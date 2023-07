„Erinnerungen haben uns zusammengeschweißt“: 68 Absolventen verlassen Mittelschule Peiting

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Halten endlich ihr Abschlusszeugnis in der Hand: Die Absolventen der Mittelschule Peiting mit ihren Klassleitern, Rektor Jochen Böhm und Bürgermeister Peter Ostenrieder. © Barbara Schlotterer-Fuchs

Für 68 junge Menschen und ihre Angehörigen war es am Freitag ein aufwühlender Vormittag: Die Schüler der Mittelschule Peiting wurden feierlich mit ihrem Abschlusszeugnis in der Hand verabschiedet.

Peiting – „Be a light in the End, be a Hero“, sangen die fünften Klassen in der vollen Schulturnhalle für die Großen, die an diesem tatsächlich als Helden ganz vorne standen und sich voll verdient beklatschen lassen durften. Immerhin: Fast alle 68 Schüler haben den Abschluss geschafft, viele von ihnen den Qualifizierten Mittelschulabschluss, mehr als ein Drittel die Mittlere Reife.

Ein regelrechtes Loblied sangen die Schülersprecher Seraphina Wirth und Philipp Eirich auf die Lehrer. Stets hätten sie ein offenes Ohr gehabt, sich immer „bemüht, uns aufs passende Level zu bringen“. Mit Erfolg: Fast alle haben den erfolgreichen Abschluss in der Tasche.

Peitinger Mittelschule verabschiedet 68 Absolventen

Über ein ganz besonderes Zeugnis darf sich Katya Malyushytska (9a) freuen: Sie ist mit einem Notenschnitt von 1,5 die beste Absolventin des Abschlussjahrgangs. Für sie und alle anderen Schüler mit einer Eins vor dem Komma gab es von Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder Gutscheine.

Sowohl er, als auch sein Amtskollege Markus Bader gaben den Schülern wertvolle Tipps mit auf den Weg. Bader machte einen Ausflug in die Kino-Welt, Ostenrieder setzte mehr auf lebenspraktische Tipps: „Wenn’s Leben mal auf dem Kopf steht, dann muss man sich an die Ketchup-Flasche erinnern, die auf dem Tisch steht – dann kommt am Ende mehr raus.“

Bei Abschlussfeier geben Schüler Anekdoten aus den vergangenen Jahren zum Besten

Ebenso seinen „Senf“ dazu gab freilich auch Rektor Jochen Böhm: Er machte sich auf die Suche nach dem wahren Glück im Leben. Sein Rat: „Wartet nicht auf das große Glück, die kleinen Anlässe sind es, die eure Grundstimmung heben und glücklich machen.“

Wie eng die Bindung der Schüler zu den Lehrern ist, das durfte man bei der gegenseitigen emotionalen Verabschiedung erleben, bei der das ein oder andere Tränchen floss. Die Schüler gaben Anekdoten zum Besten – von schlimmen Montagen, verlorenen Schülern auf Klassenfahrten und Lehrern, die auf der Abschlussfahrt in Berlin wie Teenies auf dem DJ-Pult getanzt hätten. Kleine Streiche, wie mit Stühlen auf den Tischen sitzende Stuhlklassen, hätten die Lehrer humorvoll weggesteckt.

Seraphina Wirth sprach so manchem Mitschüler aus dem Herzen, als sie sich an die ein oder andere Mathestunde mit dem „legendären Rektor Böhm“ erinnerte, der so schlau sei wie Einstein: „Für manchen hat sich Mathe so angehört: In der Wüste laufen drei Kamele. Eins davon ist grün, eins rot, eins blau. Wie viel wiegt der Sand, wenn es dunkel ist?“

Katya Malyushytska: Mit einem Notenschnitt von 1,5 die beste Absolventin in diesem Jahr

Überhaupt haben die zwei neunten Klassen in ihrer Schulzeit mit den Lehrern Matthias Pechtl (9a), Christine Gais (9b) und Michael Socher (10M) viel erlebt: Eine Hüttennacht mit Lagerfeuer auf der Fritz-Putz-Hütte, eine Musical-Fahrt zum „Tanz der Vampire“, eine Salzburg-Fahrt und als Höhepunkt die besagte Berlin-Fahrt in der vergangenen Woche. Die Bilder, die von Lehrern und Schülern an die Leinwand geworfen wurden, sprachen Bände und zeugten von gegenseitiger Wertschätzung und tollen Klassengemeinschaften, gestärkt durch gemeinsame Erlebnisse. „Die gemeinsamen Erinnerungen haben uns zusammengeschweißt“, sprach einer der Absolventen für seine Mitschüler.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Es gab Geschenke für die beliebten Lehrer, denen die Rührung ebenfalls deutlich anzumerken war. Torten, ein Eishockey-Trikot, eine Bilder-Galerie, einige Geschenkkörbe gingen an die drei Klassleiter. Die wiederum hatten jedem Schüler als Andenken an die Berlin-Fahrt einen Ampelmännchen-Schlüsselanhänger übergeben. Passend zum Thema Glück gab’s dann auch noch für jeden Absolventen ein von Schülern gebasteltes Kleeblatt. Das größte Geschenk aber hielten am Ende schließlich die Jugendlichen in den Händen: ihr hart erkämpftes Abschlusszeugnis, das Resultat vieler Jahre harter Arbeit – und auf jeden Fall echtes Glück.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.