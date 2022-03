Balken morsch - Glockenläuten verstummt

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Pfarrer Robert Kröpfl gestern Nachmittag vor der katholischen Pfarrkirche St. Michael. Die Kirchenglocken sind seit Freitag verstummt – sie hängen an morschen Balken, und Sicherheit geht vor. © hans-helmut herold

Peitings Kirchenglocken sind verstummt: Weil das Gebälk marode ist, an dem die Glocken der Pfarrkirche St. Michael hängen, bleibt es in der Marktgemeinde Peiting seit Freitag still. Sicherheit geht vor.

Peiting – Viele Peitinger Bürger werden sich schon verwundert gefragt haben, wo das Glockenläuten abgeblieben ist, das von der Pfarrkirche St. Michael aus pünktlich zu den Gottesdiensten, aber auch täglich um 6 Uhr morgens, 12 Uhr mittags zum Angelus und abends um 19 Uhr im Ort erklingt. Das dürfte auch erst mal so bleiben. Zwei tragende Balken, an denen die zwei Glocken hängen, sind morsch. Sicherheit geht vor.

Schaden bei Routine-Besichtigung entdeckt

Entdeckt worden ist der Schaden bei einer Routine-Besichtigung, die zweimal im Jahr stattfindet. Die hat laut Pfarrer Robert Kröpfl am Freitag ergeben: Hier wird sicherheitshalber erst mal lieber nicht mehr geläutet. „Es ist nicht akut, also keine Gefahr, dass alles einstürzt“, betont Kröpf. Aber: Bis zur Klärung mit einem Statiker müssen die Glocken nun leider vorerst schweigen.

Und: Schwingt so eine Glocke, dann wirken enorme Kräfte. „Man muss aufpassen, dass diese Kräfte und Schwingungen nicht zu einseitig aufs Mauerwerk einwirken“, so Kröpfl. Nicht auszudenken, wenn im absoluten Katastrophenfall eine der Glocken abstürzen würde – direkt unter den Glocken befindet sich in der Pfarrkirche St. Michael die Taufkapelle. Und die ist seit Corona zu. Auch wenn also von den Glocken keine akute Gefahr ausgeht, so wäre es „trotzdem grobe Fahrlässigkeit, würden wir einfach weiter läuten“.

Glockensachverständiger und Statiker müssen ran

In der kommenden Woche wird das Ordinariat informiert. Kröpfl hofft darauf, dass möglichst schnell Hilfe naht in Form eines Glockensachverständigen und eines Statikers. Erst wenn die Fachmänner den Schaden begutachtet haben, ist klar, wie es weitergeht.

Im besten Fall bedeutet das für das Läuten: Die Glocken können abgestützt und an Ort und Stelle bleiben, wenn die morschen Balken ausgetauscht werden. Schlimmstenfalls müssen die Glocken heruntergehoben werden, um eine Reparatur zu ermöglichen. Das wäre dann freilich ein deutlich größerer Aufwand.

Bis die Sache also behoben ist, bleibt den Peitingern zumindest ein Hinweis auf die Uhrzeit. Alle Viertelstunde wird auch weiterhin das Schlagwerk ein, zwei, drei oder vier mal zu hören sein – je nachdem, wie spät es ist. Denn: Zumindest das Schlagwerk ist von dem Schaden an der Pfarrkirche nicht betroffen.