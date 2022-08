50 Jahre Kita St. Michael in Peiting gefeiert - „Wir können stolz sein“

50 Jahre Kindertagesstätte St. Michael: Manuela Schuster dankte im Namen des Elternbeirats den Erzieherinnen für die schöne Zeit der Kinder in der Caritas-Kita. © Gerhard Heiß

Heiterkeit und viel Lachen waren angesagt, als die Caritas-Kindertagesstätte St. Michael in Peiting bei strahlendem Sonnenschein ihr 50. Jubiläum nachholte. Die Gäste fühlten sich überaus wohl unter den Schatten-spendenden Bäumen, und bei so manchen wurden Erinnerungen geweckt an fröhliche Kindertage.

Peiting – Angefangen hat alles im Juni 1971, als Christine Ritschel mit 24 Kindern gestartet ist. Im September kamen dann zwei weitere Gruppen hinzu, und bis heute haben in der Peitinger Kindertagesstätte St. Michael über 4500 Buben und Mädchen ihre ersten kleinen Schritte in ein selbstständiges Leben unternommen.

Für die Gemeinde Peiting war es nach der Schließung der Schachtanlage ein Segen, dass die katholische Kirchenstiftung unter Pfarrer Josef Anleitner einsprang und den notwendigen zweiten Kindergarten im Ort damals errichtete. Mit dem Trägerwechsel übernahm 2009 die Caritas die Verantwortung für die zweite Heimat der Kinder.

„Wir können stolz sein auf den Teamgeist und den Zusammenhalt, der hier herrscht“, freute sich Gabriele Stark-Angermeier von der Caritas der Erzdiözese München-Freising bei der Feier. Es sei schon außergewöhnlich und ein Zeichen der Kontinuität, dass die segensreiche Einrichtung in den fünf Jahrzehnten nur zwei Leitungen hatte. Ein Zeichen der Verbundenheit und Gemeinschaft spiegelte sich in der Teilnahme der bereits im Ruhestand befindlichen ehemaligen Mitarbeiterinnen am Jubiläumsfest.

Mit Trommlerzug und Feuerwehr ging‘s zur Feierstunde

Da allen Beteiligten die Verbindung zum Glauben und Schutzpatron St. Michael wichtig war und ist, begann der Tag mit einer Dankandacht in der Pfarrkirche – gestaltet von Pastoralreferent Simeon Stanek, Annette Müller (Orgel), Monika Kirchbichler (Sopran), Andreas Fuchs (Flügelhorn) sowie den Kindern und Erzieherinnen. Unter Begleitung des Trommlerzugs und der Freiwilligen Feuerwehr ging es dann zur Feierstunde in den Kindergarten.

Leiterin Manuela Otschik hob in ihrer Begrüßung die drei Grundpfeiler der Einrichtung hervor: Herzlichkeit, Beständigkeit und Mut zur Weiterentwicklung. Ein neuer Weg sei dagegen die Teilnahme am Kampagne-Kurs „Startchance Kita. Digital“. Otschik bedankte sich bei ihren Kolleginnen besonders für das Herzblut, das jede mit einbringe.

Seine besondere Wertschätzung für alle Erzieherinnen hob Pastoralreferent Stanek hervor, der in der Einrichtung im Jahr 2013 schon sein Praktikum absolviert hatte. „Alle haben neben den Eltern und Großeltern das gleiche Ziel, den Kindern durch Entwicklung einer eigenen starken Persönlichkeit den Weg ins Leben zu erleichtern“, so Stanek. Letztlich sei der Kindergarten ein soziales Kompetenzzentrum, ein Ort der Gemeinschaft, der Geborgenheit, Heimat und zugleich Ort des Glaubens.

Dies stellte ebenso Manuela Schuster, stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende, heraus. Bürgermeister Peter Ostenrieder und sein Vorgänger Michael Asam hoben die gute Partnerschaft hervor: „Gemeinsam wachsen, lernen, fröhlich sein in einem christlichen Kontext, in dem Gottes Schöpfung eine wichtige Rolle spielt und das Feiern der Feste im christlichen Jahreskreis.“ Dies sei eine wichtige Bereicherung in der Gemeinde. „Haben wir nicht alle ein wenig aus den Augen verloren, warum bestimmte Feier- und Festtage überhaupt gefeiert werden?“, fragte Ostenrieder in die heute von vielen Widersprüchen geprägte Zeit.

Die spielerische Entwicklung von Sozialverhalten und Persönlichkeit, Lernen voneinander und miteinander, aber auch das Erkennen von Begabungen, Stärken und Schwächen der Kinder: Das seien unverzichtbare Bausteine für die Entwicklung der Kinder.

Das weiß auch Thomas Geiger von der Sparkasse Oberland zu schätzen, der bei dieser Gelegenheit 300 Euro übergab. Wie wohl sich die Kinder in der Peitinger Kindertagesstätte St. Michael fühlen, kam anschließend bei den verschiedenen Einlagen mehrfach zum Ausdruck. Als Dank dafür gab es am Nachmittag ein Picknick mit den Eltern, und die Augsburger Märchenbühne erfreute sie mit dem „Pumuckl“.

