Als die Peitinger ihren Müll noch auf die Deponie oberhalb der Schnalz brachten

Die geregelte Müllabfuhr gibt es in Peiting seit dem Jahr 1963. © Symbolbild: Julian Stratenschulte

Aus Gründen der Hygiene, der Gesundheit und der Sauberkeit wurde zu Beginn des Jahres 1963 die staubfreie Müllabfuhr in Peiting eingeführt. Wir geben einen Einblick in 60 Jahre Müllabfuhr in Peiting.

Peiting – Das Gebiet der Müllsammlung umfasste im Gründungsjahr den gesamten Bereich des Marktes mit Ausnahme der Anwesen in den Weilern und Einödhöfen. In den Riedschaften erfolgte die Hausmüllabfuhr erstmals im Juli 1983. Bis dahin verbrachten die Bewohner der Außenbereiche ihre Abfälle noch persönlich zur Mülldeponie oberhalb der Schnalz bei Peiting-Ramsau.

Die Hygiene war den Peitingern in den Nachkriegsjahren stets ein großes Anliegen gewesen. So beschloss der Gemeinderat am 19. Oktober 1953, eine Rattenbekämpfung im Gemeindebereich vorzunehmen. In den Jahren 1953 bis 1955 wurden auch Dungstätten, die sich vielfach noch vor den Häusern an den Straßen befanden, verlegt.

Auf früherer Müllabladestelle steht heute das Feuerwehrhaus

Die größte Müllabladestelle im Ort befand sich in der gemeindeeigenen Kiesgrube. Dort, wo sich heute das Feuerwehrhaus und das Altenheim befindet. Dass sich 1956 Firmen um die Abfallverwertung aus dieser Grube bewarben, war durchaus nachvollziehbar. Es wurde ja nicht nur der anfallende Müll, also überwiegend Asche, dort entsorgt, sondern auch Hausrat abgeladen.

Bei der Heizungsumstellung von Kohle auf Öl landeten nicht wenige damals aus der Mode gekommene Kachelöfen in der Grube. Heute wären die Kacheln mit ihren historischen Motiven sicherlich kleine Kostbarkeiten.

Postkutsche gleich mitentsorgt

Durch das Ende des Gasthofs zur Post und den Umbau zum Haus der Landtechnik entrümpelte der neue Eigentümer die ehemalige Poststation nebst dem kompletten Geschirr und den Pferdekutschen – darunter auch die Postkutsche. Nur ein Jahrzehnt später setzte mit dem Aufblühen des Reitsports die Nachfrage nach diesen Gefährten wieder ein.

1962 debattierten die Gemeinderäte in mehreren Sitzungen eingehend über die Einführung einer staubfreien Müllabfuhr. Aufgrund dieser Besprechungen kam zu der Auffassung, dass diese ab dem 1. Januar 1963 eingeführt werden soll. Die wöchentliche Müllabfuhr erfolgte ab diesem Zeitpunkt durch die Firma Heinz aus Moosburg. Das Unternehmen verpflichtete sich zudem, im Frühjahr und Herbst jeden Jahres die anfallenden sperrigen Gegenstände sowie Gartenabfälle und dergleichen von Haushalten und Betrieben im Müllabfuhrgebiet kostenlos abzuholen.

Außenbereiche wurden 1983 miteinbezogen

Der Anschluss der im Außenbereich von Peiting gelegenen Anwesen an die Hausmüllabfuhr wurde ab Juli 1983 vollzogen. Denn in einem Schreiben vom 18. Mai 1983 bestand das Landratsamt Weilheim-Schongau darauf, dass alle Anwesen angeschlossen werden – auch die schwer zugänglichen.

Konkret hieß es in dem Schreiben: „Sollte das schwere Fahrzeug der Abfuhrfirma nicht alle Wege zu den Anwesen befahren können, müssten diese gegebenenfalls jährlich eine entsprechende Anzahl von Abfallsäcken abnehmen und diese an die nächstgelegene befahrbare Straße oder zur Milchsammelstelle gebracht werden.“

Heute möchte wohl niemand mehr die Müllabfuhr missen. Stolz darf man ebenso auf die Wiederverwertung von Altpapier, Eisen, Glas, Kunststoffen und vielem mehr sein.

GERHARD HEISS