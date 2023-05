Bademeister werfen hin: Bleibt das Peitinger Wellenfreibad auch heuer zu?

Saisonstart in Gefahr

Wegen Personalmangels war die Saison im Peitinger Wellenfreibad im vergangenen Jahr ins Wasser gefallen. Nun droht sich die Situation zu wiederholen. Kurz vor der Eröffnung haben zwei der drei neu gefundenen Fachkräfte gekündigt. Dazu geführt haben offenbar Differenzen mit der Verwaltung.

Peiting – Es ist erst wenige Wochen her, da herrschte so etwas wie Aufbruchstimmung im Peitinger Wellenfreibad. Fröhlich lächelten die drei Fachkräfte für Bäderbetriebe im Peitinger Wellenfreibad in die Kamera. Alles, so hieß es beim Presserundgang, an dem auch Bürgermeister Peter Ostenrieder teilnahm, verlaufe nach Plan, man freue sich auf die Eröffnung.

Doch erneut läuft überhaupt nichts nach Plan, die Vorfreude ist der Katerstimmung gewichen. Am vergangenen Montag reichte der Mitarbeiter, der gerade erst Anfang April seinen neuen Job im Wellenfreibad angetreten hatte, seine Kündigung ein. Am Mittwoch tat es ihm der Leiter der Einrichtung gleich. Der Meister für Bäderbetriebe hatte erst im vergangenen September seinen Dienst begonnen.

Selbe Situation wie im vergangenen Jahr

Damit steht die Gemeinde wie vor einem Jahr wieder nur mit einer Fachkraft da. Damals führte die Situation bekanntlich dazu, dass das Wellenfreibad den Sommer über geschlossen bleiben musste. Dies könnte sich nun wiederholen. „Augenblicklich wird mit dem verbliebenen Personal und externen Dritten versucht, sowohl eine sicherheitskonforme als auch für die Gäste gut akzeptable Lösung zu erarbeiten. Vom Ergebnis dieses Lösungsversuchs wird es letztendlich abhängen, in welcher Form das Freibad Peiting zunächst in dieser Saison betrieben werden kann. Aufgrund der Kurzfristigkeit ist dies eine große Herausforderung für alle Beteiligten, der man sich nun zu stellen hat“, teilte Bürgermeister Peter Ostenrieder gestern mit.

Ganz überraschend kommt die Entwicklung freilich nicht. Vielmehr hatte es offenbar in den vergangenen Wochen des öfteren Differenzen zwischen Verwaltung und den Badmitarbeitern gegeben. Die Probleme waren nach Informationen der SN auch Thema, als der Gemeinderat sich am vergangenen Montagabend im Wellenfreibad von den zwei zu diesem Zeitpunkt noch verbliebenen Mitarbeitern die zuletzt durchgeführten Sanierungsmaßnahmen zeigen ließ. Diese hätten sich mit ihren Anliegen von der Verwaltung nicht ernst genommen gefühlt, heißt es. Es sei dabei unter anderem um Themen wie die Beckenaufsicht und die technischen Anlagen des über 40 Jahre alten Bads gegangen.

Mehrere Personalgespräche im Rathaus haben nicht geholfen

Darauf angesprochen, bestätigt der Rathauschef, dass es wegen der Diskrepanzen mit Kollegen in den vergangenen Wochen mehrere Personalgespräche im Rathaus gegeben habe. Diese hätten die Situation leider jedoch immer nur kurzzeitig befrieden können. „Es hat gemenschelt“, drückt es Ostenrieder diplomatisch aus. Fachlich müsse er sich auf die Aussagen seiner Bauamtsmitarbeiter verlassen. Hier habe es zwischen den Beteiligten unterschiedliche Sichtweisen gegeben. Dennoch sei er zuletzt guten Mutes wegen der Eröffnung gewesen. „Es hat immer geheißen, wir raufen uns zusammen.“

Doch offensichtlich sahen die beiden Mitarbeiter, die nun gekündigt haben, keine Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit. Für die Gemeinde ist die Entwicklung eine Hiobsbotschaft, auch, weil man gerade erst trotz klammer Kasse eine Million Euro in die Einrichtung gesteckt hat für eine neue Heizungsanlage und Sanierungsmaßnahmen.

Noch hofft Ostenrieder, dass es irgendwie klappt mit der Eröffnung, die Anfang der Woche wegen Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der neuen Heizungsanlage um eine Woche auf den 21. Mai verschoben worden war. Doch wie schwer Badpersonal für ein reines Freibad zu finden ist, dürfte Ostenrieder aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres am besten wissen.

Wechseln die Peitinger Bad-Mitarbeiter nach Schongau?

