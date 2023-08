Sanierung rund um die Uhr: Feldernalm erstrahlt bald in neuem Glanz

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Vor der Verschönerung: Seit 55 Jahren ist die Feldernalm ein beliebtes Ausflugsziel nicht nur bei AV-Mitgliedern. © Privat

Die beliebte Feldernalm des Peitinger Alpenvereins ist eigentlich immer ausgebucht – doch seit Anfang August ist geschlossen. Es wird, nicht nur in Sachen Brandschutz, renoviert. Die Arbeiten gehen zügig voran. Ehrenamtliche Helfer und Handwerker arbeiten gerade rund um die Uhr.

Peiting – Die auch als Peitinger Hütte bekannte Feldernalm ist extrem beliebt, im Sommer und im Winter quasi immer ausgebucht. Kein Wunder: Die herausragende Lage der Hütte mit Almcharakter, eingebettet im österreichischen Gaistal zwischen Leutasch und Ehrwald, fernab jeglicher Zivilisation. Kein Handy-Empfang, Selbstversorger-Hütte: Zurück zu den Ursprüngen, die totale Ruhe.

Von Letzterer kann dieser Tage allerdings nicht die Rede sein: Auch wenn die Feldernalm nicht bewirtet und gepachtet ist, hat sich die Vorstandschaft des Peitinger Alpenvereins dazu entschlossen, die Hütte in Sachen Brandschutz auf Vordermann zu bringen. Seit Anfang August wurde über und unter dem Bettenlager mit 17 Schlafplätzen brandschutzsicheres Dämmmaterial verbaut. Außerdem wurde eine kleine Klappentür am östlichen Ende des Schlaflagers durch eine etwas größere Fluchttür ersetzt.

Schränkerücken in der Küche mit neuem Herd. © Privat

Im Zuge dessen hat der Peitinger Alpenverein auch gleich die Stube im Erdgeschoss in Angriff genommen. Es gibt neue Wände, einen neue Boden und neue Eckbänke. Das Ziel: Der Raum soll künftig effizienter genutzt werden können, erklärt Peitings AV-Chef Herwig Skalitza.

Täglich ist er momentan auf der Feldernalm, setzt sich morgens um 6 Uhr ins Auto, kommt um Mitternacht nach Hause. Am nächsten Tag das gleiche Spiel. Ihm gleich tun es zahlreiche engagiert Helfer der Peitinger Alpenvereins-Sektion. „Es geht richtig gut voran“, freut sich Skalitza über die Schaffenskraft aller Ehrenamtlichen.

Hier wird gedämmt in Sachen Brandschutz. © Privat

Die hatten tatsächlich alle Hände voll zu tun. Im Zuge der Arbeiten wurde auch der Außenbereich der Hütte in Angriff genommen. Rund um die Hütte wurden Drainagen geschaufelt, damit der Wasserablauf künftig besser funktioniert.

Freilich braucht man bei so viel körperlicher Arbeit auch mal eine Stärkung. Gut, dass der neue Gasofen schon installiert ist. Der wurde bereits auf Tauglichkeit getestet. „Er ist ein richtiges neues Schmuckstück in der Küche und Hütte, einer echt tollen Leistung und sechs Kochstellen. Besser geht’s doch nicht!“, ist Skalitza die Euphorie über die Neugestaltung des seit 55 Jahren angemieteten Kleinods richtig anzumerken.

Hier wird an der Außen-Optik der Alm gefeilt. © Privat

Auch das neue Getränkelager nimmt langsam Formen an und ist bereits eingeräumt. Das gesamte Geschirr wurde gewaschen und neu eingeräumt – damit ist die Küche nach zwei Wochen wieder gebrauchsfertig. In neuer Pracht dürfen auch die Wände erstrahlen: Sie wurden frisch geweißelt. Auch der Boden im Schlaflager wurde geölt.

Jetzt bleiben noch viele kleine Restarbeiten, zu erledigen. Am Freitag rückte der Zimmerer an und begann mit der Neuausstattung des Kachelofenzimmers. Doch auch wenn vieles neu ist, kann Skalitza alle beruhigen, die um den Charakter der Feldernalm fürchten: „Die Alm bleibt so urig wie eh und je. Die gute Stube ist jetzt sogar noch gemütlicher als früher“, freut sich Peitings Alpenvereins-Chef.