Einbrecher wollte im Supermarkt Essen holen

Die Peitinger Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen, um die eingeschlagene Fensterscheibe am Netto-Einkaufsmarkt in Peiting mit Holzbrettern zu verschließen.

Nächtlicher Einbruch in Netto-Discounter

Weil er was zu essen haben wollte, versuchte ein 38-jähriger Peitinger in der Nacht zum Sonntag, in den Netto-Markt an der Schongauer Straße in Peiting einzubrechen. Ob er es wohl bis zur Wursttheke geschafft hat?