Besinnlicher Almgottesdienst oberhalb von Peiting zum Auftakt der Predigtreihe „Mensch Eva“

Beim Almgottesdienst: Mit der Gitarre begleiteten Jost Herrmann und Dirk Wollenweber die Feier. Am Altar Pfarrerin Julia Steller. © Heiß

Das war ein stürmischer Auftakt der Predigtreihe „Mensch Eva“ der evangelischen Kirchengemeinden Peiting-Herzogsägmühle und Schongau beim Almgottesdienst am Kreuz oberhalb des Weinlandes: Im Mittelpunkt stand dabei die Prophetin Miriam.

Peiting – „Es ist ein gesegneter und eindrucksvoller Platz hier oben am Rande des Plateaus am südlichen Kalvarienberg mit Fernblick zum Alpenpanorama“: Für Schongaus scheidenden evangelischen Pfarrer Jost Herrmann war es Ehrensache, den Gottesdienst mit seiner Gitarre musikalisch zu begleiten. Wiewohl auch die Klänge der Peitinger Alphornbläser der Feier einen würdigen Rahmen gaben.

„Zwei Gemeinden, ein Berg: Lasst uns den Gottesdienst mit allen Sinnen inmitten der Schöpfung bei Sonne, Wolken und herrlichem Ausblick feiern“: Mit diesen Worten begrüßte Peitings evangelischer Pfarrer Dirk Wollenweber die Gläubigen. Er stand zusammen mit Julia Steller am sturmumwehten Altar.

Die Peitinger Alphornbläser gaben dem Almgottesdienst einmal mehr einen feierlichen Rahmen in der Stille auf dem Kalvarienberg. © Heiß

„Das Wetter hat Gott sei Dank gehalten“, freute sich der 84-jährige Norbert Herz, der mit seiner Frau Ingrid die Feier verfolgt hatte. Reinhold Rohrbach kam trotz seiner 83 Lenze noch mit dem Rad – selbstverständlich ohne Elektroantrieb herauf, der Sport hält ihn jung. „Wir sind vom Herzen der Marktgemeinde über den Kreuzweg heraufgekommen. Die neu angelegten Stufen zur Lourdesgrotte sind phantastisch zu gehen“, sagte er.

Liedauswahl ging zu Herzen

Das 1886 errichtete Kreuz auf dem einstigen Meierberg ist Zeugnis guter Zusammenarbeit zwischen dem damaligen Pfarrer Georg Braun und dem Kaufmann Joseph Häffner, dem ersten evangelischen Christen in Peiting. Mit der Einweihung des Kreuzweges ging 1887 die Umbenennung in Kalvarienberg einher.

Auf dem Weg zum vor zwei Jahren erneuerten Kreuz am südlichen Abhang kommt man noch am Brey-Kreuz vorbei, das heute von Siegfried Pröbstl liebevoll gepflegt wird. Von Westen her grüßt der Auerberg mit seiner Georgskirche im Sonnenlicht herüber.

Mit dem „Gloria“ eröffneten die Alphornbläser den Gottesdienst, ehe das Volk in das „Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang“ einstimmte. Allein die Auswahl der Lieder „Geh aus mein Herz“, „Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel“ und „Möge die Straße uns zusammenführen“ ließ die Herzen der Mitfeiernden höherschlagen. Und auf Wunsch von Pfarrerin Brigitte Weggel spielten die Peitinger Alphornbläser neben dem „Gloria“, „An der kleinen Kapelle“. „Lobpreis“ und „Dank“ noch zwei Zugaben.

„Gott macht uns frei“

Der Ausblick zum Dornauer Stausee am Lech hätte nicht passender sein können für die Predigt von Pfarrer Dirk Wollenweber. Die Prophetin Miriam führte nach seinen Worten mit Mose und Aaron das auserwählte Volk Gottes aus der ägyptischen Gefangenschaft durch die Wüste in eine neue Zukunft mit Gott. Trockenen Fußes gelangten sie durch das Meer. Des Pharaos Wagen und seine Macht warf er ins Meer.

„Lasst uns den Herrn singen, da ist nichts mehr, was uns verfolgt“, habe Miriam gejubelt.

„Schauen wir hinunter zum Lech“, ermunterte Wollenweber die Zuhörer. „Was oben bleibt, ist das türkis-blaue Wasser, alles andere ist verschlungen.“ Gott möchte nicht, dass uns die Vergangenheit einholt: „Die Vergangenheit bleibt hinten, wir dürfen nach vorne schauen, Gott macht uns frei!“

Angeregt durch diese Predigt, schauten viele Gottesdienst-Teilnehmer auf dem Rückweg noch an der Gedenkkapelle für die Opfer der Vertreibung vorbei. Der Platz, an dem sie steht, war am 3. Juni 1939 von der Gemeinde erworben worden, um ihn als „Horst-Wessel- Höhe“ zum Thingplatz auszubauen.

Die im Juli 1987 der Muttergottes von Maria Kulm geweihte Kapelle ist mit ihrem Lichtkreuz heute ein Ausdruck der Hoffnung.

GERHARD HEISS