Feuerteufel schlägt wieder zu: Feldscheune in Issing brennt

Stadelbrand im Lechrain

Die Brandserie im Lechrain geht offenbar weiter. In den frühen Morgenstunden wurde in Issing eine Scheune in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Vilgertshofen - Ein paar Wochen war es ruhig, doch nun brannte erneut eine Feldscheune im Lechrain. In der Nacht, gegen 2 Uhr, wurden am heutigen Montag Rettungskräfte alarmiert, weil ein Stadel im Vilgertshofener Ortsteil Issing in Flammen stand.

Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Holzstoß in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf den angrenzenden Stadel über. Den Feuerwehren aus Thaining, Issing und Pflugdorf gelang es binnen kurzer Zeit das Feuer zu löschen. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei circa 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Untersuchungen am Brandort übernommen. Die Ermittlungsgruppe „Feldscheune“, die nach mehreren ähnlich gelagerten Fällen im Lechrain gegründet wurde, geht davon aus, dass die Ursache des Feuers vorsätzliche Brandlegung ist und rechnet den Stadelbrand in Issing der bestehenden Serie zu. Die Brandserie umfasst mittlerweile elf Fälle.

