Badegäste am Grubsee weiter willkommen

Abgeholzte Bäume, aufgeschütteter Weg, Misthaufen am Wasser: Nach der Kritik an den Eingriffen in das Landschaftsbild am Grubsee bei Peiting meldet sich nun die Eberth’sche Gutsverwaltung in Steingaden zu Wort, der das Gewässer gehört.

Peiting – Wie berichtet, hatte sich der Peitinger Markus Zwinscher, der laut eigenem Bekunden sommers wie winters zu den regelmäßigen Besuchern des Grubsees zählt, über die jüngsten Veränderungen an dem Gewässer beklagt. So war der Weg, der am Steg vorbeiführt, großflächig aufgeschüttet und gleichzeitig die komplette Bepflanzung, die im Sommer Schatten für Badegäste spendete, entfernt worden. Sein Verdacht: „Die Maßnahmen wurden durchgeführt, um die wenigen Badegäste zu vergraulen.“

Das jedoch sei mitnichten der Fall, sagt Manfred Altmann. Er ist Verwalter des Guts Eberth, dem der Grubsee wie auch zahlreiche weitere Gewässer in der Region gehört. Die Kritik ärgert Altmann, denn sie treffe in diesem Fall den Falschen. Verantwortlich für die durchgeführten Maßnahmen am Grubsee, den das Kloster Steingaden einst als Karpfenteich angelegt hatte und der heute noch für die Zucht dieser Fische verwendet wird, sei vielmehr das Wasserwirtschaftsamt. „Wir haben nur die Auflagen umgesetzt, die wir bekommen haben“, betont Altmann.

So müsse der sensible Dammbereich von Bäumen und Sträuchern freigehalten werden. Außerdem sei sicherzustellen, dass das Wasser bei Hochwasser nicht über den Damm ablaufe. „Deshalb haben wir die Senke in der Mitte aufgekiest und an der Seite eine Überlaufmulde geschaffen“, erklärt der Verwalter.

Noch seien die Maßnahmen nicht ganz abgeschlossen. Weil die Untere Naturschutzbehörde den Biber am Grubsee etablieren will, müsse der Damm noch mit speziellen Gittern versehen werden, um ihn vor einer Beschädigung durch die Tiere zu schützen, kündigt Altmann an. Diese würden anschließend mit Humus überdeckt und die verschwundene Wiese wieder angesät. „In zwei Jahren sieht das wieder ordentlich aus.“

Was den Verwalter besonders wurmt, ist, dass das zuständige Wasserwirtschaftsamt in Weilheim im Gespräch mit der Heimatzeitung diese Auflagen nicht im Detail publik gemacht habe, sondern nur allgemein auf die Unterhaltspflicht des Eigentümers verwiesen habe. „Wir machen das ja nicht aus Spaß. Es kostet uns einen Haufen Geld und Zeit.“ Insofern sei auch der Schluss, man würde die Badegäste vergraulen wollen, falsch. Im Gegenteil: „Ich bin der letzte, der da etwas dagegen hat“, betont Altmann. Schließlich hätte die Anwesenheit der Badegäste im Sommer ihr Gutes, was die Fischzucht im Grubsee betreffe. „Sie verscheuchen Kormoran und Fischreiher.“

Misthaufen als natürlicher Dünger

Apropos Fischzucht: Sie ist laut dem Verwalter auch der Grund für die ominösen Misthaufen, die Markus Zwinscher bei seinem Spaziergang am Ufer des Grubsees aufgefallen waren. Die Einbringung des Mists sei eine in der Karpfenzucht „althergebrachte Methode“ natürlich zu düngen und so für das Wachstum der Fische zu sorgen, erklärt Altmann. „Es ist das erste Mal, dass wir es hier versuchen.“ Bislang habe man das Gewässer sehr extensiv bewirtschaftet.

Dass das Wasserwirtschaftsamt das Abladen der Misthaufen gegenüber den SN als „nicht zulässig“ bezeichnet hatte, kann sich Altmann nur so erklären, dass die Methode hierzulande nicht bekannt sei. „In Franken ist das gang und gäbe.“ Negative Folgen für die Wasserqualität befürchtet der Verwalter nicht. Da sei der Geflügelkot von Enten, Schwänen und anderen Wasservögeln deutlich problematischer, sagt Altmann. Vielmehr habe „die gute, fachliche Praxis“ noch einen positiven Nebeneffekt. Beim langsamen Zersetzen des Mists bilde sich neues Plankton und Lebensraum für Insekten. „Alle reden ja aktuell darüber, was man für den Artenschutz tun kann.“

Mit dem Wasserwirtschaftsamt hat der Verwalter zwischenzeitlich Rücksprache gehalten. „Sie wollen, wenn der See wieder aufgestaut ist, eine Wasserprobe nehmen.“ Bange ist ihm davor nicht.