Dank eines Peitinger Vereins: Krankenwagen ist auf dem Weg in die Ukraine

Vollgepackt mit medizinischem Material machte sich der Krankenwagen nach der Segnung durch Pfarrer Robert Kröpfl auf den Weg in die Ostukraine. © Heiß

Der Peitinger Verein „Familien helfen Familien“ hat sich an einer Aktion für die Ukrainehilfe beteiligt und 20 000 Euro für den Kauf eines Krankenwagens gespendet

Peiting – Nach einer feierlichen Segnung durch Peitings Pfarrer Robert Kröpfl hat sich der Krankenwagen des Aktionsbündnisses Allgäu auf den Weg in die Ukraine gemacht – vollgepackt mit medizinischem Material wie EKG und Beatmungsgeräten. Und das unter tatkräftiger Mithilfe des Peitinger Vereins „Familien helfen Familien“.

Das Projekt „Krankenwagen“ für die Ukraine wurde durch eine Bitte von Bischof Bohdan – er ist Bischof der ukrainisch griechisch-katholischen Kirche für Europa und Skandinavien – angeregt. Der Peitinger Verein „Familien helfen Familien“ schaute sich daraufhin um und konnte glücklicherweise durch einen langjährigen Kontakt fündig werden.

Wagen ist erst vier Jahre alt

Bei der „Allgäu Medical Service GmbH“ sollte gerade ein Krankenwagen ausgetauscht werden. „Dieses vier Jahre altes Fahrzeug hat uns der Geschäftsführer Wolfgang Strahl – er ist auch Vorstand im ,Aktionsbündnis Allgäu’ – bereitwillig für die hilfsbedürftige Zivilbevölkerung in der Ostukraine zur Verfügung gestellt“, sagte Marianne Spindler hoch erfreut.

„Familien helfen Familien“ hat sich an dem Kauf des Wagens mit 20 000 Euro beteiligt, wovon ein Großteil von der Sammelaktion „Ukraine“ der Marktgemeinde Peiting stammt. Spindler dankte allen Spendern sowie Bürgermeister Peter Ostenrieder, der „uns vertrauensvoll das Geld der Sammelaktion übergeben hat“.

Dank für langjährige Hilfsdienste

Ihr besonderer Dank galt Wolfgang Strahl und Anton Hampp vom „Aktionsbündnis Allgäu“: Nur durch deren unermüdliche Hilfsbereitschaft und Großherzigkeit sei das Projekt überhaupt erst möglich gemacht worden. Spindler dankte den beiden Männern auch für ihre langjährigen Hilfsdienste bei den Transporten in die Ukraine.

Seit Kriegsbeginn kümmerte man sich um geflüchtete Kinder in Moldawien und an der rumänischen Grenze. Der Krankenwagen ist nun unterwegs in die Region Odessa, wo er dem Katastrophenschutz dient. Dort warten viele Menschen auch in Heimen auf medizinische Versorgung.

Ein „Vergelt’s Gott“ galt auch Pfarrer Robert Kröpfl, dem es ein Herzensanliegen war, den Krankenwagen zu segnen.

Unterstützung: Wer die Arbeit des Vereins „Familien helfen Familien“ unterstützen will, kann dies mit einer Spende tun auf das Konto IBAN: DE 80 7016 9509 0000 0900 00 BIC: GENODEPEI.

GERHARD HEISS

