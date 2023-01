Vorarbeiten für Brücken-Neubau zwischen Gründl und Lechbruck starten

Von: Theresa Kuchler

Die Lechbrücke zwischen Lechbruck und Prem-Gründl soll ersetzt werden. Bald starten die Vorarbeiten für den Bau von Behelfsbrücke und Neubau. Rodungen sollen im Januar starten © Herold

Die veraltete Lechbrücke zwischen dem Premer Ortsteil Gründl und Lechbruck soll durch einen Neubau ersetzt werden. Noch in diesem Winter will man mit den ersten Vorarbeiten starten und einige Flächen roden. Auf den Straßen kann das zu Einschränkungen führen.

Prem/Lechbruck – Die Brücke zwischen den Ortschaften Lechbruck und Prem spannt sich schon seit fast 60 Jahren über den Lech. Sie wurde 1964 aus Stahl und Beton errichtet, zum Teil mit alten Pfeilern und Widerlagern. So manches Bauteil der heutigen Lechbrücke stamme noch aus dem Jahr 1905, erklärt das Staatliche Bauamt in einer Mitteilung.

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich der Zustand der Brücke zunehmend verschlechtert. Inzwischen kann sie den heutigen Verkehrsanforderungen nicht mehr gerecht werden und muss dringend erneuert werden. Es ist eine neue Brücke geplant, die das veraltete Bauwerk an der selben Stelle ersetzen soll (wir berichteten).

Im Herbst soll Behelfsbrücke aufgebaut werden

Die Neubaupläne sind bereits seit einer Weile bekannt. Nun informiert das Staatliche Bauamt über den aktuellen Stand des Vorhabens. So sei man aktuell damit beschäftigt, eine detaillierte Ausführungsstatistik und die Baupläne für die Brücke zu erarbeiten. Außerdem soll in diesem Herbst die Behelfsbrücke aufgebaut werden, auf der der Verkehr zwischen Gründl und Lechbruck weiter rollen kann. Immerhin sollten für die Verkehrsteilnehmer während der Baumaßnahmen so wenig Einschränkungen wie möglich entstehen, heißt es seitens des Bauamtes.

Damit sich die Arbeiter problemlos an den Bau von Behelfsbrücke und Brückenneubau machen können, müssen einige Flächen entlang der Ufer von Bäumen und Sträuchern befreit werden. Diese Rodungsarbeiten sind wegen des Vogelschutzes nur zwischen Oktober und Februar erlaubt.

Anfang auf der Lechbrucker Seite

Um keine Zeit zu verlieren, will das Füssener Wasserwirtschaftsamt, das die Arbeiten ausführt, baldmöglichst loslegen. „Geplant ist ein Beginn dieser Maßnahme ab Mitte Januar“, schreibt das Staatliche Bauamt. Anfangen will man auf der Lechbrucker Seite. Die Rodungsarbeiten hängen stark davon ab, wie sich das Wetter in den Wintermonaten entwickelt. Der genaue Ausführungszeitpunkt könne daher noch nicht festgelegt werden, schreibt das Amt.

Solange die Arbeiter mit den Rodungen beschäftigt sind, kann es außerdem zu Einschränkungen im Verkehr kommen. Das Staatliche Bauamt teilt mit, dass es beispielsweise zur Sperrung der Fahrbahn kommen kann.

Flächen werden wieder aufgeforstet

Wenn die Bauarbeiten für die neue Lechbrücke beendet sind, sollen die gerodeten Flächen übrigens wieder mit heimischen Gehölzen aufgeforstet werden. Im Zuge der Genehmigungsplanung sei dafür ein „umfangreicher landschaftspflegerischer Plan“ erarbeitet worden, wie das Staatliche Bauamt erklärt.

