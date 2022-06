„Statt einseitiger Forderungen sind Kompromisse gefragt“

Werner Moll © Tanner Werbung

Der Flussabschnitt vom Helmensteiner bis zum Urspringer Staudamm gehört meines Erachtens zu den Vorzeigeprojekten im Voralpenland. Hier wurden für teures Geld entlang des oberen Lechsees kostspielige Mehrwerte für unsere Einheimischen und auch unsere Gäste wie Lechrundweg, Floßfahrten und anderes geschaffen. Eine gravierende Änderung dieser Verhältnisse hätte auch gravierende Nachteile für den lebenswichtigen Tourismus in unserer Gemeinde.

Grundsätzlich stehe ich jeder Idee, die den Naturschutz verbessert, positiv gegenüber. Man sieht es zum Beispiel an dem Einbau einer Fischaufstiegsanlage am Urspringer Stauwerk, welches in Kürze realisiert wird. Ideen allerdings, gar Dämme aus der Landschaft zu nehmen oder diese zu versetzen – wie angedacht – halte ich für bedenklich. So beschert uns dieser Damm doch den dringend nötigen Hochwasserschutz. An solche „Sicherheitseinrichtungen“ ranzugehen, halte ich für gefährlich.

Ein weiteres Thema ist natürlich auch die Energiewende. Der Strom aus jedem Kubikmeter Wasser, der nicht durch die Turbinen läuft, muss selbstverständlich nuklear oder fossil erzeugt werden. Vergessen sollten Naturschützer auch nicht, dass gerade Wasserkraft bedarfsgerecht eingesetzt werden kann, weil es steuerbar ist, im Gegensatz zu Wind- und Sonnenkraft! Diese sind wechselhafte Größen und können bei Spitzenverbrauch nicht bedarfsgerecht eingesetzt werden.

Allerdings habe ich auch Verständnis für das Ansinnen des Naturschutzes. Dass im Vorfeld von auslaufenden Konzessionen sich die Naturschutzvertreter laut zu Wort melden, ist in der Sache begründet und deshalb auch normal und richtig. Bieten solche Zeiten auch die Möglichkeit, jahrzehntelang eingefahrene Prozesse zu korrigieren beziehungsweise zu ändern. Allerdings sollte der Naturschutz – gerade vor den aktuellen Ereignissen – gleichberechtigt neben dem Hochwasserschutz und der sicheren Energiegewinnung stehen und diese nicht verdrängen. Deshalb sind hier verträgliche Kompromisse gefragt und keine einseitigen Forderungen nach Maximalergebnissen für eine Seite.