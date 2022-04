Jobbegleiter der Herzogsägmühle wollen Afghanischen Ortskräften Perspektiven geben

Von: Manuela Schmid

Die Jobbegleiter der Diakonie Herzogsägmühle: (von links) Carola Dempfle, Marion Baldessarini, Petra Findeisen und Alexandra Röthlingshöfer. © Schmid

Die Jobbegleiter der Diakonie Herzogsägmühle haben einen zusätzlichen Aufgabenbereich übernommen: Sie vermitteln und begleiten jetzt auch afghanische Ortskräfte, die derzeit in Penzberg untergebracht sind. Für einen Großteil konnten bereits Sprachkurse organisiert werden, langfristig sollen sie in dauerhafte Arbeitsverhältnisse kommen.

Herzogsägmühle/Penzberg – Bei der Vielzahl von ukrainischen Neuankömmlingen sind sie mittlerweile schon etwas in Vergessenheit geraten: Die afghanischen Ortskräfte, sprich ehemaligen Helfer der Bundeswehr in Afghanistan oder Mitarbeiter der internationalen Truppen, von denen hier im Landkreis einige in der Nonnenwaldstraße in Penzberg mit ihren Familien untergebracht sind.

Die Ortskräfte mit ihren Angehörigen haben auch ohne langwieriges Asylverfahren eine Bleibeperspektive. Umso wichtiger ist es, dass sie hier auch beruflich Fuß fassen können. Dabei werden sie seit Kurzem von den Jobbegleitern der Diakonie Herzogsägmühle unterstützt.

Aufgabe der Jobbegleiter ist es, im Landkreis Weilheim-Schongau Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund dabei zu helfen, langfristig in Arbeitsverhältnisse zu kommen. Von dieser Unterstützung profitieren nun auch die ehemaligen afghanischen Ortskräfte, die in der Gemeinschaftsunterkunft der Regierung in der Nonnenwaldstraße in Penzberg leben.

Momentan 22 Personen in der Unterkunft

Das vierköpfige Team der Jobbegleiter – das sind Carola Dempfle, Alexandra Röthlingshöfer, Marion Baldessarini und Projektleiterin Petra Findeisen – kooperiert dabei mit der Flüchtlingsberaterin Elena Shushunova von „Hilfe von Mensch zu Mensch“. Vorrangig geht es bei der Begleitung der Ortskräfte zunächst einmal darum, den Menschen Perspektiven für ihre berufliche Zukunft aufzuzeigen - und für alle Deutschkurse zu organisieren.

Momentan sind es 22 Menschen aus der Gemeinschaftsunterkunft in Penzberg, die derzeit von den Jobbegleitern unterstützt werden – darunter acht afghanische Männer, die alle erst seit ein bis zwei Monaten in Deutschland sind und in Afghanistan überwiegend in der Verwaltung der damaligen Regierung beschäftigt waren. Dazu kommen zwölf afghanische Frauen sowie zwei syrische Männer (einer davon kriegsversehrt).

Erster Termin vor Ort war vielversprechend

Erste Perspektiven haben die Jobbegleiter den Bewohnern der Unterkunft in Penzberg bereits vor Ort bei einer dreisprachigen Informationsveranstaltung aufgezeigt: Das Thema war „Arbeit suchen, finden und behalten“. „Die Veranstaltung war auch dank der guten Vorbereitung durch die Flüchtlingsberatung mit 22 sehr motivierten, interessierten und aufgeschlossenen Männern und Frauen sehr gut besucht“, durften die Jobbegleiter zufrieden feststellen. „Mit der Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturdolmetscher von ‚Asyl im Oberland’ konnte das Informationsangebot in drei Sprachen unterbreitet werden“, erläuterten sie.

Die Referentinnen haben den Teilnehmern dabei erste Möglichkeiten aufgezeigt, wie es nach dem Ankommen in Deutschland nun weitergehen könne. Erster und wichtigster Schritt sei jetzt erst einmal das Erlernen der deutschen Sprache: Die Jobbegleiter haben die ehemaligen Ortskräfte und deren Angehörigen alle darauf hingewiesen, dass gute Sprachkenntnisse unerlässlich für die Arbeitssuche und für ein gutes Vorankommen in Deutschland seien.

Einige haben schon mit Deutschkursen begonnen

Die Bereitschaft zum Deutschlernen ist auf alle Fälle da, wie die Jobbegleiter bestätigten: Die Menschen sähen diese Notwendigkeit – „sie möchten so schnell wie möglich Deutsch lernen und schienen sehr motiviert, auch die Frauen“. Einige hätten schon mit dem Sprachenlernen begonnen: 18 Teilnehmer sind bereits in Kursen untergekommen.

Für die anderen soll möglichst schnell ein geeigneter Sprachunterricht gefunden werden. Teilweise sind aber erst noch Alphabetisierungskurse nötig, da die Menschen in ihrem Heimatland eine andere Schrift verwenden als die lateinische wie hierzulande. Schwierig sei die Kursteilnahme für Mütter von kleineren Kindern, räumen die Jobbegleiter ein: Die Eltern bräuchten erst ein Kinderbetreuungsangebot, bevor sie einen Kurs besuchen könnten.

Auch Mittler bei Behörden und Arbeitgebern

Die Jobbegleiter rieten den Neuankömmlingen, zunächst den Integrationskurs vollständig abzuschließen. Sobald ausreichende Sprachkenntnisse vorhanden seien, werden sie die Migranten dann weiter bei der Suche nach einem Arbeitsplatz oder nach Qualifizierungsangeboten unterstützen.

Die Jobbegleiter werden auch nach der Arbeitsaufnahme noch Hilfe leisten – zum Beispiel, falls einmal Probleme den Erhalt des Arbeitsplatzes gefährden sollten. Außerdem treten sie als Mittler zwischen Bewerbern, Arbeitgebern und Behörden ein und geben Ratschläge und Unterstützung zur Selbsthilfe.

Im ganzen Landkreis mit Büros vertreten

Nach dem ersten Kontakt mit den afghanischen Ortskräften zeigten sich die Jobbegleiter sehr zufrieden: Die Ortskräfte und deren Familien seien sehr aufmerksam und motiviert gewesen und hätten viele individuelle Fragen zu ihrer beruflichen Zukunft gestellt. Als es um das Thema Jobcenter gegangen sei, hätten sie mehrfach betont, sie wollten nicht lange arbeitslos sein.

Die Jobbegleiter der Diakonie Herzogsägmühle sind im ganzen Landkreis Weilheim-Schongau an mehreren Bürostandorten tätig und leisten – wie etwa in Penzberg – auch direkt vor Ort Unterstützung.