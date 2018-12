Bei Chris Boettcher bekommen alle ihr Fett weg

„Freischwimmer“ heißt das neue Programm von Chris Boettcher. In der Schloßberghalle brachte er damit die gut 200 Besucher immer wieder zum Lachen. Ganz nach dem Motto „Schadenfreude ist doch die schönste Freude“.

Peiting – Auf der Bühne steht ein Keyboard mit Kuhflecken-Optik, an dem Chris Boettcher, der das gute alte Karohemd zum ultimativen Outfit erkoren hat, gleich zu Beginn Platz nimmt und immer wieder einmal einen Song anstimmt. Glattrasiert und mit adrettem Kurzhaarschnitt wirkt der Bayern3-Comedian irgendwie ein bisschen wie der Liebling aller Schwiegermütter. Bis er den Mund aufmacht. Was da an Lästereien herauskommt, ist nämlich meist alles andere als charmant.

Opfer des begnadeten Stimmenimitators sind Mitglieder der deutschen Promiszene aus Musik und Sport. Aber auch die große Politik lässt er nicht ungeschoren. Hier zeigt sich der gute Beobachter, der seine Spottobjekte mit scharfem Blick beobachtet und keine Fehler oder kleine Eitelkeiten übersieht und den Finger lustvoll in Wunden gräbt.

Aus dem Off hatte er eingangs ein dreistündiges Konzert mit einem „georgischen Balalaika-Ensemble der Schwarzmeermatrosen“ angekündigt, was schon die ersten Lacher im Publikum auslöste. Als er schließlich selbst die Bühne zum vorletzten Auftritt vor Weihnachten betrat, hatte er gleich einen Geschenktipp dabei: „Schenkt eurer Liebsten ein selbst getextetes Lied.“ Natürlich in Boettcher-Marnier zur Melodie eines bekannten Schlagers. Ob man allerdings mit Zeilen, wie „Du bist der Bus, der nie in meiner Straße hält“, „du bist in der Bahnhofstoilette das Klopapier“ oder „du bist die alte Sau, die stets im Stehen pisst“, wirklich Staat machen kann, sei dahingestellt.

Das nächste G7-Gipfeltreffen würde er am liebsten aufs Oktoberfest verlegen. Und natürlich hat er für jeden Politiker einen Song parat. Von „Sex-Trump“ über „Er, er, Erdogan“ und „Ein Zaun, der meinen Namen trägt“ (Orban) bis zu „Und ich schieß, schieß, schieß zu dir rüber“ (Kim Yong-un). Natürlich durfte auch Beckenbauers Wiesnhit „Gute Freunde, die kann man kaufen“ nicht fehlen.

Mitunter zückt Chris Boettcher ein Büchlein, um ein erbauliches Gedicht oder ein Lesestück vorzutragen. Wie zum Beispiel die Story aus dem weißen Haus, wo der Präsident etwas Wichtiges vermisst. Mit dem Toupet hat er auch sein Hirn verlegt. Das konnte nicht mehr gefunden werden, da es nie vorhanden war. Auch der Amazon-Sprachsteuerung Alexa gewinnt Boettcher lustige Seiten ab. Die kann den Lieblingsschauspieler einer ostdeutschen Nutzerin „Schorsch Klun-Ei“ nicht ausfindig machen. Dem Österreicher Andreas Gabalier bescheinigt er „fortgeschrittene Poesie-Tourette“.

Ebenfalls enthüllende Eindrücke gibt es aus der Senioren-WG von Udo Lindenberg, Peter Maffay und Herbert Grönemeyer. Chris Boettcher kalauert munter drauf los und erzielt einen Lacherfolg nach dem anderen. Und natürlich gehört auch die Nachhilfe in Beziehungsfragen zu seinem Fachgebiet: Schluss machen könne man immer per SMS, bei WhatsApp sogar mit 20 gleichzeitig. Das Sexleben von Eltern, deren Kinder noch im Haus sind, ist wie der Yeti („Es soll ihn geben“). Kinder haben nämlich eine „Schad-Software“ eingebaut: Sie wachsen und dann werden sie Aliens. Da wünscht sich mancher Vater lieber auf einen „entspannten Fronteinsatz“ nach Afghanistan.

Als Zugabe gibt es noch ein nettes Lied über „Bockfotzengesichter“, bei dem die Besucher ihr „Aggressionspotenzial abbauen“ konnten. Chris Boettcher hat das schon seit zwei Stunden getan. Zum Vergnügen der Zuschauer.

Ursula Fröhlich