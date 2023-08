50 Jahre aktiver Dienst in der Feuerwehr: Drei Peitinger erreichen besonderen Meilenstein

Von: Christoph Peters

Teilen

Seit 50 Jahren bei der Peitinger Feuerwehr: (v.l.) Ludwig Fernsemmer, Rainer Schäffler und Walter Limmer haben gemeinsam unzählige Einsätze absolviert. © Hans-Helmut Herold

50 Jahre aktiver Dienst in der Feuerwehr: Das können in Bayern nur ganz wenige vorweisen. Zu ihnen zählen die Peitinger Ludwig Fernsemmer (64), Rainer Schäffler (64) und Walter Limmer (63). Ein Gespräch über 50 Jahre Ehrenamt, den Wandel der Feuerwehr-Arbeit und Einsätze, die man nie mehr vergisst.

Peiting – „Welches darf’s denn sein? Am besten ein rotes, oder?“, fragt Walter Limmer und grinst spitzbübisch, während der Peitinger mit großen Schritten durch die Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses eilt. Feuerrot sind sie natürlich alle hier, die Gefährte, die akkurat nebeneinander eingeparkt auf den nächsten Einsatz warten. Während Limmer noch lachend über seinen kleinen Scherz schon um die nächste Ecke biegt, deutet Ludwig Fernsemmer auf eine Stelle, wo früher mal die Wand des alten Gerätehauses verlief. „Weißt du noch, hier war Schluss“, sagt der 64-jährige Elektrotechniker zu Rainer Schäffler, der neben ihm steht und den man in Peiting als Wirt des Gasthofs „Zum Buchberger“ kennt. Natürlich kann sich auch er noch gut erinnern, wie das damals so war in ihren Anfängen bei der Peitinger Wehr, als es den Anbau noch nicht gab und auch längst nicht so viele Fahrzeuge.



Bevor sie ins Erzählen kommen, ist das Fotomotiv gefunden. Die Wahl fällt, natürlich, auf die Drehleiter. Limmer, im normalen Leben als Lagerist tätig, schwingt sich ans Steuer des tonnenschweren Gefährts, fährt das Prunkstück des Fuhrparks hinaus auf den Vorplatz. Kurz darauf lächeln die drei Männer in die Kamera. Ein Schnappschuss mit Seltenheitswert, schließlich bringen es die Peitinger zusammen auf unglaubliche 150 Jahre Feuerwehr-Erfahrung.



Begonnen hat alles mit dem Schul-Besuch des Kommandanten

Begonnen hatte alles 1973 mit einem Besuch des damaligen Feuerwehrkommandanten in der Schule. Josef Straub erzählte den jungen Buben in der Klasse von seinem Plan, eine Jugendgruppe der Feuerwehr gründen zu wollen. Die Neugier war geweckt. „Wir Lausbuben haben dann sofort gesagt, das schauen wir uns mal an, ob das was für uns ist“, erinnert sich Fernsemmer und fügt lachend hinzu: „Aus dem Anschauen sind jetzt 50 Jahre aktiver Dienst geworden.“



Die Peitinger Wehr war eine der ersten in der Region, die auf diese Weise ihren Nachwuchs sichern wollte. Ein Erfolgsrezept, das sich bis heute bewährt habe, wie alle Drei betonen. 13 junge Burschen sei man damals gewesen, blickt Limmer zurück. Schnell wuchs die Gruppe zu einem eingeschworenen Haufen zusammen. „Das ist heute noch jedes Mal schön zu sehen, wie aus Einzelkämpfern Kameraden werden“, sagt Fernsemmer, der mittlerweile Kreisbrandinspektor ist und selbst früher als Jugendleiter die Ausbildung junger Ehrenamtliche betreute.



So hat alles angefangen: Ludwig Fernsemmer (vorne Mitte) und Rainer Schäffler (direkt dahinter) auf einer raren Fotoaufnahme Ende der 1970er. Nicht auf dem Bild ist Walter Limmer. © Fernsemmer

Viele Mitglieder der Feuerwehr stammten damals aus der Landwirtschaft, wer einen Hof daheim hatte, wollte sichergehen, dass sein Hab und Gut geschützt war. Im Feuerwehrhaus ging es beengt zu. „Der Schlauchwagen, die Anhängeleiter, das LF8, der alte Mercedes- und ein MAN-Tanker, der alte Transit“, zählt Schäffler auf, was in der Anfangszeit der drei Peitinger an Fahrzeugen zur Verfügung stand. Hydraulische Spreizer und Scheren gab es ebenso wenig wie das Funkgerät in jedem Wagen oder den heute obligatorischen Piepser. „Die Alarmierung lief hauptsächlich über die Sirene“, erinnert sich Limmer. Verkehrsunfälle spielten damals bei Einsätzen noch kaum eine Rolle, umso öfter rückten die Feuerwehrler aus, wenn Heustöcke drohten, zu überhitzen. Ein derartiger Einsatz habe damals den nächsten gejagt, sagt Fernsemmer. Heute wisse kaum noch jemand, wie ein Heuwehrgerät funktioniert, so selten seien solche Einsätze geworden.



Die Art der Einsätze hat sich über die Jahrzehnte stark gewandelt

Noch gut erinnern können sich die drei Peitinger, wie sie zu Beginn oft zum Löschen brennender Müllhalden geschickt wurden, die es damals überall gab. „Da durften wir Jungen uns beweisen“, erzählt Fernsemmer lachend. Einsätze, an die sich auch Schäffler nur zu gut noch erinnern kann. „Da hat’s dann immer mal wieder Spraydosen verrissen, dass du geglaubt hast, du bist im Krieg. Und gestunken hast wie ein Bär, wenn du heimgekommen bist.“



Die Art der Einsätze, sie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. Viele neue Tätigkeitsfelder sind dazugekommen, von der technischen Hilfeleistung bis zur Unterstützung des Rettungsdiensts, wenn Menschen aus Wohnungen gerettet werden müssen. Das zeige, wie vielfältig der Feuerwehrdienst geworden sei, sagt Fernsemmer. Das reine Löschen steht längst nicht mehr im Mittelpunkt.



