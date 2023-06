50 Jahre WSV Peiting-Ramsau: Als der Schnaidberg noch ein Skiparadies war

Verein feiert Jubiläum

Sein 50-jähriges Gründungsjubiläum feiert der Wintersportverein (WSV) Peiting-Ramsau an diesem Samstag. Ein Anlass auch, um Rückschau zu halten auf das einstige Skiparadies am Schnaidberg, dem „Geburtsort“ des rührigen Vereins.

Peiting – Denkt man an die Schneeverhältnisse früherer Jahrzehnte zurück, wird einem fast ein bisserl wehmütig ums Herz. In den 1960er und 70er Jahren waren schneereiche Winter, in denen man von Dezember bis März am Schnaidberg ununterbrochen Ski fahren konnte, keine Seltenheit. Noch im Jahr 1981 trainierte dort der WSV Peiting-Ramsau an 81 Tagen mit seinem Nachwuchs. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10. Januar 1982, fielen gar einmal 72 Zentimeter Neuschnee.

Der Schnaidberg war damals das Skisportzentrum im Landkreis und Hausberg der Landsberger und Augsburger Skifahrer. So stand in einem Artikel der Schongauer Nachrichten vom 26. Januar 1977, dass in diesem Winter schon 1400 Anfänger und Fortgeschrittene die Skikurse absolviert hätten.

Ein Trumpf für die damalige Skischule Schuster und die Peitinger Gastronomie war die Zusammenarbeit mit Sport Wengenmeier und dem Reisebüro Reim in Augsburg und Friedberg: „Skikurse in Peiting mit wenig Zeitaufwand“ stand in den Prospekten.

Rückblick: Den Aufstieg zum „Skiparadies“ erlebte der schneesichere Nordhang des Schnaidbergs nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Peitinger radelten damals mit den Skiern hinaus, die Piste wurde noch gemeinsam eingetreten. Bei Meisterschaften kamen auch jede Menge Zuschauer zu Fuß.

Zu den sportlichen Höhepunkten zählten damals die Skistaffelläufe der Oberbayerischen Bergwerke. Das „Filetstück“ der Abfahrt, den Steilhang, erwarb der Markt Peiting im Dezember 1965. Er dient heute als Ausgleichsfläche.

Ein Glücksfall war auch das Engagement von Lissi Schuster: Ohne seine Pionierarbeit mit den Schnaidbergliften – der erste entstand 1969 – und der Skischule gäbe es heute wahrscheinlich keinen WSV Peiting-Ramsau, keine so große Skifamilie im Altlandkreis Schongau und keine so leistungsstarke Skischule.

Auch der frühere Landrat Manfred Blaschke und Geschäftsführer Heinrich Vogler vom neu gegründeten Fremdenverkehrsverband sahen durch den Schnaidberg einen Aufschwung des Fremdenverkehrs.

Mit dem zunehmenden Skibetrieb in Peiting wuchs auch der Wunsch zur Gründung eines eigenen Clubs mit dem Ziel, den alpinen Nachwuchs zu fördern. Man einigte sich auf den Namen „Wintersportverein Peiting-Ramsau“. Die 15 Gründungsmitglieder wählten bei der Versammlung am 26. Februar 1973 in der Schnaidbergalm Gustl Prielmeier zum ersten Vorsitzenden. Sein Sportgeist – die kameradschaftliche Freizeitgestaltung unter Einbeziehung der ganzen Familie – war der Grundstock für eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung. Dieser Geist ist heute noch spürbar.

In der Schnaibergalm ging es an Fasching hoch her

Das erste vom WSV vorgenommene Frühjahrs-Schülerskirennen am 25. März 1973 war ein voller Erfolg. 153 Buben und Mädchen gingen an den Start. 80 Sachpreise gab es zu gewinnen, jeder Teilnehmer bekam eine Urkunde und eine Tafel Schokolade. 1974 fuhr übrigens Armin Bittner vom SC Partenkirchen, Ende der 1980er Jahre einer der weltbesten Slalom-Fahrer, die Streckenbestzeit auf der kleinen Strecke.

Das Grasskirennen am 26. August 1973 hat eine große Begeisterung ausgelöst. Interessant auch, dass wegen des Autofahrverbots bei der Ölkrise am 1. Dezember 1973 ein Buspendelverkehr zwischen Altenstadt, Schongau, Peiting und dem Schnaidberg eingesetzt wurde.

Auch das gesellige Leben im WSV kam nie zu kurz: So bleiben die Faschingsbälle in der Schnaidbergalm mit der vereinseigenen Kapelle in bester Erinnerung.

Hans Schnabel gehörte mit Erwin Vöst zu den Initiatoren des Kreiscups: 1978 führte der WSV drei von vier Rennen durch, um diesen bis heute beliebten Wettbewerb zu starten.

Für die erstmalige Vereinswertung im Jahr 1982 stiftete Max Weber-Rottenbuch das Kristallgebilde, das 1986 nach dreimaligen Gewinn endgültig in den Besitz des WSV überging. Heute hat die Trophäe einen würdigen Platz im Peitinger Skimuseum.

Vater des Erfolgs war Alfred Floritz. 1991 richtete der WSV die erste Bezirksmeisterschaft des Eisenbahnersportvereins (ESV) auf dem Pitztalgletscher aus. Seitdem besteht eine enge kameradschaftliche Zusammenarbeit mit dem ESV Schongau.

Mit ihren Erfolgen und ihrem fairen Auftreten – vom Kreiscup über den Gau bis hin zu den DSV-Punkterennen, Skitennis und der Deutschen Meisterschaft der Skilehrer –, haben die Aktiven dem WSV zu größtem Ansehen verholfen.

Auch im Gemeindeleben bringen sich die Mitglieder ein: So beteiligte man sich im Jahr 1995 erstmals am Peitinger Weihnachtsmarkt. Wie es auch Ehrensache war, 2009 im Rahmen des „Apertum“ bei der längsten Blumengirlande der Welt mitzumachen.

Sein 50-jähriges Bestehen feiert der Wintersportverein (WSV) Peiting-Ramsau an diesem Samstag, 24. Juni. Dazu kommen die Mitglieder, Freunde und geladene Gäste um 19 Uhr im Gasthof Keppeler in Peiting zusammen.

