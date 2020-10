Wo in Peiting neue Gewerbeflächen für Betriebe entstehen

Dass die Gemeinde Peiting in aussichtsreichen Verhandlungen über den Kauf von Bauland für neue Gewerbeflächen steht, hatte Bürgermeister Peter Ostenrieder bereits Anfang Juli bestätigt. Mittlerweile sind die Grundstücksgeschäfte notariell besiegelt und es steht fest, wo Betriebe bald bauen können.

Peiting – Viel wurde in den vergangenen Monaten in Peiting über Gewerbeflächen diskutiert, was vor allem am Großprojekt lag, das die Gemeinde gerade vorantreibt. Am Zeißlerweg soll bekanntlich ein neuer V-Baumarkt entstehen, 28 000 Quadratmeter Grund hat der Markt dafür an den Investor verkauft. Gegner des Vorhabens kritisierten, dass damit den örtlichen Betrieben die Perspektive für eine Erweiterung genommen werde. Schließlich handelte es sich bei dem Grundstück um die letzte freie Fläche im Gewerbegebiet.

Im Rathaus ist die Kritik nicht ungehört verhallt. Anfang Juli bestätigte Bürgermeister Peter Ostenrieder, dass die Gemeinde in aussichtsreichen Verhandlungen über den Kauf potenzieller Gewerbeflächen stehe. Auf rund 25 000 Quadratmeter bezifferte er damals die Größe der Grundstücke, um die es gehe. Wo diese liegen, wollte der Bürgermeister damals noch nicht verraten. Drei Monate später kann Ostenrieder nun Vollzug melden. Die Geschäfte seien notariell besiegelt, bestätigt er auf Nachfrage der SN. In seiner jüngsten Sitzung segnete der Gemeinderat nichtöffentlich den Kaufvertrag für die größere der beiden neuen Gewerbeflächen ab.

Ruhiges Gewerbe als Schallschutz zur Wohnbebauung

Diese umfasst 22 000 Quadratmeter und liegt an der Bergwerkstraße unmittelbar angrenzend an das bestehende Gewerbegebiet. Erschlossen werden soll das Areal laut Bürgermeister über eine Straße in Verlängerung der bestehenden Klammspitzstraße. Auf der nördlichen Seite sei die Ansiedlung von ruhigem Gewerbe geplant, um das geplante Wohngebiet zwischen Bergwerkstraße und Zugspitzstraße vor Lärm zu schützen, erklärt der Rathauschef. „Wir haben schon ein Schallschutzgutachten machen lassen. Das funktioniert.“ Berücksichtigt werden soll auch ein späterer Ausbau der Bergwerkstraße, indem entsprechend Flächen entlang der Fahrbahn dafür freigehalten werden. Noch laufen außerdem Leitungen zu einer Brunnenanlage über das Grundstück, die noch verlegt werden müssen.

+ Auf diesem Grundstück sollen neue Gewerbeflächen entstehen - sehr zur Freude von Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder. © Christoph Peters

Bei der Vergabe sollen erstmals die neuen Richtlinien angewendet werden, die die Marktverwaltung gerade erarbeitet. Wie berichtet, sollen Betriebe per Fragebogen Auskunft über sich und ihr Vorhaben geben und sich außerdem speziell auf eine Parzelle bewerben. Zwischen acht und zehn Gewerbegrundstücke seien derzeit für die Fläche angedacht mit einer Größe zwischen 500 und 7000 Quadratmetern, so Ostenrieder. „Da ist für jeden etwas dabei.“ Zumindest theoretisch: Denn die Nachfrage nach Gewerbegrund übersteigt das Angebot deutlich. Ostenrieder spricht von rund 20 Interessenten allein aus Peiting, dazu kommen etliche weitere aus anderen Orten. Bevor das Bewerbungsverfahren offiziell startet, muss die Gemeinde freilich erst einmal den nötigen Bebauungsplan auf den Weg bringen. „Das soll, wenn möglich heuer noch geschehen.“

An der Ammergauer Straße ist eine Kombination aus Wohnen und Gewerbe vorgesehen

Einen Schritt weiter ist man schon bei der zweiten Gewerbefläche, die die Gemeinde kürzlich erworben hat. Für das rund 5000 Quadratmeter große Areal an der Ammergauer Straße gegenüber des Autohauses Resch hat der Gemeinderat bereits im Mai der nötigen Erweiterung des Bebauungsplans zugestimmt (wir berichteten). Anders als bei der Fläche an der Bergwerkstraße wird es für das Grundstück voraussichtlich kein Bewerbungsverfahren geben. Man habe bereits drei Peitinger Betriebe im Auge, die sich hier perfekt ergänzen würden, sagt Ostenrieder, der noch keine Namen nennen will. Vorgesehen sei eine Kombination aus Wohnen und Gewerbe. „Das passt sich hier gut ein.“ Ein Problem ist laut Bürgermeister im Moment noch die schmale Zufahrt, die entlang der Ausstellungsfläche des Autohauses zur Ammergauer Straße verläuft. Hier stehe man in Verhandlungen über den Erwerb weiterer Flächen des benachbarten Eigentümers.

