Noch einmal Bewährungsstrafe für Randalierer aus Peiting

Die Verhandlung dauert noch an (Symbolfoto).jpg © IMAGO / U. J. Alexander

Als „vollkommen außer Kontrolle“, bezeichnete ein Polizeibeamter einen Peitinger (56), der vergangenes Jahr in seiner Wohnung randalierte. Nachbarn hatten die Polizei gerufen. Der Mann war stark alkoholisiert und hatte zusätzlich noch Tabletten genommen.

Peiting – „Die Kombination von Alkohol und Benzodiazepin war wohl nicht gut“, gab der Mann zu, der sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung vor dem Amtsgericht Weilheim verantworten musste. Auch trug er am Tattag ein Messer am Gürtel, das er zwar nicht verwendete, es aber trotzdem als mitgeführtes gefährliches Werkzeug zählte.

Der Tag sei „aus dem Ruder gelaufen“, berichtete der Peitinger vor Gericht

Der Tag sei „aus dem Ruder gelaufen“, erklärte der Mann, der alle Taten einräumte, obwohl er sich aufgrund seines damaligen Zustandes nicht mehr an den genauen Ablauf erinnern konnte. So hatte er sich von den herbeigerufenen Beamten nicht beruhigen lassen, wehrte sich heftig gegen eine Festnahme, trat am Boden liegend um sich, randalierte in der Arrestzelle weiter und wurde letztendlich in die Psychiatrie eingewiesen. Keiner der vier Beamten wurde verletzt, aber die Uhr eines Polizisten ging zu Bruch. „Wird schon alles stimmen“, meinte der Peitinger.

Sein Geständnis wirkte sich strafmildernd aus

Ein Geständnis wirkt sich immer strafmildernd aus, so auch in diesem Fall: Und das war gut für den Angeklagten, denn die Taten geschahen unter offener Bewährung, eine Gefängnisstrafe stand durchaus im Raum. Zumal auch der Mann kein unbeschriebenes Blatt ist: 13 Einträge im Bundeszentralregister hat er angehäuft und auch mehrere Gefängnisstrafen abgesessen. Durchaus schlechte Voraussetzungen für ihn, noch einmal eine Strafe zur Bewährung zu bekommen.

Aber seine letzte Tat lag schon lange zurück. Vor sieben Jahren wurde er letztmalig straffällig. Seitdem hat der Mann das Ruder umgerissen. „Ich habe den Reset-Knopf gedrückt“, sagte er. Der Arbeitslose wohnt in einer sozialen Einrichtung, ist dort engagiert, in verschiedenen Ehrenämtern tätig und trinkt nachweislich keinen Alkohol mehr. Das gute Zeugnis stellte ihm sein zuständiger Sozialarbeiter aus, das Richterin Resch vorlas und durchaus positiv bewertete.

Der Vorfall war laut Angaben des Angeklagten ein Ausrutscher

Der Vorfall war laut Angaben des Angeklagten ein Ausrutscher. Er hatte sich einige Tage zuvor über eine Beleidigung geärgert. „Ich habe das in mich hineingefressen“, sagte er. Am Tattag trank er erstmalig wieder Alkohol, und es kam zu dem Rückfall. Gleich am nächsten Tag hatte er sich telefonisch bei einem der Beamten entschuldigt und diesen gebeten, es den anderen mitzuteilen. Und er hat freiwillig einen Täter-Opfer-Ausgleich gemacht. Auch das beurteilte Resch strafmildernd. Sie verhängte eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Sechs negative Screenings kamen zur Auflage, und ihm wurde ein Bewährungshelfer unterstellt. Wie der Mann dann erklärte, hatte er schon in weiser Voraussicht Kontakt zur Bewährungshilfe aufgenommen. „Dann ist ja eine Auflage schon erfüllt“, sagte die Richterin.

Regina Wahl-Geiger