Dass einer der beiden Fachkräfte für Bäderbetriebe, die in Peiting gekündigt haben, „künftig in einen gemischten Hallen- und Freibadbetrieb in einer anderen Kommune wechselt“, wie Peitings Bürgermeister vernommen hat, lässt sogleich an das Schongauer Freizeitbad Plantsch denken. Dort beobachtet man die Entwicklung im Nachbarort natürlich genau. Es lägen Bewerbungen vor, auch Gespräche würden geführt, „Vertragsabschlüsse gibt es aber definitiv zu diesem Zeitpunkt nicht“, teilt Plantsch-Vorstand Andreas Kosian auf Anfrage der Heimatzeitung mit. Er verweist auf eine Vereinbarung mit dem Markt, wonach man sich gegenseitig kein aktives Personal abwerbe. „Das ist von unserer Seite auch penibel eingehalten worden, wir beschäftigen uns mit den Bewerbungen daher erst näher, wenn in Peiting Kündigungen erfolgt sind.“



Doch natürlich macht Kosian keinen Hehl daraus, dass auch er zusätzliche Mitarbeiter mehr als gut gebrauchen kann. Die Personalsituation im Aufsichtsbereich sei derzeit nur als „mittelprächtig“ zu beschreiben. Mindestens zwei Neueinstellungen seien in den nächsten Wochen und Monate dringend nötig, „damit wir den Regelbetrieb aufrecht erhalten können“, macht der Vorstand deutlich.



Was eine mögliche Kooperation mit Peiting in der Zukunft angeht, steht Kosian derlei Überlegungen offen gegenüber. „Ich halte es für sinnvoll, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Eine schnelle Lösung für die laufende Saison bringt das jedoch nicht, denn wir hätten ja selbst nicht genügend Personal, um Peiting parallel betreiben zu können.“



Er sehe aber „die Zeit gekommen, in denen sich die Gemeinden im Mittelzentrum zusammenraufen müssen, damit die gewohnten und lieb gewonnenen Freizeitangebote langfristig erhalten werden können“. Nicht mehr jede Einrichtung werde man sich künftig in jedem Ort im Umkreis von 30 Kilometer leisten können, prognostiziert Kosian angesichts der derzeitigen Entwicklungen und des immer stärker werdenden Fachkräftemangels. „Nur wenn die Gemeinden zusammenhalten und zusammenlegen, werden wir halbwegs wohnortnahe, hochwertige Angebote für alle erhalten und realisieren können.“ Wie so etwas politisch zu bewerkstelligen sei, „müssen andere entscheiden“.

Auch in anderen Bädern im Landkreis wird fieberhaft Personal gesucht

Das Weilheimer Hallenbad, das lange komplett geschlossen war und erst vor eineinhalb Jahren mit überschaubaren Öffnungszeiten wieder aufgemacht hat, hat zuletzt Stück für Stück länger geöffnet: Im Januar wurde verkündet, dass das Frühschwimmen wieder angeboten wird, und erst jetzt im Mai wurde das Frühschwimmen erweitert und Samstagabend länger geöffnet. Hat das Hallenbad zusätzliches Personal gewinnen können?



Ja und nein, sagt Klaus Mergel, Vize-Sprecher beim Landratsamt. Derzeit seien zwei Fachangestellte für Bäderbetriebe beschäftigt. „Einer hat die Badleitung inne, der zweite ist stellvertretender Badleiter“, so Mergel. Doch bis Ende März waren es noch drei, einer hat gekündigt. Zur Sollstärke fehlt also momentan eine Fachkraft. Dazu kommen aber zwei Rettungsschwimmer sowie zusätzlich seit Anfang Mai zwei weitere Rettungsschwimmer, „die uns aushilfsweise auf Minijob-Basis bei Personalengpässen, insbesondere am Wochenende, unterstützen können, um einen uneingeschränkten Badebetrieb zu gewährleisten“, so Mergel.



In Penzberg gibt es derzeit noch kein Hallenbad, doch natürlich blicken viele schon gespannt auf die für Herbst geplante Eröffnung des neuen, mehr als 30 Millionen Euro teuren Familienbads „Piorama“. Der künftige Betriebsleiter Ludwig Schön sucht derzeit auch Fachangestellte für Bäderbetriebe, Rettungsschwimmer und Saunameister. „Extrem schwer“ sei es, Personal zu finden, sagte er. Im Bereich Bäderbetrieb gebe es schon seit Jahren einen Fachkräftemangel. Zwar haben die Stadtwerke schon ein paar Bewerbungen erhalten und konnten auch schon einige der Bewerber einstellen, allerdings sei das Team noch nicht vollständig. Die erste Bewerbungsphase geht noch bis 18. Juni.



Rettungsschwimmer bzw. Badeaufsichten oder Saunameister dürften gerne auch Quereinsteiger sein, sagt Schön. Nur beim Fachangestellten für Bäderbetriebe, dem „Allrounder“, brauche es die Fachausbildung. Sein Aufgabenfeld neben technischen und hygienischen Tätigkeiten seien auch Büroarbeiten und natürlich die Erste Hilfe/Rettung im Notfall.



In ganz Bayern gebe es nur eine Berufsschule für angehende Fachangestellte für Bäderbetriebe, und die ist in Lindau. Einen Grund für das eher geringe Interesse an dem Beruf sieht Schön im Schichtbetrieb. Dazu komme Wochenend- und Feiertagsarbeit: „Wir arbeiten dann, wenn andere normalerweise frei haben“, so Schön. Ein Pluspunkt des Berufs sei, dass man als Fachkraft für Bäderbetriebe Angestellter im öffentlichen Dienst sei und sich über alle Vorteile dessen freuen darf.



