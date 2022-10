Alexandra Stiglmeier aus Peiting: Von der Kabarettistin zur Krimi-Autorin

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Kabarettistin Alexandra Stiglmeier mit ihrem ersten Krimi „Männer, Mord und Remmidemmi“, bei dem gerne lauthals gelacht werden darf. © bas

Dass bei Alexandra Stiglmeier gelacht werden darf, ist kein Geheimnis. Mit „Männer, Mord und Remmidemmi“ bringt die Kabarettistin aus Peiting einen Krimi heraus.

Peiting – Im Interview mit den Schongauer Nachrichten verrät die 52-Jährige, dass sie schon als Kind vom Schreiben geträumt hat warum auch bei einem Krimi einfach mal drauf losgelacht werden darf´und warum ihre Kommissarin Klobrillen verkauft.

Frau Stiglmeier, Sie sind bekannt für ihr bodenständig-lockeres Kabarett. Wie kamen Sie jetzt zum Schreiben?

Eigentlich wollte ich schon immer ein Buch schreiben. Tatsächlich habe ich auch schon einige Theaterstücke geschrieben, die alle bei einem große Theater-Verlag in München erschienen sind. Aber das, das Kabarett, der Haushalt und die Arbeit: Ich bin irgendwie nie dazu gekommen. Dann kam Corona und ich dachte mir: Jetzt ist die Zeit gekommen.

Kabarett, Krimi: Das ist ein ganz schöner Quantensprung.

Eigentlich nicht. Das Buch sollte ähnlich sein, wie ein Kabarett. Es sollte viel Alltagsgeschehen drin sein. So dass sich der Leser wiederfindet. Es holt ihn quasi dort ab, wo er sich auskennt. Da war so ein Gefühl. Das hat mir gesagt: Alexandra, Du schreibst einen Krimi. Aber das war gar nicht so leicht. Ein Krimi ist einfach was anderes als ein ganz normaler Roman. Du brauchst einen echten Plot, den ganzen Handlungsstrang.

Wie haben Sie’s angestellt?

Ich habe mir Bücher gekauft, im Internet recherchiert. Ich habe mich eingelesen in Sachen Polizeiarbeit und ich habe mich mit Psychologie auseinandergesetzt, das hat mich schon immer interessiert. Was steckt hinter so einem Mörder? Dann habe ich überlegt: Es muss was Neues sein, was sonst noch keiner so geschrieben hat. Ich arbeite ja in Peiting im Sanitärladen von meinem Bruder. Klar, da lass ich die Geschichte gleich da spielen, im Sanitärladen! Da kenn ich mich aus. Ich hab Erfahrung mit Kundschaft die anruft und von den Gesprächen. So kann ich im Buch auch viele Alltags-Elemente einfließen lassen.

Ach so! Sie haben die lustigen Telefonate aus der Arbeit in ihrem echten Leben in ihrem Buch verwurstet!

Nein, natürlich nicht! Ich liebe doch meine Sanitär-Deibler-Kunden! Deshalb spielt sich das Geschehen auch in Engelsried, einem fiktiven Ort im Pfaffenwinkel, ab.

Woher haben Sie dann die Alltags-Elemente, die ihren Krimi so herrlich leicht machen?

Ich sammle. Ich höre etwas irgendwo. Das schreib ich mir dann auf, weil ich mir denk: Das ist lustig. Das wär doch was. Und dann bastel ich die Geschichte drumherum. So mach ich das auch für mein Kabarett. Das ist mein Antrieb: Ich will die Leute mit etwas ganz Alltäglichem zum Lachen bringen. Eigentlich bin ich ja eher ein spiritueller Mensch und gar nicht so offen.

Gar nicht so offen? Da sehe ich Sie auf der Bühne anders und erlebe Sie auch jetzt ganz anders...

Jetzt ist das vielleicht schon so. Früher war ich aber tatsächlich ein schüchterner Mensch, In der Schule bin ich immer in der letzte Bank gehockt. Da fragen Sie sich jetzt bestimmt: Wie kann die auf die Bühne gehen, sich hinstellen und im Badeanzug zum Deppen machen?

Naja, ein bisschen schon.

Die Leute kommen nach der Vorstellung und bedanken sich bei mir, dass sie wieder mal herzhaft lachen konnten. In Schongau bei einer Vorstellung beim VdK, da kamen mal zwei ältere Leute nach der Vorstellung zu mir und haben gesagt, dass sie so ein schlimmes Jahr hinter sich haben und dass ich ihnen so einen schönen Abend gemacht habe, bei dem sie das ein bisschen vergessen konnten. Das was ich will, ist Freude bereiten.

Da wären wir wieder bei Ihrem ersten Buch.

Also zumindest sagen die von meinem Verlag, dass man lauthals lachen kann von vorne bis hinten und dabei ist es trotzdem spannend. Und natürlich ist es ein bisschen schräg. Ich selber würde sagen, es liest sich locker-leicht. Ich habe es mehr umgangssprachlich geschrieben, und zwar extra für Leute, die vielleicht eigentlich nicht so viel lesen. Den Alltag vergessen und abtauchen in einer netten Geschichte...

Das klingt jetzt so gar nicht nach einem kaltblütigen Mord...

Auf jeden Fall haben alle gesagt, die es bis jetzt gelesen haben, dass sie im Leben nie erraten hätten, wer der Mörder ist.

Vielleicht ist das der Grund, warum Sie mit Ihrem ersten Krimi mit dem Emons-Verlag gleich bei einem doch recht bekannten Verlag untergekommen sind.

