Es tut sich was am Bahnhof Ost: Gemeinde Peiting kommt für Neugestaltung wichtigen Schritt voran

Von: Christoph Peters

Das Gelände rund um den Peitinger Bahnhof-Ost soll neu gestaltet werden. © hans-Helmut Herold

Seit Jahren gibt es Pläne, das Areal rund um den Peitinger Bahnhof-Ost neu zu gestalten. Bislang ist davon jedoch nicht viel zu sehen. Das liegt weniger an der Gemeinde, als an zähen Verhandlungen mit der Deutschen Bahn. Doch nun scheint sich endlich Licht am Ende des Tunnels abzuzeichnen.

Peiting – Alfred Jocher war es, der in der jüngsten Gemeinderatssitzung das Thema Ostbahnhof aufs Tapet brachte. Er werde immer wieder darauf angesprochen, wie und wann es dort weitergehes, sagte der UP-Rat. Verwunderlich ist das nicht, schließlich wurden bereits 2016 erste Pläne für das Areal mit Kino, Supermarkt und Parkdeck vorgestellt. Schon vor einem Jahr ging deshalb die Heimatzeitung der Frage nach, was aus den einst verheißungsvoll präsentierten Überlegungen geworden war. Damals zeigte sich Bürgermeister Peter Ostenrieder hoffnungsvoll, dass schon bald der Stillstand ein Ende finden könnte. Die Bahn war da gerade mit ihrem Stellwerk aus dem alten Bahnhofsgebäude ausgezogen. Was noch fehlte, war der Verzicht der DB auf die eingetragenen Dienstbarkeiten.

Hier hatte Geschäftsleiter Stefan Kort nun gute Nachrichten für den Gemeinderat. Die Dienstbarkeiten seien mittlerweile bereinigt, erklärte er. Diese hatten der Bahn unter anderem ein Durchgangsrecht im Gebäude sowie ein Geh- und Fahrtrecht auf dem angrenzenden Parkplatz eingeräumt, wie der Geschäftsleiter auf Nachfrage der SN erläutert. Der Zugang zum Bahnsteig für Reisende sei gleichzeitig mit einem neuen Recht gesichert worden. „Aber so, dass es für uns keine Probleme macht.“

Eisenbahnbundesamt ist am Zug

Kommt nun endlich Fahrt in die Neugestaltung des Bahnhofareals? Ganz so schnell geht es dann doch nicht. Zwar ist das Problem mit den Dienstbarkeiten ausgeräumt, doch nun läuft beim Eisenbahnbundesamt das Verfahren zur „Freistellung von Bahnbetriebszwecken“ für das Gelände. „Da werden wieder sämtliche Bahnabteilungen gehört und müssen zustimmen“, schildert Kort das Prozedere. Immerhin: Mit großen Schwierigkeiten rechnet man bei der Gemeinde nicht mehr. Es handle sich eher um eine Formalie, so Kort. „Die Bahn hat ja keine Verwendung mehr dafür.“ Bis zu einem Jahr dauern solche Verfahren laut dem Geschäftsleiter im Regelfall. Es werde also noch etwas dauern, bis die Gemeinde endgültig grünes Licht für die Überplanung des Bahnhofgeländes habe, sagt Kort. „Aber das Ende ist absehbar, es sieht gut aus.“

