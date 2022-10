„Mord im Orientexpress“ beim Theaterverein Treibhaus: Tolle Kulisse, tolles Ensemble

Teilen

„Mord im Orientexpress: Nach Schüssen entdecken Meisterdetektiv Hercule Poirot (Peter Echter, rechts) und die anderen Fahrgäste Schauriges. Ein tolles Stück mit ausgefeilter Bühnentechnik und überzeugenden Laiendarstellern. © Gallmetzer

Die Freude, nach dreijähriger Corona-Abstinenz wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen, war Regisseur Martin Kriwan und allen Schauspielern des Theatervereins „Treibhaus“ anzumerken. Sie haben sich für ihr Comeback das bekannte Bühnenstück „Mord im Orientexpress“ ausgesucht.

Schwabniederhofen – Eine Eintrittskarte, die aussieht wie ein Zugfahrschein aus den 30er-Jahren, und mehrsprachige Durchsagen zur Begrüßung, die die Abfahrt des Zuges – also den Start des Theaterstücks – minutengenau ankündigen: Von der ersten Sekunde an wird der Zuschauer von „Mord im Orientexpress“ in die Szenerie eingebunden. „Es geht um Mord und Rachedurst“, kündigt Hauptfigur Hercule Poirot (Peter Echter) vor dem geschlossenen Vorhang den, wie er sagt, wohl aufregendsten Fall seiner Karriere an.

Eigentlich hatte er sich auf eine ruhige Fahrt im weltbekannten Orientexpress eingestellt. Doch plötzlich wird auf der Reise von Istanbul nach Calais eine Leiche entdeckt. Noch dazu bleibt der Zug im Schnee stecken. Der Meisterdetektiv kann nicht aus seiner Haut und nimmt sich des Falls an.

Noch raffinierter wird es im Waggon

Gleich zu Beginn beeindruckt die liebevoll gestaltete Kulisse: Das Bahnhofsflair wird mit Rauch- und Soundeffekten vor dem auf einer Leinwand projizierten Zug erzeugt. Noch raffinierter geht es im Waggon weiter: Eine ausgeklügelte Rückwand samt Schiebetüren und eine geteilte Bühne erlauben den Einblick in die einzelnen Schlafabteile. Im Fokus steht der Salonwagen, der mit wenigen, aber perfekt ausgewählten Requisiten auskommt und 30er-Jahre-Flair versprüht.

Echter spielt die Rolle des Poirots in Perfektion. Die unterstreichende Gestik, die Mimik samt Denkfalten und wippendem Schnauzbart – alles stimmt. Und selbst angesichts der zahlreich vorkommenden Personen völlig verzeihbare Namenspatzer werden so charmant überspielt, dass man meinen könnte, sie gehören zum Text.

Ein Stück im Stück

Das kontrastierende Gespann aus Prinzessin Dragomiroff (Anna Kriwan) und Missionarin Greta Ohlsson (Magdalena Echter) macht seine Sache gut. Carolin Nuscheler als Helen Hubbard wirkt so arrogant und überheblich, wie es einer amerikanischen Diva steht, und die Wutausbrüche von Dominik Nierer als Oberst Aburthnot erzeugen Gänsehaut. Amelie Zwerschke bezaubert als Gräfin mit niedlichem Akzent und souveränem Auftreten und spielt sich in die Herzen des Publikums – so wie der Rest des Ensemble.

Insgesamt wirken Passagen zwar bei fast allen Figuren oftmals übertrieben, die Gestik zu groß, die Gesangseinlagen zu viel, das tränenreiche Geschluchze zu oft. Doch insgesamt sind die überzogenen Emotionen im Gesamtkontext stimmig. Genau so soll es sein in dem Kriminalspektakel, das selbst daherkommt wie ein Stück im Stück, in dem jeder seine Rolle perfekt spielt – und das in zweifacher Hinsicht. Denn zum einen inszenieren die einzelnen Rollen selbst ihren vorher ausgetüftelten Plan, um den Detektiv zu täuschen und den Mord zu vertuschen. Zum anderen ist da die herausragende Leistung der Laiendarsteller.

Hauptdarsteller wendet sich an das Publikum

Als sich die illustere Gesellschaft am Ende des Stücks im Salon einfindet, wird den Zuschauern Stück für Stück die Auflösung des ungewöhnlichen Mordfalls vor Augen geführt. Geschickt wechselt Echter dabei die Ebenen und wendet sich mehrmals direkt an die Zuschauer. Dabei schwingt die Fragen nach der Moral, dem Richtig oder Falsch und der Gerechtigkeit mit.

Wieder einmal beweist der Theaterverein Treibhaus, dass auch Laienschauspiel einen Besuch Wert ist. Das zeigt auch der Zuspruch: Alle Vorstellungen sind bereits ausverkauft.

URSULA GALLMETZER

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.