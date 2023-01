Aufs Peitinger Marienheim-Dach kommt Bürger-PV-Anlage

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Eine gigantische Bürger-PV-Anlage wird auf dem Dach des Marienheims in Peiting entstehen. © Herold

Bürger schießen Geld vor für ein Projekt und profitieren nach einigen Jahren von der Verzinsung ihrer Anteile: So geplant ist das jetzt für eine große Photovoltaik-Anlage, die auf das Dach des Marienheim-Neubaus am Bühlach gebaut werden soll.

Peiting – Dass Bürger sich an alternativen Energieprojekten beteiligen: Das ist nicht neu. Auch in Peiting ist jetzt für das Dach des Marienheim-Neubaus am Bühlach ein solches Projekt geplant. So hat die Arbeiterwohlfahrt (AWO) als Träger die renommierte Münchner Energiegenossenschaft BENG mit ins Boot genommen.

Diese betreibt ähnliche Anlagen bereits auf öffentlichen Gebäuden, unter anderem in München, Gräfelfing, Neuried, Putzbrunn und Kirchheim. Jetzt hat sich die Genossenschaft an die Planungen für den Standort Peiting gemacht. Auch die Finanzierung und die Errichtung sowie der Betrieb werden von der BENG eG auf die Beine gestellt.

Direkt-Nutzung und Einspeisung

Die Pläne für die PV-Anlage, die immerhin für eine Gesamtleistung von satten 149 kWp berechnet ist: Der durch das Sonnenlicht gewonnene Strom wird direkt im Gebäude verbraucht. Der nicht vor Ort genutzte Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist und entsprechend vergütet. Die jährliche Stromproduktion der Anlage ist aktuell mit 143 040 Kilowattstunden berechnet.

Und wie funktioniert der Beteiligungsprozess? Durch die BENG können sich die Bürger an der Anlage beteiligen. Insgesamt werden 168 000 Euro benötigt. Beteiligen können sich Bürger nicht nur mit riesigen Summen. Informationen unserer Zeitung zufolge soll eine Beteiligung an dem Genossenschafts-Projekt bereits ab einem vierstelligen Betrag möglich sein. Fest steht auch: Interessenten aus Peiting haben Vorzeichnungsrecht.

Alles mit der Gemeinde abgesprochen

„Dieses Vorgehen war von Anfang an auch mit der Gemeinde abgestimmt“, betont Bürgermeister Peter Ostenrieder auf Anfrage unserer Zeitung. Im Gegensatz zu den meisten angefragten, komplett finanzierten und organisierten anderen PV-Projekten im Ort, sei man in Peiting nun auch in der Lage, „eine echte Bürger-PV-Anlage ganz im Sinne von Energiewende und Klimaschutz hier vor Ort in Peiting zu haben“.

Durch die genossenschaftliche Organisation und einen relativ geringen Mindestbeitrag, sei dieses Projekt sogar ganz im Sinne eines sozial gerechten, effektiven und finanzierbaren Klimaschutzes. „Und zwar auch, wenn sie selbst kein Dach haben, weil sie in einer Wohnung leben.“

Markt geht seit Jahren voran

Seit Jahren gehe der Markt Peiting bei der Schaffung von PV-Anlagen voran, hebt der Bürgermeister weiter hervor. Bereits mehrmals sei die Gemeinde im Oberland die Gemeinde mit den stärksten PV-Zuwachsraten gewesen.

Ostenrieder freut sich auf eine Partnerschaft mit der BENG eG, die seit 2011 bereits über 16 Projekte auf den Weg gebracht hat, und deren Initiatoren seit 2022 bereits über 40 Bürgersolaranlagen errichtet haben. Insgesamt wurden von der Genossenschaft bis heute zirka 2,2 Megawatt an PV-Leistung installiert, die nun mit der Peitinger Anlage um weitere 149 kWp wachsen soll. Ostenrieder: „Die breite Beteiligungsmöglichkeit ist ein echter Schritt zur lokalen Bürgerenergiewende.“

Infoveranstaltung am 17. Januar

Info: Eine Infoveranstaltung zur Bürger-PV-Anlage findet am Dienstag, 17. Januar, um 19 Uhr online statt. Bei dieser können sich alle Interessenten aus Peiting über eine Beteiligungsmöglichkeit informieren. Um eine Anmeldung per E-Mail an kontakt@beng-eg.de wird gebeten, damit den Interessierten rechtzeitig die Zugangsdaten sowie eine Erklärung zur Nutzung der Online-Plattform zugesendet werden können.

