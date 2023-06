Ärger ums Peitinger Schmankerlfest: Gemeinde lehnt Wirte-Vorstoß ab und wehrt sich gegen Kritik

Von: Christoph Peters

Zuletzt wurde 2019 auf dem Hauptplatz in Peiting das Schmankerlfest gefeiert. © Hans-Helmut Herold

2019 lockte das Schmankerlfest in Peiting zuletzt die Besucher auf den Hauptplatz. Nach drei Jahren Corona-Pause sollte nach dem Wunsch zweier Wirte heuer wieder gefeiert werden. Doch ihr Vorstoß für ein „Hauptplatz-Fest“ stieß bei der Gemeinde auf Ablehnung. Die wehrt sich gegen Kritik.

Peiting – das Schmankerlfest hat eine lange Tradition in Peiting. 2019 feierte die Veranstaltung ihr 25-jähriges Jubiläum. Niemand konnte damals freilich ahnen, dass es zugleich vorerst das letzte Mal sein würde, dass Besucher sich an den Gaumenfreuden der beteiligten Gastronomen und dem umfangreichen musikalischen Begleitprogramm erfreuen konnten. Hatte in all den Jahren davor nur einmal das schlechte Wetter für einen Ausfall gesorgt, schickte Corona das beliebte Schmankerlfest in die unfreiwillige Pause.

Mittlerweile ist die Pandemie überstanden, und damit dürften sich viele Peitinger jene Frage stellen, die dieser Tage auch eine Facebook-Nutzerin umtrieb: „Was ist denn mit den Schmankerltagen dieses Jahr los?“ Die Antwort, die sie von anderen Nutzern zu hören bekam, war freilich wenig erfreulich. Zwei Wirte hätten die Veranstaltung gerne gestemmt, doch das sei vom Bürgermeister und dem Gemeinderat abgelehnt worden, war dort zu lesen.

Gastronomen wollten Schmankerlfest wiederbeleben

Einer der beiden genannten Gastronomen ist Markus Keppeler vom gleichnamigen Gasthof in Peiting. Er bestätigt, dass er gemeinsam mit Hermann Gleich, Betreiber des Ballenhaus-Cafés in Schongau, gerne das Schmankerlfest wiederbelebt hätte. „Das war ja immer ein schönes Fest, die Leute haben es gut angenommen“, blickt Keppeler zurück. Sein Vater Hans habe die Veranstaltung einst gemeinsam mit Manfred Barnsteiner ins Leben gerufen.

Weil es für den traditionellen Termin an Fronleichnam von der Vorbereitungszeit zu knapp gewesen sei, habe man einen späteren Termin ins Auge gefasst. Auch ein Herbstfest habe man sich alternativ vorstellen können, sagt Keppeler, der sich nach eigenen Angaben mit Gleich um die Organisation gekümmert hätte. Vom Markt bekamen die beiden Wirte allerdings eine Absage für ihr Vorhaben. Seinem Unverständnis darüber machte Keppeler bei Facebook Luft – und erhielt prompt Antwort von Bürgermeister Peter Ostenrieder. Der sieht die Gemeinde zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Dass die Verwaltung den bereits im April eingegangenen Antrag abgelehnt habe, sei zwar richtig, erklärt Ostenrieder auf Nachfrage der SN. Doch darin sei von einem Schmankerlfest, wie es es in der Vergangenheit gegeben habe, auch keine Rede gewesen. Vielmehr habe die schriftliche Anfrage auf Durchführung eines „Oberen Hauptplatz-Festes“ gelautet, für das zwei Ausschankwagen sowie eine Bar, drei Essensstände, eine Schiffschaukel, ein Süßwarenstand und eine Losbude aufgestellt werden sollten. Namentlich seien zudem nur die beiden Gastronomen als Organisatoren genannt worden, als Zeitraum der 21. bis 25. Juni.

Gemeinde verweist auf geltende Regeln für Hauptplatz-Nutzung

Grundsätzlich gelte die Regel, dass die Gemeinde den Hauptplatz nur für Feste überlasse, wenn diese von vielen Gastronomen oder vielen Vereinen durchgeführt würden, wie es etwa beim Bürgerfest gegeben sei, das Ende Juli stattfinde, erklärt der Rathauschef. Das sei in diesem Fall nicht erkennbar gewesen. Aus diesem Grund habe man den Antrag nach Rücksprache mit den Fraktionssprechern ablehnen müssen. Generell stehe man einer Wiederauflage des Schmankerlfests aber positiv gegenüber, betont Ostenrieder. „Wenn sechs bis acht Wirte sagen, wir wollen das miteinander stemmen, ist das kein Thema.“

Keppeler wiederum hält entgegen, dass man natürlich weitere Wirte mit ins Boot geholt hätte. Gleichwohl wolle man niemandem „an den Karren fahren“, gibt sich der Gastronom versöhnlich. Ziel sei es, wenn nicht heuer, dann im nächsten Jahr wieder ein schönes Fest auf die Beine zu stellen – „mit der Gemeinde zusammen“. Die Peitinger dürfte es freuen.

