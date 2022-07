Kaiserwetter lockt 1200 Teilnehmer zu 37. Auflage

Von: Roland Halmel

Und los geht’s: Die meisten der rund 1200 Teilnehmer entschieden sich für die längeren der vier angebotenen Strecken. © Roland Halmel

Strahlender Sonnenschein und strahlende Gesichter: Bei Kaiserwetter waren bei der 37. Auflage der Pfaffenwinkel-Radwanderfahrt gut 1200 Teilnehmer auf ihren Zweirädern in der Region unterwegs.

Peiting – Bei der Rückkehr aus der Corona-Pause, nachdem die Veranstaltung zweimal in Folge ausfallen musste, schien Petrus etwas gut machen zu wollen bei der 37. Auflage der Pfaffenwinkel-Radwanderfahrt. Strahlender Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen ließen die Verantwortlichen beim Orgateam der Radsportfreunde Pfaffenwinkel, dem Zusammenschluss der Vereine RC Altenstadt, RC Peiting, SC Huglfing und SV Söchering, aber auch die Radler strahlen.

Fast 1200 Zweiradfreunde und damit praktisch so viele wie vor Corona schwangen sich bei Kaiserwetter in den Sattel, um auf den vier verschieden langen Routen das Oberland und den Pfaffenwinkel zu durchqueren. „Mit dem Zuspruch sind wir sehr zufrieden“, freute sich Uwe Flad vom Orgateam, das diesmal auch wesentlich besser planen konnte als bei den Wanderfahrten davor.

An der 37. Auflage konnte nur teilnehmen, wer sich im Vorfeld online angemeldet hatte. Kurzfristige Nachmeldungen waren somit nicht möglich. „Wir haben auch keinen Prospekt gedruckt, es lief alles über das Internet und durch Newsletter, das klappte hervorragend und hat sich bewährt“, ergänzte Flad, der rund 120 Helfer aus den verschiedenen Vereinen im Einsatz hatte, um für einen reibungslosen Ablauf der Großveranstaltung zu sorgen.

400 Schilder mussten im Vorfeld aufgestellt werden. An den Verpflegungsstationen an der Auerberghalle in Bernbeuren, in Wildsteig und am Sportplatz in Obersöchering, mussten die hungrigen und durstigen Radler verköstigt werden. Rund 3500 Semmeln galt es zu schmieren und zu belegen. Dazu mussten Tausende Liter an Getränke bereitgestellt werden.

„Die Ersten, die bei uns durchkamen, haben nicht mal angehalten, die haben das Essen im Fahren mitgenommen“, berichtet Anton Nebl vom SV Söchering, der am Sportplatz eine große Verpflegungsstation aufgebaut hatte. Dabei ging es bei der Radwanderfahrt gar nicht um das Tempo oder die Zeit, vielmehr zählte das olympische Motto, dabei sein ist alles.

Und das machte den Teilnehmer, die bis aus Hamburg oder der Schweiz angereist waren, auch offensichtlich großen Spaß. „Man sieht nur glückliche Gesichter, alle freuen sich, dass es wieder möglich ist, so etwas zu veranstalten, und sind super drauf“, lobte Nebl die gute Stimmung unter den Radlern, die vorwiegend auf eigene Muskelkraft setzten. „Wir haben nur ganz wenige E-Biker dabei“, erkannte Flad.

Die meisten der Teilnehmer, 90 Prozent kamen aus Oberbayern und Schwaben, fokussierten sich auf die langen Strecken. Über 400 gingen die längste Runde über 160 Kilometer an, die von Peiting über Forst, Weilheim, Obersöchering, Uffing, Rottenbuch, Wildsteig, Lechbruck, Bernbeuren, Ingenried und Schongau mit reichlich Höhenmetern zum Start-Zielbereich zurückführte.

Der befand sich diesmal nicht wie traditionell an der Peitinger Eishalle. Weil diese aktuell saniert wird, zog der Radfahrertross zur benachbarten Dreifach-Turnhalle um, bei der unter dem Vordach die Anmeldung stattfand und im Foyer und im Freien genügend Platz für die Bewirtung war. „Die Ersten haben im Wohnmobil übernachtet und sind schon um 6 Uhr losgefahren“, berichtet Flad.

Das Gros startete zwischen 7 und 9 Uhr bei angenehmen Temperaturen, die im Laufe des Tages fast an die 30 Grad heranrückten. Die Meisten waren da aber schon wieder im Ziel – so wie ein Trio aus Ebersberg, das zum zweiten Mal dabei war. „Als die Fahrt im vergangenen Jahr ausgefallen ist, sind wir einfach auf eigene Faust gefahren“, meinten sie gut gelaunt.

