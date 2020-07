Ameisen machen Funkturm auf dem Schnaidberg den Garaus

Einzigartiges Holzbauwerk verschwindet

von Jörg von Rohland schließen

Was sich Mobilfunkgegner womöglich insgeheim wünschen, haben auf dem Schnaidberg Ameisen beinahe erledigt: Scharenweise hatten sie sich über den hölzernen Richtfunkturm der Firma Vodafone zwischen Peiting und Rottenbuch hergemacht und ihn angefressen. Jetzt ist Gefahr in Verzug: Um es vor dem Einsturz zu bewahren, muss das Bauwerk sofort stabilisiert werden. In zwei Jahren soll Ersatz her.