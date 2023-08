Ärger über gewerbliche Anlieferer: Neue Regeln für Peitings Grüngut-Sammelstelle

Von: Christoph Peters

Nicht erlaubt sind gewerbliche Anlieferungen von Grüngut an der Peitinger Sammelstelle. Doch viele halten sich nicht daran. © Gemeinde Peiting

Während der Gartensaison ist die Grüngut-Sammelstelle in Peiting für die Bürger ein wichtiger Anlaufpunkt. Doch immer mehr gewerbliche Anlieferer nutzen die großzügigen Öffnungszeiten aus, um dort verbotenerweise ihr Grüngut zu entsorgen. Dem will die Gemeinde einen Riegel vorschieben – mit Folgen für alle Nutzer.

Peiting – Gerade am Wochenende kann es in den Sommermonaten schon einmal zugehen an der Peitinger Grüngut-Sammelstelle, die sich auf einem gemeindlichen Gelände an der August-Moralt-Straße befindet. Wer seinen Rasen mähen oder seine Hecke schneiden muss, ist froh um die Möglichkeit, dort sein Grüngut vor Ort entsorgen zu können.

Entsprechend gut wird das Angebot angenommen, was auch an den großzügigen Öffnungszeiten liegt. Denn die Anlage ist quasi den ganzen Tag über zugänglich, da das Gelände sowohl vom Bauhof genutzt wird als auch als Lagerplatz für Aushubmaterial dient. Eine komfortable Lösung, die allerdings auch ihre Schattenseiten mit sich bringt.

Denn dass man in Peiting so unkompliziert sein Grüngut loswerden kann, hat sich offensichtlich auch bei jenen herumgesprochen, an die sich das Angebot eigentlich gar nicht richtet. Immer öfter würden gewerbliche Anlieferer wie Hausmeister, Landschaftsgärtner, Gartendienstleister oder Grünpflegefirmen, die zum Teil gar nicht aus Peiting kommen, sehr große Mengen an Grün- und Schnittgut anliefern, klagt Bürgermeister Peter Ostenrieder.

Für gewerblich angliefertes Grüngut muss eigentlich bezahlt werden

Dabei sei dies gar nicht erlaubt, denn gewerbliches Grüngut müsse laut der Erbenschwanger Verwertungs- und Abfallentsorgungs-Gesellschaft (EVA) nach Gewicht abgerechnet werden und dürfe daher nur bei den Grüngutsammelstellen in Erbenschwang oder Peißenberg angeliefert werden, wo es für solche Fälle eine Waage gebe.

Ein Problem, das man auch bei der EVA seit längerer Zeit beobachtet. Seit drei Jahren registriere man in Peiting steigende Mengen an angeliefertem Material, bestätigt Abfallberaterin Claudia Knopp auf Anfrage der SN. Gleichzeitig sehe man, dass gewerbliche Kunden, die in der Vergangenheit in Peißenberg ihr Grüngut angeliefert hatten, dies nicht mehr tun würden.

Klar, wer zahlt schon gerne für die Entsorgung, wenn es auch kostenlos geht. Immerhin fallen laut EVA für eine Tonne Grüngut 65 Euro an. Doch letztendlich schade diese Praxis der Allgemeinheit, auf die die Kosten abgewälzt würden, macht Knopp klar.

Die dezentralen Sammelstellen seien ausschließlich ein Service für die Bürger und nur für das gedacht, was im heimischen Garten anfalle. Dafür reiche die erlaubte Menge von zwei Kubikmeter Grüngut, die von einem privaten Haushalt pro Tag entsorgt werden dürfe, aus.

Gelände künftig nur noch zu den Öffnungszeiten zugänglich

Dass gewerbliche Anlieferungen nicht erlaubt sind, darauf weisen Schilder an der Peitinger Grüngut-Sammelstelle mehrfach hin. Auch die gewerblichen Anlieferer aus Peiting habe man bereits angeschrieben und nochmals auf das Verbot hingewiesen, sagt Ostenrieder. Doch geholfen hat all das bislang wenig. Nun geht man bei der Gemeinde einen Schritt weiter, um dem Problem Herr zu werden.

Seit Anfang August ist das Gelände nur noch zu den eigentlichen Öffnungszeiten, mittwochs von 16 bis 19 Uhr, freitags 15 bis 17.30 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr, zugänglich, das Tor bleibt ansonsten geschlossen.

Der Bürgermeister hofft dadurch auf Besserung, auch ohne den Einsatz von Aufsichtspersonal. Jedoch werde man künftig stichprobenartig kontrollieren, kündigt Ostenrieder an. Helfe all das nicht, bliebe als letzte Konsequenz ansonsten nur, die Grüngut-Sammelstelle ganz zu schließen.