Naja, es hat ja auch ein Jahr gedauert, bis ich das Buch fertig hatte. Ich wollte, dass es perfekt wird. Ich hab oft ewig an nur einem einzigen Satz rumgemacht. Es muss lustig und spannend gleichzeitig sein. Ich hab mich viel informiert – vom Schreiben leben. Nö. Es soll Spaß machen. Und dann hab ich mir gedacht: Das werd ich schon hinbringen. Ich habe das Skript an drei Verlage geschickt und zwei wollten es haben.

Das ist jetzt schon eher eine Ausnahmesituation...

Tatsächlich haben die mir gesagt, dass sie pro Woche 70 Skript-Einsendungen bekommen. 98 Prozent davon landen im Papierkorb.

Ist Ihr Mann dafür ein bisschen mit verantwortlich? Der hat doch bestimmt mitgefiebert und mitgelesen.

Nein. Der hat’s noch gar nicht gelesen.

Wie jetzt?

Die erste Fassung schon. Die hat er korrigiert. Aber ich hab da so ein tolles Computer-Programm. Das wandelt mir meine Schriftsätze in Normseiten um. Und dann waren es plötzlich 750 Buchseiten. Das finden die Verlage gar nicht so toll. 300 Buchseiten: Das reicht für einen Anfänger.

Kürzen?

Ich hab mir gedacht: Ja toll. Super. Über die Hälfte kürzen. Und dann hat mein Mann es jetzt nicht mehr geschafft, die Endfassung zu lesen.

Und ihre Kinder?

Ja, die haben’s angelesen.

Wie alt sind die denn?

Meine Tochter ist 25 und mein Sohn 28.

Die sind jetzt bestimmt total stolz auf ihre Mama.

Ja, jetzt sind sie’s schon. Früher beim Kabarett haben sie sich immer geschämt für mich. Aber da waren sie ja auch noch jünger.

Jetzt wären wir irgendwie wieder beim Deppen im Badeanzug-Kabarett...

Und bei dem schüchternen Mädchen von früher. Ich war so ein Kind, das so viel Phantasie gehabt hat. Ich habe bei meiner Oma gelebt. Ich hatte nicht so viel Spielzeug. Vielleicht hatte ich gerade deshalb so viel Phantasie. Irgendwann habe ich angefangen Geschichten aufzuschreiben. Und ich hab’ mir gedacht: Ich werd’ mal Schriftstellerin.

Haben Sie etwas von damals aufgehoben?

Wenige Sachen habe ich aufgehoben. Aber tatsächlich habe ich mal mit zehn eine Detektivgeschichte aufgeschrieben, die sich immer wieder weiterentwickelt. So wie jetzt.

Wie jetzt?

Ja, der zweite Teil des Krimis ist schon in Arbeit. Es soll eine Reihe werden.

Und da ermittelt wieder?

Elli Fuchs. Die Hobby-Kommissarin. Die Kloschüsseln in einem Sanitärladen verkauft. Sie wollte immer schon zur Kriminalpolizei gehen. Aber die haben sie nicht genommen. Sie war zu schlecht in Sport. Note 5.

So schlecht?

Naja, ein bisschen Übertreibung muss ja sein. Auf jeden Fall hat Elli Fuchs ein kriminalistisches Gespür. Und es juckt ihr der Busen, und zwar immer, wenn jemand lügt. Sie ist verheiratet mit einem Gerichtsmediziner. Aber der hat sie ausgetauscht durch eine 25-Jährige. Eine frisch Geschlüpfte, sage ich. Deshalb geht sie zurück in den Pfaffenwinkel und arbeitet dort in einem Sanitärladen, wo sie ihre Kindheit verbracht hat.

Und die Leiche?

Die findet sie dann bei einer Kundschaft im Badewannen-Sockel.

Huh, klingt ja gruselig...

Klingt so, ist aber gar nicht so schlimm. Wer eigentlich richtige Krimis liest, der sagt wahrscheinlich eher... naja... Mein Krimi ist deutlich eher unterhaltsam.

Was ja wiederum zum Kabarett passt...

Ich will Freude bringen und die Leute unterhalten.

Und was lesen Sie selber so?

Im Urlaub habe ich als Vorbereitung selber Regional-Krimis gelesen. Aber sonst lese ich schon länger nichts mehr. Ich stecke meine ganze Zeit in mein Buch und ins Kabarett.

Und in bayerische Mundart?

So rede ich halt.

In Ihrem Krimi gibt es ein Glossar für bayerische Ausdrücke, die in dem Buch vorkommen...

Das ist ein bayerischer Sprachkurs für Preißn... Nein, Schmarrn... Der Pfaffenwinkel hat so viele Dialekte. Ich hab’ mich entschieden, den Mittelweg zu gehen und im Buch leicht bayerisch geschriebene Dialoge zu verwenden. Ich habe es von vornherein so ausgelegt, dass das Buch überall gelesen werden kann. Im Glossar gibt’s dann Wörter wie „Hennapfrupfa“.

?

Das ist die frierende Henne nach dem Rupfen, zu Hochdeutsch: Gänsehaut.

Schon wieder was gelernt. Was müssen wir sonst noch wissen? Wer ist der Mörder?

Wird sicher nicht verraten. Am besten selber lesen!

Info

Die erste Lesung von Alexandra Stiglmeier mit ihrem Krimi-Debut „Männer, Mord und Remmidemmi“ findet am Donnerstag, 6. Oktober, im Café Zuckerl um 19 Uhr in Peiting statt.