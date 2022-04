Wie der Döner Kebab vor 35 Jahren nach Peiting kam

Teilen

Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen: Hatice und Mustafa Cengiz eröffneten vor 35 Jahren in Peiting den ersten Döner-Imbiss. Vor drei Jahren hat Sohn Atila das Kommando übernommen. © Hans-Helmut Herold

Vor 35 Jahren eröffneten Mustafa und Hatice Cengiz in Peiting den ersten Döner-Imbiss im Oberland. Eine Erfolgsgeschichte - passend zum 50. Geburtstag des beliebten Fast Food-Gerichts.

Peiting – Wer hätte das vor 50 Jahren für möglich gehalten, dass sich der Döner Kebab zu einem der beliebtesten Fast Food-Gerichte entwickelt. Man spricht von 550 Tonnen, die täglich in Deutschland konsumiert werden. Die Geschichte erzählt, dass ein ehemaliger Gastarbeiter 1972 den ersten Döner in Berlin am Bahnhof Zoo verkauft haben soll. Auf alle Fälle liegt die Wiege der deutschen Variation in Berlin Kreuzberg, wo die meisten türkischen Gastarbeiter gelebt haben.

Mittlerweile werden in Deutschland über 18 000 Döner-Imbisse gezählt. Darunter natürlich auch die beliebte Döner-Anlaufstelle in Peiting neben dem V-Markt. Aus dem umgebauten mobilen Döner-Wohnwagen ist mittlerweile ein fester Döner-Imbiss geworden, betrieben von Mustafa und Hatice Cengiz sowie Sohn Atila, der vor drei Jahren die Leitung des Imbiss übernommen hat.

Das Handwerk vom Onkel gelernt

Wie alles begann, erzählt Mustafa Cengiz an einem Tischchen im Imbissstand. In der Stadt Usak nahe dem bei Touristen bekannten Pamukkale, betrieb der Onkel von Mustafa eine kleine Metzgerei. Schon in ganz jungen Jahren interessierte sich „Klein-Mustafa“ für alles, was rund um die Wirkungsstätte des „Kasap-Onkels“ (Metzger-Onkel) passierte. Dabei faszinierte es den Buben, wie geschickt der Onkel die Fleischfladen in verschiedener Größe auf einen Spieß steckte.

Die Handgriffe waren wie aus einem Lehrbuch: Fleischstücke aufspießen, Gewürze aufstreuen, Hackfleisch dazwischen einfügen, Fleisch kräftig anpressen. Lage für Lage, ähnlich des Turmbaus zu Babel.

Aber des Onkels Turm stürzte am Ende nicht ein, der Metallspieß in der Mitte war ja der sichere Halt der Konstruktion. Nur beim Abtransport in die Gefrierkammer kam der stattliche Metzger manchmal ins Schwitzen. Bis zu 70 Kilogramm konnte ein Spieß wiegen, der für ein großes Fest wie eine Hochzeit gedacht war.

Nach und nach eignet sich Mustafa die Fertigkeiten der Herstellung an. Da der Onkel das rege Interesse seines Neffens erkennt, weiht er ihn in die vielen kleinen Geheimnisse ein, die einen Döner Kebab so schmackhaft machen.

Schon mit 14 Jahren stellt „Mustafa-Junior“ seine eigenen Kreationen her, immer auf der Suche nach besonderen Geschmacksrichtungen. Die Gewürzmischungen bleiben natürlich streng geheim.

1987 bricht das Dönerfieber aus

1980 kommt Mustafa Cengiz mit seinen Eltern nach Schongau, lernt in Peiting seine Hatice kennen. Nach der Heirat bricht bei beiden das große Döner-Fieber aus: Sie eröffnen 1987 in der Freistraße den ersten Dönerladen. Und das noch, bevor zwei Jahre später in Berlin die ersten Richtlinien der Dönerherstellung in Deutschland herausgegeben werden. Danach darf nur eine Mischung aus Kalbs-, Rind- oder Lammfleisch verwendet werden. Der Hackfleischanteil darf dabei höchstens 60 Prozent betragen, der Rest muss festes Scheibenfleisch sein, der Fettanteil ist auf 20 Prozent begrenzt.

Mustafa und Hatice Cengiz waren in Peiting die ersten Döner-Spezialisten im Oberland. Sehr zur Freude der türkischen Mitbewohner rund um Peiting, die ein Stück Spezialität der alten Heimat wiederfanden. Die langen Anfahrten nach Augsburg, wo es damals drei Dönerbuden gab, wurden damit Geschichte.

Cengiz stellt die Dönerspieße selbst her. Zartes Puten- oder Kalbfleisch wird drei Tage lang in einen Sud mit besonderen Gewürzen eingelegt. Nach dem Abtropfen werden die Fleischstücke aufgespießt. Zwischen die Schichten fügt er das Hackfleisch ein und natürlich seine Gewürzmischungen. Die Rezeptur „top secret“, Mustafa bleibt in dieser Sache stur. Nur Ehefrau Hatice verrät, dass Petersilie, Knoblauch und Paprika dabei sind.

In Folie eingewickelt, kommt der Spieß für mindestens 24 Stunden in den Gefrierschrank. Erst am Verwendungstag wird der Spieß aus der Kühlkammer direkt in die „Döner Makinesi“ eingebracht. Also in das Gerät, in dem der Fleischspieß in senkrechter Lage gegrillt wird.

In früheren Zeiten drehte man den Spieß in waagerechter Lage. Ähnlich, wie wenn ein Hammel gegrillt wird. Das hatte den Nachteil, dass dabei die Hackfleischstücke herausfielen. „Und die geben dem Döner ja seine saftige Note“, verrät Cengiz.

Laden an den Sohn übergeben

Als der vor drei Jahren gesundheitlich an seine Grenzen stieß, übergab er das „Döner-Kommando“ an seinen Sohn Atila. Natürlich mit all’ den Geheimnissen der Rezepturen der Gewürze. Wie von ihm zu erfahren ist, registriert er in Peiting die Begeisterung zum Puten- und Kalbfleischdöner. Diese werden im Döner-Imbiss von Hatice mit Joghurtsauce, Zwiebelringen, Tomatenscheiben, Salatblättern und Blaukohl in dem aromatisch gebackenen Weißbrot serviert. „Wer’s besonders scharf haben will, wird mit einer Chili-Mischung auf Touren gebracht“, verrät Hatice.

Von Hans-Helmut Herold