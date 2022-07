Rühriger Abschied: 56 Absolventen verlassen die Mittelschule Peiting

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Mit dem Abschlusszeugnis: Diese Schüler haben am Freitag die Mittelschule Peiting verlassen. © schlotterer-Fuchs

56 Peitinger Mittelschüler wurden am gestrigen Freitag bei einer Abschiedsfeier mit ihrem Abschlusszeugnis in der Hand in einen neuen Lebensabschnitt geschickt. Schnell wurde klar: Für sie ist es nicht nur ein Abschied von einer Schule, sondern von einer ganzen Schulfamilie.

Peiting - Nicht wenige Eltern und Schüler hatten am Ende dieser ganz besonderen Abschiedsfeier Tränen in den Augen: Die Schule ist geschafft. Mit dem Abschlusszeugnis – einem Quali oder aber auch einem Mittlere-Reife-Zeugnis für die M-Schüler – geht es jetzt hinaus in die große, weite Welt. Einige der Peitinger Mittelschüler haben die besonderen Herausforderungen in den vergangenen zwei Corona-Jahren angenommen, sich auf die Hinterfüße gestellt und jetzt einen tollen Notenendspurt hingelegt.

Das freilich kann nicht nur an unendlich großem Fleiß liegen. „Die Mittelschule Peiting ist eine sehr besondere Schule“, stimmten die Schülersprecherinnen Leonie Schweiger und Barbara Loris überein. Vor allem die engagierten Lehrer hätten ihnen die Kraft gegeben, durchzuhalten. „Wir wollen noch mal zum Ausdruck bringen, dass jeder Schüler, der die Mittelschule Peiting besuchen wird, besucht oder heute verlässt, stolz darauf sein kann, ein Teil dieser Schulgemeinschaft zu sein.“

Eltern, Mitschüler und Lehrer haben zusammengearbeitet

Nicht nur die Schülersprecherinnen lobten die Eltern, die mit ihren Kindern in Zeiten des Homeschoolings so einiges durchleiden mussten. Auch Rektor Jochen Böhm stellte das eigene Engagement in den Hintergrund und wandte sich an die Eltern: „Danke, was Sie für die Kinder geleistet haben.“ Böhms Intention: Eltern, Mitschüler und Lehrer hätten die Kinder während ihrer Schulzeit „in Form“ gebracht, Hochs und Tiefs miterlebt, aufgebaut, wenn etwas nicht funktioniert hat.

Ausgezeichnet wurden in jeder Klasse die besten Schüler mit einem Notenschnitt unter 2,0. „Wenn jemand so einen Schnitt hat, hat er viel gelernt oder ist sauschlau – oder beides“, so Böhm. So richtig „fette Ernte“ eingefahren hat die Rottenbucherin Regina Erhard aus der 10M. Sie hat den kaum fassbaren Notenschnitt von 1,0 im Abschlusszeugnis geschafft. Als Geschenk gab’s von Böhm für die angehende Schreinerin eine Säge.

Coolness-Preis für Maxi Schmid

Einen Coolness-Preis hätte sich Maxi Schmid verdient. In Peiting bekannt als echter Virtuose am Piano, krachte dem Schüler beim festlichen Vorspiel der Notenhalter samt Noten laut krachend vom Keyboard. Maxi zuckte nicht mal mit der Wimper, spielte einfach ganz cool weiter. Tosender Applaus.

Zum Zeugnis gab es für die Absolventen symbolisch kleine Holzbirnen. Sie sollen an die reiche Ernte erinnern, die die Schüler mit dem Zeugnis eingefahren haben, aber auch zu weiteren Hochleistungen motivieren. Auch die Lehrer durften sich freuen – über Schultüten beispielsweise oder aber auch eine Monster-Eistüte mit Eisgutscheinen. Der heiß geliebte Hausmeister Max bekommt eine Kiste „Gustl“.

Nach 40 Jahren geht Fini Huber in den Ruhestand

Und auch für Fachlehrerin Fini Huber (Ernährung und Soziales) gibt’s ein besonderes Geschenk. Mit 40 Jahren als Lehrerin an der Mittelschule ist sie nicht nur ein allseits beliebtes Schul-Urgestein. In ihrer Schulküche in der alten Mädchenschule haben schon so manche Peitinger Wirte selbst das Kochen gelernt. Auch wenn Fini Huber jetzt wohlverdient in die Rente startet, bleiben ihr ihre Schüler weiter unvergessen. „Ich liebe sie einfach alle!“

