte noch im Opfer

Als der ermittelnde Kommissar der Ehefrau die Todesnachricht überbrachte, fiel ihm unter anderem eine Nadel auf, mit der die Frau einen schwarzen Gesichtsschleier befestigt hatte. Als der Kommissar kurz darauf zum nächsten Mordopfer am Spittelberg gerufen wurde, traute er seinen Augen kaum: Die Nadel, die noch im Opfer steckte, war die gleiche, wie sie die Witwe des Brauereibesitzers trug.

Die Frau hatte ihren Mann ermordet, da er sich in einem Bordell am berüchtigten Spittelberg mit der Syphilis angesteckt und diese Krankheit wiederum auch an sie weitergegeben hatte. Die anderen Opfer dienten lediglich der Vertuschung, um den Verdacht von der Ehefrau abzulenken.

Die Zuschauer im Lechbrucker Flößermuseum durften bei einem Fall sogar selbst Ermittler spielen. © Jäger

Um eine vergiftete Nusstorte ging es in der nächsten Kurzgeschichte, die Rass und von Fontano vortrugen. So hatte die Protagonistin Helen vor, ihre Halbschwester Elli zu ermorden. Der Grund dafür war Neid auf die Halbschwester, die scheinbar alles besser machte.

Zu Ellis Geburtstag buk Helen also eine Nusstorte, die es in sich hatte. Doch der heimtückische Plan ging nicht auf: Elli rührte die Torte nicht an. Sie müsse schließlich Diät halten, habe ihr Arzt gesagt. Ein Todesopfer gab es am Ende aber doch zu beklagen, nur aus Helens Sicht wohl das falsche. So hatte ihr geliebter Hund heimlich etwas von der Torte stibitzt, was er mit dem Leben bezahlen musste.

War es der Bäcker oder der Weinhändler?

Ihr eigenes kriminalistisches Gespür durften die Zuschauer bei einem weiteren Fall beweisen: In einem abgebrannten Supermarkt wurde ein Todesopfer gefunden. Bei jenem handelte es sich um einen der drei Besitzer des Ladens. Der Mann, der eigentlich Schlachter war, führte den Supermarkt zusammen mit seinen Brüdern, einem Weinhändler und einem Bäcker.

Das Opfer war allerdings bereits vor dem Brand tot, ein Schlag auf den Kopf mit einer Flasche edlen Spätburgunders beendete sein Leben jäh. Im Zuge der Befragung gaben zwar beide Brüder zu, den Brand gemeinsam gelegt zu haben. Des Erschlagens des Bruders bezichtigten sie sich jedoch gegenseitig. „Wer war nun der Mörder?“

Klar, „Miss Marple“ löst den Fall

Mit dieser Frage wurden die Zuschauer in die Pause entlassen und durften ein wenig grübeln. Nach der Pause stellte das Schauspielduo noch einmal die Frage ins Publikum: „Wer war der Mörder?“ „Der Gärtner“, schallte es zunächst zurück, und das Gelächter war groß.

Einer „Miss Marple“ im Publikum konnte man jedoch nichts vormachen, die Frage nach dem Mörder war für die Frau glasklar: „Der Bäcker war es, denn der Weinhändler hätte niemals mit einem teuren Wein zugeschlagen.“

Eine abwechslungsreiche Mischung aus Spaß und Spannung erwartete die Zuschauer auch in den weiteren kurzweiligen „Mord(s)geschichten“ im Flößermuseum mit vergifteten Kirchweihkuchen oder toxischen Rotweinen, die das Schauspielduo gekonnt und hintergründig präsentierte. „Und denken Sie immer daran: Gift lauert überall“, gaben Rass und von Fontano abschließend den Zuschauern am Ende der Lesung noch mit auf den Weg.

ANDREAS JÄGER

