Bald Ferienbetreuung für Schulkinder in Peiting? Pilotprojekt nimmt Fahrt auf

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

In der neu gebauten Offenen Ganztagsbetreuung neben der Alfons-Peter-Grundschule in Peiting könnte es künftig eine Ferienbetreuung für Grundschüler geben. © Hans-Helmut Herold

Eine Ferienbetreuung für Schulkinder in Peiting rückt in greifbare Nähe – wenn auch in abgespeckter Form. Eltern, Schulen, Gemeinde und Kinderhilfe arbeiten an einem Pilotprojekt.

Peiting – Nach einer zweiten Sondierungsrunde nimmt das Vorhaben Schulkindbetreuung während der Ferien Fahrt auf in Peiting. Aus einer zweiten Im Gespräch mit Eltern, Schulleitern, Gemeindeverwaltung, Bürgermeister und Kinderhilfe sind alle Parteien durchaus positiv herausgegangen. Immerhin: Ein grobes Konzept steht.

Von einer umfassenden Ferienbetreuung kann zwar nicht die Rede sein, wenn eine Betreuung in vier von insgesamt 14 Wochen Schulferien in Aussicht gestellt ist. Jedoch: ein Anfang ist gemacht. „Viele, die Grundschulkinder daheim haben, sind schon froh, wenn es überhaupt eine Betreuungsmöglichkeit gibt“, bekräftigt Kathrin Schropp aus Peiting. Die alleinerziehende Mutter zweier Kinder hatte im Frühjahr die Initiative in Sachen Ferienbetreuung für Schulkinder ergriffen (wir berichteten).

Damals hatte sie nicht gerade offene Türen eingerannt. Schließlich ist die personelle Situation auch im Kinder-Betreuungsbereich angespannt. Tatsächlich haben einige Gesprächsrunden dazu beigetragen, dass jetzt diese Lösung in greifbare Nähe rücken könnte: Vier Wochen im Jahr könnten Grundschüler an fünf Tagen in der Woche von 8 bis 14 Uhr unter Umständen in der neu gebauten Offenen Ganztagsschule (OGTS) neben der Alfons-Peter-Grundschule betreut werden.

Auch, wenn es nur sechs Stunden täglich sind, „wäre uns Eltern damit auch schon total viel geholfen“, so Schropp. Dass das freilich auch etwas kostet, ist klar. Barbara Scherdi, Geschäftsführerin der Kinderhilfe Oberland, hat das in der jüngsten Gesprächsrunde einmal mehr durchkalkuliert und ist auf Kosten von knapp 500 Euro gekommen. Immer noch günstiger jedenfalls als wenn unbezahlter Urlaub genommen werden muss. Wer die Betreuung der Schulkinder übernehmen könnte: Das will Scherdi erstmal in den eigenen Reihen des bereits bestehenden Personal-Pools der Kinderhilfe klären.

Überhaupt gibt es viel abzuklären im Vorfeld. Unter anderem geht es ums Thema Reinigung und um die Verpflegung. Um es einfach zu halten, hat Schropp erst mal dafür plädiert, dass die Kinder gut gefüllte Brotzeit-Rucksäcke mitnehmen. Die Logistik in der OGTS wäre perfekt. Schließlich gibt es dort nicht nur Räume zum Spielen, sondern auch eine kleine Mensa zum Essen.

Mit vier Wochen ist ein Anfang gemacht

Schützenhilfe für das Projekt gab es auch von Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder, der um die Not vieler Eltern weiß. „Es ist Bedarf da, wir brauchen zumindest ein paar Wochen Betreuung, die wir in den Ferien anbieten können.“ „Ich bin da bei den Müttern, wir werden alles realisieren, was im Rahmen des Möglichen ist.“ Klar müsse erst ausgelotet werden, für welche Ferienwochen ein ausreichender Personalstamm zur Verfügung stehen würde. Eine gewisse fachliche Neigung müssten die Betreuer schließlich auch noch haben.

Und weil knapp 500 Euro für vier Wochen Ferienbetreuung nicht wenig Geld sind, will die Gemeinde Peiting auch finanziell unterstützen, „und ein bisschen was dazuzuschießen“. Schließlich würden auch die Eltern seitens der Gemeinde unterstützt, die die Dienste einer Tagesmutter nutzen.

Die Peitinger Ferienbetreuung bezeichnet Ostenrieder als „Pilotprojekt“. Schließlich sucht es seinesgleichen in der Umgebung. Um herauszufinden, wie groß der Bedarf bei berufstätigen Eltern tatsächlich ist, wird es eine neue Bedarfsabfrage an den Peitinger Grundschulen geben. Auch die Eltern der Vorschulkinder sollen dabei nicht vergessen werden.

Wenn dann feststeht, in welchen Ferienwochen die Betreuung personell gestemmt werden kann, „gibt es eine neue, verbindliche Abfrage bei den Eltern“.

Anspruch auf Betreuung ab 2026

Tatsächlich ist das Pilotprojekt, das in Peiting Formen annimmt, eigentlich ab 2026 deutschlandweit ein Muss. Und zwar bereits im Jahr 2021 beschlossen mit dem „Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter“. Mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter soll eine Betreuungslücke geschlossen werden, die nach der Kita für viele Familien entsteht, sobald die Kinder eingeschult werden.

Das Gesetz beinhaltet die stufenweise Einführung eines Anspruchs auf ganztägige Förderung für Grundschulkinder: Ab August 2026 sollen zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden, damit ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis vier einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat - auch in den Ferien.

Wie das innerhalb kürzester Zeit personell gestemmt werden soll: Das kann sich Peter Ostenrieder aktuell noch nicht vorstellen. „Ich bin mir fast sicher, dass die Umsetzung noch einmal nach hinten verschoben wird.“ Zumindest ein (kleiner) Anfang ist mit dem Peitinger Pilotprojekt schon mal gemacht.