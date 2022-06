140 Jahre Schützenverein Peiting: Ein kleines Gauschießen zum großen Jubiläum

Vom 17. Juni bis 3. Juli

140 Jahre wird der Schützenverein 1882 Peiting heuer alt. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, richten die Schützen das 66. Luftgewehr- und Luftpistolen-Gauschießen aus. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, für die Teilnehmer wartet der Wettbewerb mit einem Novum auf.

Peiting – Es ist normalerweise der Höhepunkt im Schützenjahr und ein gesellschaftliches Großereignis. Doch in den vergangenen beiden Jahren forderte auch im Schützengau Schongau die Corona-Pandemie ihren Tribut. An die Durchführung eines Gauschießens mit Hunderten Teilnehmern war nicht zu denken. Mittlerweile hat sich die Lage an der Corona-Front gebessert, was besonders die Verantwortlichen des Peitinger Schützenvereins freut.

2020 hatten sie ihren Hut als Ausrichter für das Gauschießen 2022 in den Ring geworfen, um das 140-jährige Bestehen ihres Vereins, der aktuell 230 Mitglieder zählt, gebührend zu feiern. Als die Pandemie im Winter auf einen neuen Höhepunkt zusteuerte, standen die Schützen vor dem gleichen Dilemma wie viele andere Veranstalter. Sollte man das Gauschießen schweren Herzens absagen oder mit der Organisation beginnen, in der Hoffnung, dass die Corona-Situation im Sommer eine große Feier erlaube? „Wir haben uns dann dafür entschieden, lieber ein kleines Gauschießen durchzuführen als gar keins“, blickt Schriftführerin Gabi Kleber zurück. Dabei spielte auch eine Rolle, dass zu diesem Zeitpunkt unklar war, ob man die Eishalle wegen der geplanten Sanierungsarbeiten nutzen können würde. Nur sie hätte genug Platz geboten, um bei einem großen Gauschießen die normalerweise über 1000 Teilnehmer unterzubringen. So rechnen die Peitinger nun mit rund 600 Schützen aus 26 Vereinen, die unter sich die Besten im Gau Schongau ausmachen.

„Knedl & Kraut“ eröffnen Feierlichkeiten zum Jubläum

Doch egal ob großes oder kleines Gauschießen: „Der Aufwand ist fast der gleiche“, sagt Kleber. Als im Januar der Startschuss für die Vorbereitungen fiel, nahm umgehend der zwölfköpfige Festausschuss seine Arbeit auf. Einladungen mussten verschickt, das Programm geplant werden – alles unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Pandemie die Durchführung auch zulassen würde. Ziemlich „wagemutig“ sei es angesichts dessen gewesen, sagt die Schriftführerin, die Gruppe „Knedl & Kraut“ zu engagieren, die mit ihrem Auftritt am Freitag, 1. Juli, die Feierlichkeiten zum Jubiläum einläutet. Doch der Mut wurde belohnt, dank der Corona-Lockerungen steht dem Gastspiel der Kultgruppe wie überhaupt dem Gauschießen nichts mehr im Wege.

Der Festausschuss der Peitinger Schützen hat seit Januar alle Hände voll zu tun, um das Gauschießen samt Jubiläumsfeier vorzubereiten.

Der Startschuss fällt am Freitag, 17. Juni. Bis Sonntag, 26. Juni, messen sich täglich die Teilnehmer im Wettkampf im Peitinger Schützenhaus. Ein Novum: Zum ersten Mal bei einem Gauschießen wird komplett auf elektronischen Schießständen geschossen. Elf der modernen Anlagen besitzen die Peitinger selbst, die übrigen zehn leihe man von anderen Vereinen, erklärt Mitorganisator Florian Gebler.

Das Finalschießen findet in der Schloßberghalle statt

Am Montag, 27. Juni, ziehen zehn Schießstände für den Finaltag in die Schloßberghalle um. „Da hoffen wir natürlich auf viele Zuschauer“, sagt die Schriftführerin. Nach der Preisverteilung am Donnerstag, 30. Juni, rückt der gesellschaftliche Teil in den Mittelpunkt. Am Samstag, 2. Juli, wird das 140-jährige Bestehen beim Festabend in der Schloßberghalle groß gefeiert, Ehrungen inklusive. Tags darauf läutet der Kirchenzug den Festsonntag ein, ehe schließlich das Fest mit Mittagessen und bei Kaffee und Kuchen musikalisch begleitet von der Knappschafts- und Trachtenkapelle sowie den Birkländer Musikanten in der Schloßberghalle ausklingt.

Die Vorfreude bei den Peitinger Schützen ist schon jetzt riesengroß. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause fiebere jeder darauf hin, „dass man sich endlich mal wieder in Gesellschaft trifft“, weiß Gebler. „Wir freuen uns deshalb über jeden, der kommt.“

Alle Infos zum Programm und zum Vorverkauf für „Knedl & Kraut“ gibt es auf der Internetseite der Schützen unter www.sv-peiting.de.