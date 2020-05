Baustelle am Kreisel geht in die Verlängerung: Darauf müssen sich Autofahrer in Peiting einstellen

Autofahrer werden das nicht gerne hören: Die Baustelle am Kreisverkehr Weilheimer Hof mitten in Peiting geht in die Verlängerung. Es drohen Staus.

Peiting – Seit vergangenen Montag geht es im Kreisel an der Münchener Straße zwar noch rund, aber nicht mehr an allen Ausfahrten hinaus. Wegen Bauarbeiten ist die Schongauer Straße zwischen Kreisverkehr und Oberer Straße komplett für den Verkehr gesperrt. Die Gemeinde lässt in diesem Bereich das taktile Pflaster austauschen. Es war beim Bau des Kreisverkehrs falsch verlegt worden. Aufgefallen war der Fehler bei einer Ortsbegehung mit Behindertenvertretern.

Eigentlich sollte die Sperrung und die damit verbundene Umleitung über die Müllerstraße bis Ende nächster Woche dauern, doch weil die Firma zügig vorangekommen ist, kann der Verkehr ab Dienstag wieder über die Schongauer Straße Richtung Ortsmitte rollen. Dennoch müssen sich Autofahrer weiter auf Behinderungen einstellen.

Wie Bürgermeister Peter Ostenrieder mitteilt, habe man kurzfristig mit der Firma vereinbart, dass diese auch gleich noch das fehlerhafte Pflaster an der Ausfahrt Münchener Straße und an der Fußgängerinsel in Höhe der Tankstelle ausbessern soll. Von Dienstag an ist deshalb die Ausfahrt Richtung „Peiting-Ost“ dicht, der Verkehr wird wiederum über die Müllerstraße umgeleitet.

Ampelschaltung in Richtung Schongau

Spannend wird es in der darauffolgenden Woche: Um die Arbeiten an der Fußgängerinsel vor der Aral durchführen zu können, muss die Straße bis 12. Juni halbseitig gesperrt werden, es kommt eine Ampel zum Einsatz. Das Problem: Bei Rot droht ein Rückstau bis in den Kreisverkehr. Im Rathaus ist man sich des Dilemmas bewusst. „Die einzige andere Möglichkeit wäre eine Umleitung über die Vogelsiedlung gewesen.“ Doch alle Lastwagen durch die engen Straßen zu schicken – keine schöne Vorstellung, auch für die Anwohner.

Stattdessen werden nun Schilder aufgestellt, die die Verkehrsteilnehmer anhalten sollen, den Kreisverkehr bei Stau freizuhalten. Außerdem hat der Bürgermeister wie schon vor Beginn der Bauarbeiten Kontakt mit den Speditionen aufgenommen und sie auf die anstehenden Umleitungen hingewiesen. So sollen Lkws, die nach Schongau wollen, in der kommenden Woche möglichst über die Ausfahrt „Peiting-West“ in den Ort ein- und ausfahren. Während der Ampelschaltung bittet der Rathauschef um die Nutzung der Umgehung. Ob sich die Fahrer daran halten, wird man sehen.

