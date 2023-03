Entscheidung gefallen: Altes Peitinger Marienheim ab sofort unter Denkmalschutz

Von: Christoph Peters

Als erhaltenswert im Sinne des Denkmalschutz hat das Landesamt für Denkmalpflege das alte Marienheim in der Peitinger Ortsmitte eingestuft. © Hans-Helmut Herold

Peiting ist um ein Baudenkmal reicher: Die Experten des Landesamts für Denkmalpflege haben das alte Marienheim an der Bahnhofstraße als schützenswert eingestuft. Beim Ortsheimatpfleger und den Heimatfreunden ist die Freude darüber groß.

Peiting – Knapp zwei Jahre ist es her, dass Ortsheimatpfleger Gerhard Heiß sich im Auftrag der Peitinger Heimatfreunde ans Landesamt für Denkmalpflege gewandt hatte. Die damalige Bitte: Die Behörde möge prüfen, ob das alte Marienheim an der Bahnhofstraße in die Denkmalliste aufgenommen werden könne. Die Anfrage kam nicht von ungefähr. Vielmehr trieb die Heimatfreunde die Sorge um das über 100 Jahre alte Gebäude um, das mit der beschlossenen Umsiedlung der Einrichtung in den derzeit entstehenden Neubau am Bühlach vor einer ungewissen Zukunft steht. Besonders groß war die Angst, das einst vom aus Kurzenried stammenden Architekten Alois Kranebitter geschaffene markante Anwesen könnte ein Fall für den Abrissbagger werden.

Nun steht fest: Soweit wird es nicht kommen. In dieser Woche hat das Landesamt für Denkmalpflege die Gemeinde nach langer Prüfung darüber unterrichtet, dass es das Gebäude als Baudenkmal einstuft. Das Marienheim erinnere als selten erhaltenes Beispiel an die Anfänge institutionalisierter Altenpflege in Peiting, die von der lokalen Bevölkerung genossenschaftlich initiiert und von den Barmherzigen Schwestern vom Hl. Vinzenz von Paul im Sinne der Nächstenliebe unentgeltlich begleitet worden seien, heißt es in der Begründung der Behörde. Die Gestaltung des Gebäudes durch den bekannten Architekten Alois Kranebitter im Reformstil mit wenigen Neuromantik- und Jugendstilakzenten bleibe mit Rücksicht auf die Bestimmung und die nahe Wallfahrtskirche zurückhaltend, sei aber als qualitätsvoll zu bezeichnen, so die Behörde. „Aufgrund seiner besonderen geschichtlichen und künstlerischen Bedeutung liegt die Erhaltung des Objekts im Interesse der Allgemeinheit.“

Ortsheimatpfleger begrüßt Entscheidung

Beim Ortsheimatpfleger ist die Erleichterung über die Entscheidung des Landesamts groß. „Mich freut das sehr, denn so ist sichergestellt, dass das Ortsbild an dieser Stelle erhalten bleibt“, sagt Heiß. Mit Blick auf das ehemalige Klösterle und das Lehrerwohnhaus ergebe sich mit dem Marienheim „eine vernünftige Einheit“.

Auch bei den Heimatfreunden freut man sich, dass man nun „keinen Abriss mehr befürchten muss“. Es sei höchste Zeit gewesen, „dass das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wird“, sagt Franz Bleichner, der bekanntlich eine ganz besondere Verbindung zum alten Marienheim hegt. In seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank, der das Anwesen einst gehörte, sei 1972 schon einmal ein Abriss im Raum gestanden, erinnert er sich. „Schon damals habe ich gesagt, nur über meine Leiche.“

Nun, da der Erhalt des historischen Gebäudes gesichert sein dürfte, bleibt die Frage, was mit ihm geschieht, wenn die sozialtherapeutische Einrichtung im Laufe des Sommers wie geplant ausziehen wird. Eine Antwort darauf kann Adolf Kapfer noch nicht geben. Die Familie des Peitingers hält bekanntlich Anteile an der Gesellschaft, der das Areal an der Bahnhofstraße gehört. Ein Verkauf sei möglich, „genaueres ist aber noch nichts gesprochen worden“, sagt er auf Nachfrage der Heimatzeitung. Den Erhalt des Gebäudes hält er für richtig.

Bei den Heimatfreunden hat man sich dagegen bereits Gedanken über eine mögliche künftige Nutzung gemacht. Mit Blick auf die beengten Räume im ehemaligen Klösterle könnte man die Bücherei ins Marienheim auslagern, sagt Bleichner. Das passe gut, schließlich sei das Gebäude schon in früheren Zeiten einmal als Volksbibliothek genutzt worden, erinnert er. Auch ein Haus der Vereine kann sich Bleichner gut vorstellen. „Ich finde, die Gemeinde sollte hier zuschlagen.“

Im Rathaus reagiert man auf diese Ideen allerdings zurückhaltend. Dass das geschichtsträchtige Gebäude nun als Baudenkmal für erhaltenswürdig eingestuft wurde, sieht Bürgermeister Peter Ostenrieder aber auf jeden Fall positiv: „Es entspricht auch dem Wunsch der Peitinger.“

