Betriebserlaubnis für Peitinger Seniorenzentrum läuft ab: Wie es mit der Einrichtung weitergeht

Von: Christoph Peters

Teilen

Das Seniorenzentrum in Peiting aus der Luft. © hans-Helmut Herold

Während der Bau des neuen Marienheims am Bühlach in Peiting voranschreitet und die Zukunft der Einrichtung gesichert ist, steht die AWO schon vor der nächsten großen Herausforderung. Denn 2028 endet die Betriebserlaubnis für das Seniorenzentrum. Alles läuft auf einen Neubau hinaus. Nur wo?

Peiting – Wer die Anfänge des AWO-Seniorenzentrums in Peiting ergründen will, muss weit zurückblicken. Anfang der 1970er begannen die Planungen für den Bau an der Bahnhofstraße. 1972 stimmte der Marktgemeinderat dem Bauantrag zu. Drei Jahre später – aus den veranschlagten fünf Millionen D-Mark Baukosten waren acht Millionen DM geworden – konnte das Alten- und Seniorenzentrum feierlich eröffnet werden. Auch wenn damals etwas despektierlich vom „Betonpalast“ die Rede war, der Freude über das neu geschaffene Angebot im Ort tat dies keinen Abbruch.

Am hohen Stellenwert der Einrichtung hat sich bis heute nichts geändert. 124 Plätze in der stationären Pflege bietet die Einrichtung. Dazu kommen Tages- und Kurzzeitpflege. Die Nachfrage ist groß. „Wir haben eine gute Auslastung und mehr Anfragen als Plätze, die wir zum Teil aber erst zeitverzögert bedienen können“, sagt Linda Quadflieg-Kraft, Pressesprecherin der AWO Oberbayern. Das liege am Fachkräftemangel, aber auch an der Zimmeraufteilung. Bei mehr als der Hälfte handle es sich um Doppelzimmer, bei deren Belegung Kriterien wie das Geschlecht eine Rolle spielen. „Man muss schauen, dass die Bewohner zusammenpassen.“

Während das Gebäude trotz seines Alters auf den ersten Blick gut dasteht – erst 2007 war es saniert worden –, ist es gerade diese räumliche Struktur, die die AWO, wie schon beim Marienheim, zum Handeln zwingt. Mit dem Wohn- und Pflegequalitätsgesetz hat der Freistaat die Anforderungen an die Art der Unterbringung erhöht. „Die Normen schreiben unter anderem Barrierefreiheit und Mindestgrößen bei Doppelzimmern sowie einen hohen Anteil an Einzelzimmern vor, die wir nicht erfüllen“, erklärt Quadflieg-Kraft. Das Gebäude zu ertüchtigen, scheidet laut AWO aus. Umbaumaßnahmen seien weder technisch noch wirtschaftlich sinnvoll und zum Teil auch gar nicht möglich.

Grundstück von mindestens 6000 Quadratmeter nötig

Alles läuft deshalb auf einen Neubau hinaus. Die Zeit drängt. 2028 endet die Betriebserlaubnis für das Seniorenzentrum. Allein für die reine Bauzeit kalkuliert die AWO mit zwei Jahren. Davor muss das neue Gebäude aber erst einmal geplant werden. „Die Fertigstellung hängt zudem davon ab, ob auf einem Grundstück bereits gebaut werden darf“, sagt Quadflieg-Kraft. Ist die Änderung des Flächennutzungsplans notwendig und muss erst ein Bebauungsplan erstellt werden, braucht auch das seine Zeit.

Zuerst einmal muss freilich ein geeignetes Grundstück gefunden werden. Mindestens 6000 Quadratmeter sind laut AWO nötig, um sowohl einen Neubau als auch notwendige Außenanlagen verwirklichen zu können. Eine Ausweitung des Angebots ist dabei nicht angedacht. „Wir planen mit der gleichen Anzahl an Plätzen wie bisher.“

Bei der Suche wird die AWO von der Gemeinde unterstützt. „Auch wir haben natürlich ein großes Interesse daran, dass die Einrichtung im Ort erhalten bleibt“; sagt Bürgermeister Peter Ostenrieder. Hatte der Markt einst der AWO nicht nur das Grundstück für den Altenheim-Bau kostenlos überlassen, sondern sogar noch 620 000 DM als Zuschuss beigesteuert, beschränkt sich die Rolle der Gemeinde diesmal auf die der Vermittlerin.

Entscheidung noch in diesem Jahr?

Anders als im Fall des Marienheims besitze man keine geeignete Fläche, die man verkaufen könne, bedauert der Rathauschef. Längst hat man deshalb die Fühler nach privaten Grundstücken im Ort ausgestreckt, die nicht nur die geforderte Größe mitbringen, sondern gleichzeitig möglichst zentrumsnah liegen. Denn die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten und Einrichtungen wie dem Rathaus sei wichtig für die Bewohner, betont Ostenrieder. „Aktuell gibt es vier ernst zunehmende Optionen, die von der Lage her in Frage kommen.“

Dazu zählen dürfte wohl auch die Basiliwiese, deren nördlicher Teil bekanntlich als Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen ist, für die der Markt 2020 eine Vorkaufssatzung verabschiedet hat. Bestätigen will dies der Bürgermeister nicht. Noch sei es zu früh, um Details zu nennen. „Mein Ziel ist aber, dass wir heuer wissen, wo der Neubau hinkommt.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.