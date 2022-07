20 Jahre Lichtschaukel: Peitinger Verein feiert Jubiläum mit großem Sommerfest

Rückblick auf erfolgreiche Arbeit

Die „Lichtschaukel“ in Peiting: Sie ist nicht mehr wegzudenken aus dem Ort. Kindern, Müttern und Familien gibt sie einen festen Halt. Der Verein ist im Wandel – und feiert an diesem Samstag seinen 20. Geburtstag.

Peiting – Als Annemarie Seidl im Jahr 2002 den Verein „Lichtschaukel“ in Peiting gründet, will sie das Beste für alle Peitinger Familien. Hilfe im Haushalt, Kinderbetreuung, Treffen mit den Kleinsten, Kurse für Mamas, die noch viel zu lernen haben. Der Verein hat sich gewandelt, umstrukturiert, viele Höhen und Tiefen überstanden. Selbst Corona konnte die „Lichtschaukel“ die Stirn bieten. Und das war alles andere als einfach.

Noch heute ist Annemarie Seidel die Vereins-Vorsitzende, hier, in diesem Projekt steckt ihr Herzblut. Auch wenn der Verein viele Durststrecken überstehen musste. Mit riesigem Engagement hat Seidel es geschafft, diesen Verein für Familien zu retten und zu einer Institution zu machen. Die „Lichtschaukel“ ist ein Dreh- und Angelpunkt in Peiting für soziale Kontakte von Müttern und kleinen Kindern.

Ein Rückblick: 2002 wird die „Lichtschaukel“ aus der Taufe gehoben. Es gibt Krabbelgruppen, Spielgruppen, Kurse für Mütter – und es werden Haushaltshilfen vermittelt. Gute 15 Jahre hält Annemarie Seidel durch. Aber die Sache mit den Haushaltshilfen wird immer schwieriger. In der Hochzeit der „Lichtschaukel“ waren es acht bis zehn Haushaltshilfen, die organisiert von der „Lichtschaukel“ in Privat-Haushalten eingesprungen sind, wenn es gezwickt hat. „Der Bedarf wäre nach wie vor da“, so Seidel. Alleine: An Fachkräften fehlt es meilenweit. „Haushaltshilfe will heute keiner mehr machen. Die Sätze der Krankenkassen sind quasi unterirdisch. „Was die Kassen zahlen, ist nicht mehr zeitgemäß.“ Und das ist schon lange so. Die Fachkräfte haben sich andere Jobs gesucht. „Der Bedarf wäre noch heute da“, so Seidel. „Noch heute rufen mich Leute an und fragen danach.“

Vor drei Jahren kam das Aus für die Vermittlung von Haushaltshilfen

Für Seidel ist das bitter. „Die Haushaltshilfen: Das war unsere Hauptaufgabe, unser Steckenpferd, damit haben wir angefangen.“ Sie spricht von einer Zeit als es noch das „Müttercafé“ gab, mit den Hebammen, die Referate hielten. Vor drei Jahren dann das Aus für die Vermittlung der Haushaltshilfen.

Ein Aus für die Spielgruppen konnte sie während der Pandemie zumindest dank vollem Einsatz verhindern: Als die Spielgruppen während des Lock Downs komplett schließen mussten, schaffte Seidel es, das Personal zu halten. „Fünf bis sechs Monate waren allerdings sehr hart“, räumt sie ein. Schließlich bekam die Lichtschaukel als Verein weder finanzielle Unterstützung von der Gemeinde, vom Landkreis oder vom Land. Finanzielle Polster gab es zwar, doch die waren schnell aufgebraucht. Durch den großen Zusammenhalt im Team, aber auch bei den Eltern konnten die Spielgruppen nach einem halben Jahr wieder mit der bewährten Besetzung öffnen.

Und das ist gut so, dann die Spiel- und die Krabbelgruppen boomen. Die Spielgruppen sind für viele Eltern eine Art Testlauf für den Kindergarten. Betreut werden in der Spielgruppe an vier Vormittagen in der Woche Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren. Vier Betreuerinnen kümmern sich um die Kleinen. Es wird drinnen gespielt, es wird gebastelt, gesungen und in Büchern geblättert, sagt Kinderpflegerin Stefanie Haberzeth. Bei schönem Wetter sind die Betreuerinnen, die zu zweit in der Gruppe sind, mit den Kindern gerne am Spielplatz.

Die meisten Eltern kommen aus Peiting. Doch werden auch Kinder aus Hohenpeißenberg, Schongau und sogar bis aus Kinsau in die Gruppe gebracht.

„Immer wieder rufen mich Leute an, die mir erzählen, dass sie nach Peiting ziehen und mit ihrem Kind Anschluss suchen.“ Gerade für solche Neuzuzüge ist eine Krabbelgruppe wie die der „Lichtschaukel“ eine tolle Sache. Andere Mütter kennenlernen, erste soziale Kontakte im Ort knüpfen.

In den vier Krabbelgruppen, die sich am Montag über den Tag verteilt treffen, sind Kinder ab drei Monaten bis zu einem Jahr. In einer Gruppe sind es zwischen sechs und acht Kinder mit den Eltern. Annemarie Seidel von der „Lichtschaukel“ erklärt, dass diese Krabbelgruppen „unter unserem Schirm“ von den Eltern selbst organisiert werden. Entstehen würden neue Krabbelgruppen häufig bei der Rückbildungsgymnastik für Mütter.

Das weitere Standbein der Lichtschaukel, Kurse und Fortbildungen mit Hebammen, will Seidel jetzt nach einem Corona-Dornröschenschlaf wieder ins Laufen bringen.

Der Verein „Lichtschaukel“ zählt ungefähr 150 Mitglieder. Es gibt eine sechsköpfige Vorstandschaft. Die Räume für die „Lichtschaukel“ befinden sich in der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Schloßberghalle. Diese wird von der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus gibt es auch immer wieder finanzielle Unterstützung von privaten und gewerblichen Gönnern, auch von Banken. Seidel: „Ohne Spenden könnten wir unsere Arbeit nicht machen.“

Am Samstag wird groß gefeiert

Sein 20-jähriges Bestehen feiert der Verein „Lichtschaukel“ am morgigen Samstag, 9. Juli, bei einem großen Sommerfest. Eingeladen sind alle Kinder und Eltern, die Lust auf ein tolles Fest haben. Los geht’s ab 14 Uhr bei der Schloßberghalle in Peiting. Es gibt Kaffee und Kuchen, Getränke, süße Tüten, eine Tombola, Kinderschminken und Glitzertattoos Als Hauptattraktion besucht Wurliz, der kleine Troll das Fest und feiert mit lustiger Musik mit. Weitere Infos gibt’s im Internet auf der Seite www.Lichtschaukel.de.

