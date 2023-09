Badevergnügen unter erschwerten Bedingungen: So lief die Saison im Peitinger Wellenfreibad

Von: Christoph Peters

Das Diagramm zeigt die Entwicklung der Besucherzahlen und Sommertage seit 2007 im Peitinger Wellenfreibad. © Gemeinde Peiting

Erst Personalsorgen, dann ein verspäteter Start mit eingeschränkten Öffnungszeiten: Am Sonntag geht im Peitinger Wellenfreibad eine in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Sommersaison zu Ende.

Peiting – Diese Woche zeigt sich der Sommer pünktlich zum Ferienausklang noch einmal von seiner schönsten Seite. Besser könnte es für den Endspurt im Peitinger Wellenfreibad nicht sein, das am Sonntag zum letzten Mal für dieses Jahr seine Pforten öffnet. Hatte man bis Montag gut 32 000 Besucher registriert, geht Bürgermeister Peter Ostenrieder angesichts der Wetterlage davon aus, dass „wir am Ende knapp an die 35 000er Marke rankommen werden“.

Auch wenn man damit weit unter dem langjährigen Schnitt von 49 000 Besuchern liegen wird, ist die Zahl für Ostenrieder durchaus ein Ergebnis, mit dem die Gemeinde angesichts der erschwerten Bedingungen zufrieden sein kann. Denn eigentlich ist die gute Nachricht ja, dass man es überhaupt geschafft hat, eine Freibad-Saison zu stemmen, der kurzzeitig das gleiche Schicksal wie der vorherigen gedroht hatte, die bekanntlich wegen Personalmangels komplett ins Wasser gefallen war. „Die Startvoraussetzungen heuer waren ja denkbar ungünstig“, erinnert der Rathauschef.

Personal aus Weilheimer Hallenbad half aus

Nachdem kurz vor Saisonstart die drei mühsam gefundenen Fachkräfte nacheinander ihre Kündigungen eingereicht hatten, war erst in letzter Minute eine Lösung gefunden worden, um zumindest einen eingeschränkten Betrieb zu gewährleisten (wir berichteten). „Ich bin nach wie vor sehr froh, dass wir mit Markus Häringer einen zuverlässigen Peitinger als Fachkraft finden konnten, der mit dem Bad eng verbunden ist“, sagt Ostenrieder. Gemeinsam mit vielen Rettungsschwimmern und natürlich der Unterstützung durch die Wasserwacht habe sich „ein super Team gebildet über den Sommer“, freut sich der Rathauschef. Hilfe erhielt man im Juli und August zudem durch Personal aus dem Hallenbad in Weilheim.

Angesichts der dünnen Personaldecke konnte das Freibad allerdings nur an Wochenenden und Feiertagen durchgehend öffnen, dienstags blieb die Einrichtung komplett geschlossen. Im Juli mussten die Peitinger gar eine Woche komplett auf einen Badbesuch verzichten. Zudem startete man wegen der Personalquerelen verspätet in die Saison. Am Ende stehen so 22 Schließtage zu Buche bei 92 Öffnungstagen.

Die meisten Besucher zählte man im Juni, als über 11 000 Gäste den Weg ins Freibad fanden. Profitieren konnte die Einrichtung auch vom guten Wetter. Immerhin 37 Sommertage mit Temperaturen von über 25 Grad registrierte man heuer, 30 davon entfielen auf Öffnungstage. Trotz der Einschränkungen kamen unterm Strich deutlich mehr Gäste als in der letzten Freibad-Saison 2021, wo man 25 000 Besucher gezählt hatte. Allerdings war das Bad damals vier Wochen wegen notwendiger Reparaturarbeiten geschlossen gewesen.

Gemeinde sucht weiter Mitarbeiter

Kalkuliert hatte man freilich vor der unerwarteten Personalmisere mit mehr Besuchern, was sich auf die Einnahmensituation niederschlägt. Mit rund 61 000 Euro lag man Anfang der Woche rund 28 Prozent unterhalb des Ansatzes im Haushalt. „Aber alles in allem sind wir mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Ostenrieder. „Für die Umstände bin ich sehr happy.“ Wichtig sei, „das Wellenfreibad ist wieder da, und es soll auch da bleiben“.

Doch noch stehen hinter dem „Wie“ ein paar Fragezeichen. Um im kommenden Jahr eine normale Badesaison stemmen zu können, braucht es mindestens zwei feste Fachkräfte. „Wir werden auf jeden Fall wieder auf Personalsuche gehen“, kündigt Ostenrieder an. Gerne würde man auch mit Markus Häringer weiter zusammenarbeiten. Ziel sei weiterhin, den Betrieb des Wellenfreibads möglichst aus eigener Kraft zu stemmen. Klappe dies nicht, sei aber auch eine Kooperation mit einem der benachbarten Bäder denkbar, sagt der Bürgermeister. Erste Gespräche habe es bereits gegeben.