Wie oft sie in den vergangenen 50 Jahren ausgerückt sind, ob tagsüber, oder nachts, wenn der Alarm einen aus dem Schlaf riss, es lässt sich nicht beziffern. Viele Einsätze seien schnell vergessen. „Du kannst dir nicht alles merken und du willst es auch gar nicht, sonst wirst du verrückt.“ Schlimme Dinge haben Fernsemmer, Limmer und Schäffler in all der Zeit miterlebt, Leid und Tod sind im Feuerwehrleben ein ständiger Begleiter. „Wenn Menschen sterben, ist das immer schlimm. Aber wenn die Angehörigen kommen und du ihnen in die Augen schaust, das vergesse ich nie“, sagt Fernsemmer leise, seine Kameraden nicken.



Ein Lösch-Einsatz blieb besonders in Erinnerung

Und dann sind da die Momente, in denen das eigene Leben am seidenen Faden hängt. Wie damals 1995 beim Brand des ehemaligen Sägewerks Pröbstl am Peitinger Bühlach. Schäffler befand sich hoch oben auf der Drehleiter beim Löschen, als sich die Abbindehalle explosionsartig entzündete. „Das Feuer hat uns komplett überrollt“, schildert Fernsemmer. Im letzten Augenblick habe sich Schäffler in Sicherheit bringen können, sei gerade so mit dem Leben davon gekommen. „Bei mir ist da ein Film vor dem Auge abgelaufen, als ich die Leiter runter bin“, erinnert sich der Peitinger an die dramatische Situation. Die Strahlungshitze sei so enorm gewesen, dass der Beifahrersitz durchs geschlossene Fenster in Brand geraten sei, sagt Limmer, der damals mit aufgestellter Leiter das Fahrzeug rückwärts aus der Gefahrenzone manövrierte.



Doch oft sind die Feuerwehrler rechtzeitig zur Stelle und können Schlimmeres verhindern. „Das sind die Einsätze, die öffentlich nicht groß in Erscheinung treten, die einen aber innerlich stolz machen“, sagt Fernsemmer.



Der Dank der Betroffenen, er ist der Feuerwehr in solchen Fällen gewiss. Doch es gibt auch andere Situationen. „Früher war man froh, dass die Feuerwehr gekommen ist, heuer bekomme man auch mal zu hören, „wo bleibt’s ihr denn?“, sagt Limmer. „Da herrscht mittlerweile ein All-Inklusive-Denken, nach dem Motto, wenn ich schreie, habt ihr da zu sein.“ Der Stellenwert in der Gesellschaft, er sei ein anderer geworden, bedauert er. Das bekommen die Einsatzkräfte vor allem im Straßenverkehr zu spüren. „Die Leute reden dich da oft blöd an, wenn du die Straße wegen eines Unfalls sperrst“, ärgert sich Schäffler.



Mit 65 Jahren ist Schluss, so wollen es die Vorschriften

Da stellt sich schnell die Frage, wer sich das in Zukunft noch freiwillig antun soll. Schon jetzt gibt es viele Gemeinden, die Probleme haben genug Nachwuchs für ihre Feuerwehren zu finden. Die Konkurrenz werde immer größer, das Angebot an Freizeitaktivitäten für die Jugendlichen sei in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gewachsen. „Wir haben in Peiting zum Glück aber noch guten Zulauf zu den Jugendgruppen“, sagt Fernsemmer.



Während der Nachwuchs erst am Anfang der Feuerwehrkarriere steht, sind die drei Peitinger am Ende ihrer aktiven Laufbahn angekommen. Schäffler hat seinen Dienst bereits quittiert, seine beiden Kollegen hängen noch ein paar Monate dran. Mit 65 Jahren wird auch für sie endgültig Schluss sein, so schreibt es die geltende Altersgrenze vor.



Der Abschied, er sei nicht leicht gefallen, sagt Schäffler. 50 Jahre habe die Feuerwehr einen wichtigen Teil seines Lebens ausgemacht. „Das emotional zu verarbeiten, dass dieser Abschnitt jetzt vorüber ist, das hat schon gedauert. Aber die Kameradschaft ist damit ja nicht vorbei.“ Worte, die seine beiden Mitstreiter nur unterstreichen können. „Irgendwann muss mal Schluss sein, ich hab’ mich damit abgefunden“, sagt Fernsemmer, wohlwissend, dass er nicht alle Projekte in der Kreisbrandinspektion bis dahin werde abschließen können. „Aber wenn du siehst, was du erreicht hast, was du angestoßen hast und dass es nahtlos weitergeht, dann fällt der Abschied nicht ganz so schwer.“



Angesichts des langen Wegs, den die drei Freunde gemeinsam gegangen sind, passte es gut, dass sie jüngst gemeinsam im Rahmen der Jahresversammlung der Peitinger Wehr als erste im Landkreis eine besondere Auszeichnung entgegennehmen durften: das große Ehrenzeichen für 50 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr (wir berichteten).



Für Fernsemmer ein „ganz besonderes Highlight“. Nicht, weil er es bekommen habe, sondern „weil ich es meinen Kameraden anstecken durfte“. Ein emotionaler Moment für den 64-Jährigen, dessen Stimme ganz brüchig wird, als er davon erzählt: „Das werde ich mein Lebtag nicht vergessen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.